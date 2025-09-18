„Nincs több másik arcunk, amit oda tudunk tartani!” – a meggyilkolt Charlie Kirkre emlékeztek Budapesten

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Bayer Zsolt méltóságteljes gyertyagyújtásra hívott mindenkit Charlie Kirk tiszteletére a budapesti amerikai nagykövetséghez csütörtök estére. A publicista felhívásában kiemelte, meg kell mutatni, hogy a normális emberek vannak többen. A gyertyagyújtáson több közismert személyiség is megjelent. Bayer Zsolton kívül beszédet mondott Máthé Zsuzsa, a Szent István intézet igazgatója, Molnár László, szintén a Szent István Intézet munkatársa, Apáti Bence publicista és Szánthó Miklós, az Alapjogokért Közpint főigazgatója. Ahogy előre megígérte, Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is megjelent a megemlékezésen. A békés gyertyagyújtásra eljött a minden gyűlésen trombitáló Szabó Bálint is, hogy milyen motivációval, azt nem tudjuk, mindenestre a körülötte megszokott balhé ezúttal elmaradt.

Charlie Kirk emlékére tartottak gyertyagyújtást Budapesten (Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)

Mi lenne ma az Egyesült Államokban, ha az egyetemi campuson az a lövés, mondjuk egy fekete, akármilyen aktivista életét oltotta volna ki?”

– tette fel a kérdést Bayer Zsolt a gyertyagyújtáson tartott beszédében a több száz fős hallgatóságnak.

Hozzátette: „még csak nem is kell a fantáziánkra hagyatkozni, hiszen emlékezzünk vissza, amikor egy többszörösen visszaeső bűnöző, aki történetesen éppen hamis pénzzel fizetett, majd ellenállt a rendőri intézkedésnek, majd helytelen módon végül belehalt ebbe a rendőri intézkedésbe.”