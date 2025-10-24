Kemény kritika: Magyar Péter „nagybötűs” magyar akart lenni, de csak a hiányosságaira világított rá

Máthé Zsuzsa, az 1-es számú Digitális Polgári Kör alapítótagja Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter azon fotójára, melyen a Tisza Párt elnöke a Hősök terén Árpád vezér szobrának talpazatán állt, és idézte az István, a király rockoperából Torda dalának egyik sorát.

A Szent István Intézet igazgatója úgy fogalmazott,

Jajj, ez a szegény ember… Azt hiszi, ő egy személyben az egész magyar történelmi panoptikum.

Ő a nagybötűs »Magyar«: múlt, jelen, s jövendő”.

Majd azzal folytatta, hogy véleménye szerint Magyar „nem érzi, hogy ez milyen végtelenül kínos, szánnivaló és fantáziátlan, ugyanannyira, mint Orbán Viktort játszani személyes frusztrációkból kipattanó közéleti coming outja óta…”.