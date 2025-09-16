Kiderült, mekkorát szakított a Telex és a Partizán az adók egy százalékával – háttérbe szorítva a valódi civil szervezeteket

Elzárták a dollárcsapot, megszűnik a Telex cége
A Telex beszántja a Ne Hallgassunk Nonprofit Kft.-t, ahova korábban dollárok is gurultak.
Skrabski Fruzsina dokumentumfilmes szerint jó az, ha a médiumokat az olvasó tartja fenn, mert így kisebb a függés cégektől, pártoktól. Máthé Zsuzsa újságíró szerint ez az eredmény nem meglepő, mert az ellenzék keménymagja nagy erővel kéri a médiumok a támogatását.
Az adó 1 százalék-felajánlások összege – ahogy a felajánlók száma is – létfontosságú sok magyarországi civil szervezet számára, hiszen ez működésük és fennmaradásuk egyik biztosítéka. 2025-ben a felajánlások száma közel 3,5 százalékkal nőtt 2024-hez képest, így a tavalyinál majdnem 3 milliárd Ft-tal több, összesen 20 273 260 339 forint jut el a civil szervezetekhez – idézte a Nonprofit.hu a NIOK (Nonprofit Információs és Oktató Központ) Alapítvány által készített gyorselemzést.
Ebben kiemelték, hogy a legtöbb támogatót két független médiát működtető szervezet szólította meg:
A médiaorgánumok után a harmadik legtöbb felajánlást az Országos Mentőszolgálat kapta. Az OMSZ-t pedig a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány és a BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY követi a felsorolásban.
E tények ismeretében kerestük meg, Skrabski Fruzsina dokumentumfilmest. A Beszélgetős Polgári Kör alapítója lapunknak elmondta, hogy szerinte nagyon jó dolog, hogy ki lehet fejezni a tetszésünket egy egy média vagy civil szervezet iránt, úgy, hogy nekik adjuk az adónk 1 százalékát.
„Mi a Három Királyfival nem fektettünk nagy energiát az 1 százalék kampányba, mert rengetegbe kerül és rengeteg energia. Nekünk más az adománygyűjtési technikánk, mi inkább cégektől, magánemberektől kérünk 1-1 projektre pénzt, vagy rendszeres támogatást” – tette hozzá.
Majd azzal folytatta, hogy örülök annak, hogy ilyen sokan rendelkeznek az adójuk 1 százalékáról és véleménye szerint
jó az, ha a médiumokat az olvasó tartja fenn, mert így kisebb a függés cégektől, pártoktól”.
Skrabski Fruzsina megjegyezte, hogy a civil szervezetek támogatása, önkénteskedés lassan épülő folyamat, mivel sajnos
a kommunizmusban megsemmisítették a civil életet, és az csak szép lassan épül újra.
„De egyértelműen számít a középiskolai önkéntesség program, egyre többen ismerik fel ennek az előnyeit. A munkakeresésnél előnynek számít, ha valaki önkéntes munkát is végzett. A cégek is egyre jobban érzik a társadalmi felelősségüket” – sorolta.
Van még hova fejlődni, de sok pozitív példát tudok mondani”
– zárta gondolatait a dokumentumfilmes.
A témában Máthé Zsuzsa újságíró, az 1-es számú digitális polgári kör alapítója is kifejtette a Mandinernek a véleményt. Mint fogalmazott: „ez nem olyan nagy szám. Az ellenzék keménymagja, akiknek ez prioritás, nagy erővel, hatékonyan kéri a médiumok a támogatását”.
Nyitókép: Képernyőfotó