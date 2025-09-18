„Nincs több másik arcunk, amit oda tudunk tartani!” – a meggyilkolt Charlie Kirkre emlékeztek Budapesten

Az ELTE néma maradt, büntetlenül megúszta a súlyos fenyegetőzést a szélsőséges Fleck Zoltán
Több százan gyűltek össze, hogy gyertyát gyújtsanak a napokban meggyilkolt amerikai konzervatív aktivista emlékére. Charlie Kirk meggyilkolása több ismert személyt is arra sarkallt, hogy megjelenjen a megemlékezésen.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Bayer Zsolt méltóságteljes gyertyagyújtásra hívott mindenkit Charlie Kirk tiszteletére a budapesti amerikai nagykövetséghez csütörtök estére. A publicista felhívásában kiemelte, meg kell mutatni, hogy a normális emberek vannak többen. A gyertyagyújtáson több közismert személyiség is megjelent. Bayer Zsolton kívül beszédet mondott Máthé Zsuzsa, a Szent István intézet igazgatója, Molnár László, szintén a Szent István Intézet munkatársa, Apáti Bence publicista és Szánthó Miklós, az Alapjogokért Közpint főigazgatója. Ahogy előre megígérte, Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is megjelent a megemlékezésen. A békés gyertyagyújtásra eljött a minden gyűlésen trombitáló Szabó Bálint is, hogy milyen motivációval, azt nem tudjuk, mindenestre a körülötte megszokott balhé ezúttal elmaradt.
Mi lenne ma az Egyesült Államokban, ha az egyetemi campuson az a lövés, mondjuk egy fekete, akármilyen aktivista életét oltotta volna ki?”
– tette fel a kérdést Bayer Zsolt a gyertyagyújtáson tartott beszédében a több száz fős hallgatóságnak.
Hozzátette: „még csak nem is kell a fantáziánkra hagyatkozni, hiszen emlékezzünk vissza, amikor egy többszörösen visszaeső bűnöző, aki történetesen éppen hamis pénzzel fizetett, majd ellenállt a rendőri intézkedésnek, majd helytelen módon végül belehalt ebbe a rendőri intézkedésbe.”
„Lángba borult az Egyesült Államok. A polgárháború szélére sodródott az Amerikai Egyesült Államok. Egy visszaeső bűnöző miatt, csak azért, mert az fekete volt” – mondta Bayer Zsolt.
Nincs több visszadobható kenyerünk és nincs több másik arcunk, amit oda tudunk tartani”.
„Ebből pedig az következik, hogy elég volt!” – hangoztatta a publicista, aki egyben azt is kijelentette: „A fehér életek is számítanak!”.
„Elég volt a BLM, a cancel culture, a woke, az LMBTQ, az összes idióta genderkretén véleményterrorjából és erőszakjából. Elég volt!” – mondta.
Bayer Zsolt úgy folytatta: „Mondjuk ki azt is, hogy elég volt egyszer és mindenkorra a muszlim, iszlamista erőszakból és terrorból. Elég volt!”.
„Mondjuk ki, mert elfogyott a kenyerünk és az odatartható orcánk, úgyhogy mondjuk ki harmadszor, elég volt a neomarxista, szélsőbalos, anarchista, meg antifa terrorból és vélemény terrorból!
Elég volt abból, ami az iskoláinkban és az egyetemeinken folyik! Elég volt a Fleck Zoltánokból!”
– hangoztatta.
„Ott nevelik át az egyébként normális családból jövő gyerekeket is komplett idiótává, meg gyilkológépekké” – tette hozzá a publicista, utalva arra, hogy
Charlie Kirk gyilkosa konzervatív, republikánus családból származott, de az egyetemen radikalizálódott és szélsőbaloldali nézetei lettek.
Bayer Zsolt beszéde után Máthé Zsuzsa, a digitális polgári körök közösségi koordinátora és a keresztény digitális polgári kör vezetője, a Szent István intézet igazgatója elmondta, Charlie Kirk temetése napján, vasárnap mindenkit várnak a Szent István Bazilika elé 19 órára, hogy jelképesen együtt kísérjék utolsó útjára az amerikai aktivistát.
A Szent István Intézet igazgatója egyben rámutatott,
„Charlie Kirköt azért ölték meg, mert a gyermekeink figyeltek rá”.
Máthé Zsuzsa a gyertyagyújtás előtt a Mandinernek nyilatkozva elárulta, Charlie Kirk meggyilkolása különösen nagy figyelmet kapott a digitális polgári körökben.
Arra is emlékeztetett, a Szent István Intézet a Citizengoval közös aláírásgyűjtésbe kezdett annak érdekében, hogy lemondásra szólítsák fel Újbuda önkormányzati képviselőjét, a kutyapártos Jánosi Gergőt, aki gyomorforgató véleményt írt Charlie Kirk meggyilkolásáról.
„Egyesült Államokban meggyilkoltak egy briliáns elméjű fiatalembert, meggyilkoltak egy kétgyerekes családapát. Meggyilkoltak egy keresztény embert, akibe mindenki belelátta az élet újragondolását, és ez engem apaként is, keresztény emberként is, konzervatív emberként is nagyon-nagyon bánt” – nyilatkozta a Mandinernek Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke arra kérdésre, miért ment ki a Charlie Kirkért az amerikai nagykövetség előtt tartott csütörtök esti gyertyagyújtásra.
Ez nem csak egy gyilkosság volt, hanem egy kultúra ellen elkövetett merénylet,
mert ez a fiú csak normális mederben szeretett volna vitatkozni, és nem volt felkészülve arra, hogy így lehet vége az életének. Nagyon megrázott az egész történet, úgyhogy azért vagyok itt” – mondta.
Kubatov Gábor hozzátette:
Fradista vagyok, szeretem a hazámat. A Fradisták eleve erősen patrióták. Nekik is tudniuk kell, hogy az elnökük kiáll egy ilyen ember mellett.”
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád