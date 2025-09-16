Kiderült, mekkorát szakított a Telex és a Partizán az adók egy százalékával – háttérbe szorítva a valódi civil szervezeteket

Az adó 1 százalék-felajánlások összege – ahogy a felajánlók száma is – létfontosságú sok magyarországi civil szervezet számára, hiszen ez működésük és fennmaradásuk egyik biztosítéka. 2025-ben a felajánlások száma közel 3,5 százalékkal nőtt 2024-hez képest, így a tavalyinál majdnem 3 milliárd Ft-tal több, összesen 20 273 260 339 forint jut el a civil szervezetekhez – idézte a Nonprofit.hu a NIOK (Nonprofit Információs és Oktató Központ) Alapítvány által készített gyorselemzést.

Ebben kiemelték, hogy a legtöbb támogatót két független médiát működtető szervezet szólította meg:

39 812 felajánlója, és így 580 563 356 forintja lett a Telexet támogató Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítványnak,

a Partizán pedig a második helyre szorult 38 383-mal (de így is 1405-tel több felajánlást gyűjtött mint tavaly). A Nonprofit.hu által közölt adatok szerint Gulyás Mártonék így 471 852 992 forintot tudhatnak magukénak.

A médiaorgánumok után a harmadik legtöbb felajánlást az Országos Mentőszolgálat kapta. Az OMSZ-t pedig a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány és a BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY követi a felsorolásban.