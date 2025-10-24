Ft
Tisza Párt Máthé Zsuzsa fotó Facebook Magyar Péter Hősök tere

Kemény kritika: Magyar Péter „nagybötűs” magyar akart lenni, de csak a hiányosságaira világított rá

2025. október 24. 12:05

„Üresen zörög ez az egész Tisza tákolmány, mint egy üreges, termés nélküli dióhéj” – fogalmazott Máthé Zsuzsa Facebook-bejegyzésében.

2025. október 24. 12:05
Máthé Zsuzsa, az 1-es számú Digitális Polgári Kör alapítótagja Facebook-bejegyzésben reagált Magyar  Péter azon fotójára, melyen a Tisza Párt elnöke a Hősök terén Árpád vezér szobrának talpazatán állt, és idézte az István, a király rockoperából Torda dalának egyik sorát.

A Szent István Intézet igazgatója úgy fogalmazott, 

Jajj, ez a szegény ember… Azt hiszi, ő egy személyben az egész magyar történelmi panoptikum.

 Ő a nagybötűs »Magyar«: múlt, jelen, s jövendő”. 

Majd azzal folytatta, hogy véleménye szerint Magyar „nem érzi, hogy ez milyen végtelenül kínos, szánnivaló és fantáziátlan, ugyanannyira, mint Orbán Viktort játszani személyes frusztrációkból kipattanó közéleti coming outja óta…”.

Máthé Zsuzsa arra is felhívta a figyelmet, hogy 

üresen zörög ez az egész Tisza tákolmány, mint egy üreges, termés nélküli dióhéj. 

De miképp is lehetne másként, ha valaki nem egy nemzet sorsát érzi fontosnak annak vezetésére aspirálva, hanem folyton csak saját szobrát faragja, önmagába szerelmesedve pozőrködik, miközben tán’ át sem látja, hogy végső soron mindig mások döntöttek róla…és ez most már marad is így, végérvényesen”.

Az újságíró gondolatait azzal zárta, hogy „e sokadik jelölt verziónál (is) többet, jobbat, szerethetőbbet érdemelne a magyar ellenzék!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

Összesen 14 komment

nyugalom
2025. október 24. 13:54
Ez a pózoló barom a menet élen a rózsaval es a napoleonos nevetseges zöld kabatjaban! A törpe kis tarajos, a csökött, kisebb mint roka, andika meg a többi!röhejes!
Amerigo
2025. október 24. 13:49
Ez az egy kép többet elmond erről a defektes emberröl, mint száz testbeszéd elemzés!
Héja
2025. október 24. 13:46
Odaállni Árpád szobra elé a pofátlan nagyképűség netovábbja. Folyt. köv,Szt. Istvánnal, Hunyadival, Mátyás királlyal, Széchenyivel, stb.
you-brought-2-too-many
2025. október 24. 13:45
Ja, hogy tilos s épp ezért jogsértő oda felmászni?! Az max csak egy hétköznapi emberre vonatkozik, de nem egy mentelmi jog mögött lapuló nyikhajra. Köpni kell.
