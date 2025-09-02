Az ELTE néma maradt, büntetlenül megúszta a súlyos fenyegetőzést a szélsőséges Fleck Zoltán

Provokációt szervez Kötcsére a Tisza
Kocsis Máté megjegyezte Magyar Péterről és társairól: „Nektek kampó van.”
A balliberális jogszociológus a köztársasági elnök megfenyegetéséről beszélt a Tisza Párt egyik rendezvényén. Semmi következménye nem lett.
A Magyar Nemzet arról ír, hogy a botrányt az ELTE-nek köszönhetően Fleck Zoltán „horzsolás nélkül megúszta”, hiszen
hallgatással védte meg a kijelentései következményeitől a baloldali jogtudóst az Eötvös Loránd Tudományegyetem
(ELTE). Hozzáteszik: a felsőoktatási intézmény sokáig nem volt hajlandó elhatárolódni Fleck Zoltán azon kijelentésétől, miszerint Magyarországon nem kormányváltásra, hanem forradalomra és a köztársasági elnök fenyegetésére van szükség.
Később, bár elhatárolódott, de eljárást továbbra sem indított
a fenyegetőző balliberális jogász ellen az egyetem.
A Magyar Nemzet érdeklődésére korábban szűkszavúan
annyit közölt az intézmény, hogy „az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara nem kommentálja munkatársainak magánemberként kifejtett véleményét”.
A lap ezt követően arra volt kíváncsi, hogy az ELTE oktatóinak és hallgatóinak magánvéleményét akkor is megengedhetőnek tartják-e, hogyha azokban szélsőséges nézeteket fogalmaznak meg. Emellett azt is tudni szerették volna, milyen feltételeknek kell teljesülniük, hogy egy oktató vagy hallgató ellen vizsgálatot kezdeményezzenek a kijelentései folyományaként, ám ezekre a kérdésekre már nem kaptak választ.
Hangsúlyozzák: a botrány szép lassan kifulladt, Fleck Zoltán az ELTE hallgatólagos támogatásának köszönhetően semmilyen retorzióban nem részesült,
a botrányos kijelentéseinek semmilyen következményei nem lettek,
és Fleck továbbra is taníthat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.
Kapcsolódó vélemény
Az az ELTE szégyene, hogy ez a figura ott állásban lehet.
Emlékeztetnek: az ELTE jogi karának az oktatója arról beszélt a Tisza Párt egyik rendezvényén, hogy meg kell fenyegetni a köztársasági elnököt: „Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, (…) azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol (könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem!), ahol ígérni,
fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt
(…) Le fogom tagadni ezt. Forradalomra van szükség, és nem kormányváltásra. Közjogilag az történhet, hogy a köztársasági elnök, mivel nincs kötve ahhoz, hogy a többségi frakció vezetőjének adjon kormányzati megbízást, a vesztes párt vezetőjének adja a kormányzati megbízást. Ezt megteheti. Természetesen nem fogja megszavazni a parlament ezt a miniszterelnököt. Aztán még egyszer próbálkozik, megint nem, és akkor
feloszlatja a parlamentet, és új választásokat ír ki.
Na de el tudjuk képzelni, hogy egy győztes választás után az emberek ezt hagyják?”
A Magyar Nemzet példákat sorjázva arra is emlékeztet, hogy az ELTE nem mindig védte ilyen vehemensen oktatói magánvéleményét.
Nyitókép: YouTube