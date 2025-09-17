Célba ért Kásler Miklós utolsó üzenete

„Kásler Miklós professzor úr még életében megtisztelte a Digitális Polgári Kör közösséget gondolataival. Úgy döntöttünk, hogy tiszteletadásként sorait a mai napon megosztjuk veletek és közzétesszük a csoport adminisztrátoraihoz korábban beérkezett posztját. Köszönjük Kásler Úr, nyugodjon békében” – írták az adminisztrátorok a Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában a nemrég elhunyt egykori miniszter posztja alatt hozzászólásban.

Kásler Miklós utolsó posztjában többek között azt írta,

A digitális polgári kör új formában, de ugyanazzal a céllal jön létre, mint korábban a polgári körök mozgalma: közösséget teremteni, és megerősíteni a nemzeti összetartozást.

Számomra, mint egykori miniszter számára ez nem csupán politikai, hanem erkölcsi kötelesség is: segíteni minden fórumon, ahol a magyar nemzet felemelkedésének ügye szolgálható.