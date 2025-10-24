Kemény kritika: Magyar Péter „nagybötűs” magyar akart lenni, de csak a hiányosságaira világított rá

Kínos: Magyar Péterék inkább letakarták a plakátot, csak hogy ne kelljen szembesülniük vele
A Tisza vezére Zelenszkij társaságában virított egy homlokzaton.
„Üresen zörög ez az egész Tisza tákolmány, mint egy üreges, termés nélküli dióhéj” – fogalmazott Máthé Zsuzsa Facebook-bejegyzésében.
Máthé Zsuzsa, az 1-es számú Digitális Polgári Kör alapítótagja Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter azon fotójára, melyen a Tisza Párt elnöke a Hősök terén Árpád vezér szobrának talpazatán állt, és idézte az István, a király rockoperából Torda dalának egyik sorát.
A Szent István Intézet igazgatója úgy fogalmazott,
Jajj, ez a szegény ember… Azt hiszi, ő egy személyben az egész magyar történelmi panoptikum.
Ő a nagybötűs »Magyar«: múlt, jelen, s jövendő”.
Majd azzal folytatta, hogy véleménye szerint Magyar „nem érzi, hogy ez milyen végtelenül kínos, szánnivaló és fantáziátlan, ugyanannyira, mint Orbán Viktort játszani személyes frusztrációkból kipattanó közéleti coming outja óta…”.
Máthé Zsuzsa arra is felhívta a figyelmet, hogy
üresen zörög ez az egész Tisza tákolmány, mint egy üreges, termés nélküli dióhéj.
De miképp is lehetne másként, ha valaki nem egy nemzet sorsát érzi fontosnak annak vezetésére aspirálva, hanem folyton csak saját szobrát faragja, önmagába szerelmesedve pozőrködik, miközben tán’ át sem látja, hogy végső soron mindig mások döntöttek róla…és ez most már marad is így, végérvényesen”.
Az újságíró gondolatait azzal zárta, hogy „e sokadik jelölt verziónál (is) többet, jobbat, szerethetőbbet érdemelne a magyar ellenzék!”
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
