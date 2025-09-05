Ft
09. 05.
péntek
Elhunyt Kásler Miklós

Elhunyt Kásler Miklós

2025. szeptember 05. 17:58

75 éves volt.

2025. szeptember 05. 17:58
Pénteken meghalt Kásler Miklós onkológus, volt emberi erőforrások miniszter; a hírt kormányzati szereplők közösségi posztjai erősítették meg.

Most értesültem Kásler Miklós professzor úr haláláról, családommal együtt gyászoljuk. A fájdalmat enyhítse, hogy a Professzor Úr életműve maradandó.

– írta Lezsák Sándor a közösségi oldalán.

Kásler Miklós 1950. március 1-jén született, és 75 éves korában hunyt el. Orvos és egyetemi tanár volt, az Országos Onkológiai Intézet korábbi főigazgatója. 2018 és 2022 között az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezette, a COVID-időszak egészségügyi irányításának egyik kulcsszereplőjeként.

Pályafutása során számos szakmai és vezetői tisztséget töltött be, többek között a rákellenes küzdelem szervezésében és irányításában vállalt szerepet. A Széchenyi-díjas professzor több évtizeden át meghatározó alakja volt a hazai onkológiának.

Nyitókép forrása: Lezsák Sándor Facebook-oldala

angie1
2025. szeptember 05. 19:30
Nyugodjék békében! Jó szakember volt!
regi-nyarakon21
2025. szeptember 05. 19:26
Isten nyugosztalja, jó szakember, és jó ember volt. Halála nagy veszteség
Atti bá
2025. szeptember 05. 19:26
Nyugodjon békében.
pyrob
2025. szeptember 05. 19:26
Nyugodjon békében.
