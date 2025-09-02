Az ELTE néma maradt, büntetlenül megúszta a súlyos fenyegetőzést a szélsőséges Fleck Zoltán

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a botrányt az ELTE-nek köszönhetően Fleck Zoltán „horzsolás nélkül megúszta”, hiszen

hallgatással védte meg a kijelentései következményeitől a baloldali jogtudóst az Eötvös Loránd Tudományegyetem

(ELTE). Hozzáteszik: a felsőoktatási intézmény sokáig nem volt hajlandó elhatárolódni Fleck Zoltán azon kijelentésétől, miszerint Magyarországon nem kormányváltásra, hanem forradalomra és a köztársasági elnök fenyegetésére van szükség.

Később, bár elhatárolódott, de eljárást továbbra sem indított

a fenyegetőző balliberális jogász ellen az egyetem.

A Magyar Nemzet érdeklődésére korábban szűkszavúan

annyit közölt az intézmény, hogy „az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara nem kommentálja munkatársainak magánemberként kifejtett véleményét”.

A lap ezt követően arra volt kíváncsi, hogy az ELTE oktatóinak és hallgatóinak magánvéleményét akkor is megengedhetőnek tartják-e, hogyha azokban szélsőséges nézeteket fogalmaznak meg. Emellett azt is tudni szerették volna, milyen feltételeknek kell teljesülniük, hogy egy oktató vagy hallgató ellen vizsgálatot kezdeményezzenek a kijelentései folyományaként, ám ezekre a kérdésekre már nem kaptak választ.

Hangsúlyozzák: a botrány szép lassan kifulladt, Fleck Zoltán az ELTE hallgatólagos támogatásának köszönhetően semmilyen retorzióban nem részesült,

a botrányos kijelentéseinek semmilyen következményei nem lettek,

és Fleck továbbra is taníthat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.