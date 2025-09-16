Ft
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
civil Telex cég Partizán Máthé Zsuzsa Skrabski Fruzsina adófelajánlás szervezet szponzor médium

Kiderült, mekkorát szakított a Telex és a Partizán az adók egy százalékával – háttérbe szorítva a valódi civil szervezeteket

2025. szeptember 16. 14:45

Skrabski Fruzsina dokumentumfilmes szerint jó az, ha a médiumokat az olvasó tartja fenn, mert így kisebb a függés cégektől, pártoktól. Máthé Zsuzsa újságíró szerint ez az eredmény nem meglepő, mert az ellenzék keménymagja nagy erővel kéri a médiumok a támogatását.

2025. szeptember 16. 14:45
null

Az adó 1 százalék-felajánlások összege – ahogy a felajánlók száma is – létfontosságú sok magyarországi civil szervezet számára, hiszen ez működésük és fennmaradásuk egyik biztosítéka. 2025-ben a felajánlások száma közel  3,5 százalékkal nőtt 2024-hez képest, így a tavalyinál majdnem 3 milliárd Ft-tal több, összesen 20 273 260 339 forint jut el a civil szervezetekhez  – idézte a Nonprofit.hu a NIOK (Nonprofit Információs és Oktató Központ)  Alapítvány által készített gyorselemzést. 

Ebben kiemelték, hogy a legtöbb támogatót két független médiát működtető szervezet szólította meg: 

  • 39 812 felajánlója, és így 580 563 356 forintja  lett a Telexet támogató Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítványnak, 
  • a Partizán pedig a második helyre szorult 38 383-mal (de így is 1405-tel több felajánlást gyűjtött  mint tavaly). A Nonprofit.hu által közölt adatok szerint Gulyás Mártonék így 471 852 992 forintot tudhatnak magukénak.

A médiaorgánumok után a harmadik legtöbb felajánlást az Országos Mentőszolgálat kapta. Az OMSZ-t pedig a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány és a BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY követi a felsorolásban. 

E tények ismeretében kerestük meg, Skrabski Fruzsina dokumentumfilmest. A Beszélgetős Polgári Kör alapítója lapunknak elmondta, hogy szerinte nagyon jó dolog, hogy ki lehet fejezni a tetszésünket egy egy média vagy civil szervezet iránt, úgy, hogy nekik adjuk az adónk 1 százalékát.

„Mi a Három Királyfival nem fektettünk nagy energiát az 1 százalék kampányba, mert rengetegbe kerül és rengeteg energia. Nekünk más az adománygyűjtési technikánk, mi inkább cégektől, magánemberektől kérünk 1-1 projektre pénzt, vagy rendszeres támogatást” – tette hozzá.

Majd azzal folytatta, hogy örülök annak, hogy ilyen sokan rendelkeznek az adójuk 1 százalékáról és véleménye szerint 

jó az, ha a médiumokat az olvasó tartja fenn, mert így kisebb a függés cégektől, pártoktól”.

A kommunizmusban megsemmisült a civil élet

Skrabski Fruzsina megjegyezte, hogy a civil szervezetek támogatása, önkénteskedés lassan épülő folyamat, mivel sajnos 

a kommunizmusban megsemmisítették a civil életet, és az csak szép lassan épül újra.

„De egyértelműen számít a középiskolai önkéntesség program, egyre többen ismerik fel ennek az előnyeit. A munkakeresésnél előnynek számít, ha valaki önkéntes munkát is végzett. A cégek is egyre jobban érzik a társadalmi felelősségüket” – sorolta.

Van még hova fejlődni, de sok pozitív példát tudok mondani”

 – zárta gondolatait a dokumentumfilmes.

A témában Máthé Zsuzsa újságíró, az 1-es számú digitális polgári kör alapítója is kifejtette a Mandinernek a véleményt. Mint fogalmazott: „ez nem olyan nagy szám. Az ellenzék keménymagja, akiknek ez prioritás, nagy erővel, hatékonyan kéri a médiumok a támogatását”.

Nyitókép: Képernyőfotó

