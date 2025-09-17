Célba ért Kásler Miklós utolsó üzenete

Elhunyt Kásler Miklós
75 éves volt.
Megosztották az egykori miniszter utolsó posztját a Digitális Polgári Körben.
„Kásler Miklós professzor úr még életében megtisztelte a Digitális Polgári Kör közösséget gondolataival. Úgy döntöttünk, hogy tiszteletadásként sorait a mai napon megosztjuk veletek és közzétesszük a csoport adminisztrátoraihoz korábban beérkezett posztját. Köszönjük Kásler Úr, nyugodjon békében” – írták az adminisztrátorok a Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában a nemrég elhunyt egykori miniszter posztja alatt hozzászólásban.
Kásler Miklós utolsó posztjában többek között azt írta,
A digitális polgári kör új formában, de ugyanazzal a céllal jön létre, mint korábban a polgári körök mozgalma: közösséget teremteni, és megerősíteni a nemzeti összetartozást.
Számomra, mint egykori miniszter számára ez nem csupán politikai, hanem erkölcsi kötelesség is: segíteni minden fórumon, ahol a magyar nemzet felemelkedésének ügye szolgálható.
A magyarságért való felelősség, a keresztény kultúra továbbadása és Orbán Viktor miniszterelnök úrral való szellemi közösség teszi indokolttá, hogy csatlakozzak ehhez a kezdeményezéshez”
– fogalmazott az egykori miniszter.
Megkeresésünkre Máthé Zsuzsa, a digitális polgári körök közösségi koordinátora elmondta,
az 1-es számú Digitális Polgári Körben megírt posztokat nem publikálják azonnal, hanem először sorban állnak, hogy ne minden bejegyzés egyszerre jelenjen meg. Így történt Kásler Miklós halála előtt néhány nappal írt üzenetével is.
Úgy ítéltük meg, hogy Kásler miniszter úr üzenetének, amelyet még a halála előtt néhány nappal fogalmazott meg ennek a közösségnek, el kell jutnia a címzettekhez. Ezért úgy láttuk jónak, hogy publikáljuk a sorban álló posztot, amely szép és fontos üzenetet tartalmaz”
– fogalmazott Máthé Zsuzsa.
Kásler Miklós 1950. március 1-jén született, és 75 éves korában hunyt el. Orvos és egyetemi tanár volt, az Országos Onkológiai Intézet korábbi főigazgatója. 2018 és 2022 között az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezette, a COVID-időszak egészségügyi irányításának egyik kulcsszereplőjeként.
Pályafutása során számos szakmai és vezetői tisztséget töltött be, többek között a rákellenes küzdelem szervezésében és irányításában vállalt szerepet. A Széchenyi-díjas professzor több évtizeden át meghatározó alakja volt a hazai onkológiának.
Búcsúztatására és temetésére katolikus szertartás szerint szeptember 19-én 13 órakor kerül sor a sárvári Sári temetőben.
Nyitókép forrás: Facebook