Tisza Párt ELTE Magyarország Fleck Zoltán Magyar Péter

Az ELTE néma maradt, büntetlenül megúszta a súlyos fenyegetőzést a szélsőséges Fleck Zoltán

2025. szeptember 02. 06:44

A balliberális jogszociológus a köztársasági elnök megfenyegetéséről beszélt a Tisza Párt egyik rendezvényén. Semmi következménye nem lett.

2025. szeptember 02. 06:44
null

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a botrányt az ELTE-nek köszönhetően Fleck Zoltán „horzsolás nélkül megúszta”, hiszen 

hallgatással védte meg a kijelentései következményeitől a baloldali jogtudóst az Eötvös Loránd Tudományegyetem

 (ELTE). Hozzáteszik: a felsőoktatási intézmény sokáig nem volt hajlandó elhatárolódni Fleck Zoltán azon kijelentésétől, miszerint Magyarországon nem kormányváltásra, hanem forradalomra és a köztársasági elnök fenyegetésére van szükség. 

Később, bár elhatárolódott, de eljárást továbbra sem indított

 a fenyegetőző balliberális jogász ellen az egyetem.

A Magyar Nemzet érdeklődésére korábban szűkszavúan

 annyit közölt az intézmény, hogy „az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara nem kommentálja munkatársainak magánemberként kifejtett véleményét”. 

A lap ezt követően arra volt kíváncsi, hogy az ELTE oktatóinak és hallgatóinak magánvéleményét akkor is megengedhetőnek tartják-e, hogyha azokban szélsőséges nézeteket fogalmaznak meg. Emellett azt is tudni szerették volna, milyen feltételeknek kell teljesülniük, hogy egy oktató vagy hallgató ellen vizsgálatot kezdeményezzenek a kijelentései folyományaként, ám ezekre a kérdésekre már nem kaptak választ.

Hangsúlyozzák: a botrány szép lassan kifulladt, Fleck Zoltán az ELTE hallgatólagos támogatásának köszönhetően semmilyen retorzióban nem részesült, 

a botrányos kijelentéseinek semmilyen következményei nem lettek, 

és Fleck továbbra is taníthat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.

Bálint Botond

Pesti Srácok

Idézőjel

Fleck Zoltán, avagy hogy lehet egy antidemokrata kommunista egyetemi tanár Magyarországon?

Az az ELTE szégyene, hogy ez a figura ott állásban lehet.

Emlékeztetnek: az ELTE jogi karának az oktatója arról beszélt a Tisza Párt egyik rendezvényén, hogy meg kell fenyegetni a köztársasági elnököt: „Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, (…) azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol (könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem!), ahol ígérni, 

 fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt 

(…) Le fogom tagadni ezt. Forradalomra van szükség, és nem kormányváltásra. Közjogilag az történhet, hogy a köztársasági elnök, mivel nincs kötve ahhoz, hogy a többségi frakció vezetőjének adjon kormányzati megbízást, a vesztes párt vezetőjének adja a kormányzati megbízást. Ezt megteheti. Természetesen nem fogja megszavazni a parlament ezt a miniszterelnököt. Aztán még egyszer próbálkozik, megint nem, és akkor 

feloszlatja a parlamentet, és új választásokat ír ki. 

Na de el tudjuk képzelni, hogy egy győztes választás után az emberek ezt hagyják?”

A Magyar Nemzet példákat sorjázva arra is emlékeztet, hogy az ELTE nem mindig védte ilyen vehemensen oktatói magánvéleményét.

Nyitókép: YouTube

flesh ripper
2025. szeptember 02. 09:19
Az ELTE-t uralja egy romlott, beteg lelkű, korhadt-mocskos intellektusú, moral insanity-ben (erkölcsi elmezavarban) vergődő, korrupt, gyáva bagázs. "Minél rothadtabb, annál jobb nekünk!" - vallják.
Hohokam
2025. szeptember 02. 09:11
Ez egy dolog - a súlyosabb, hogy ilyen minimális tudományos teljesítménnyel (2000-ben szerzett PhD, azóta DSc nélkül) az ELTE-n professzor lehet valaki.
polárüveg
2025. szeptember 02. 09:04
Ennyit a liberalizmus által mindig fennen hangoztatott "dicsőséges" politikamentes oktatásról, a jog betartásáról, és az erkölcsről. Ez csak akkor fontos, amikor valami politikai előnyt, pozíciót, önként vállalt korlátozást akarnak kikényszeríteni a patrióta oldaltól, vagy az államtól. Más esetben, saját maguknál nagy ívben tesznek rá. Van itt még valami fontos: Ha egy intézmény a saját szabályait nem tartja be, sőt, nem akarja betartani, akkor az az intézmény már nem intézmény, - valami más. Mi is? Köszönjük meg Fleck Zoltánnak, hogy a felszínre hozta ezt a problémát.
zakar zoltán béla
2025. szeptember 02. 09:00
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee llllllllllllllllllllllllllll TE!
