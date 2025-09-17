„Én ott leszek!” – egyre többen csatlakoznak a Charlie Kirk tiszteletére rendezett budapesti gyertyagyújtáshoz

Vádat emeltek Tyler Robinson ellen: halálbüntetés várhat Charlie Kirk gyilkosára
A 22 éves férfi ellen kedden aljas indokból elkövetett gyilkosság, fegyverrel elkövetett bűncselekmény és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt emeltek vádat.
Az Amerikai Nagykövetségnél emlékeznek a jobboldali aktivistára.
Ahogy arról beszámoltunk, Bayer Zsolt méltóságteljes gyertyagyújtásra hív mindenkit Charlie Kirk tiszteletére az Amerikai Nagykövetségnél Budapesten. Kubatov Gábor Facebook-bejegyzése szerint a politikus maga is részt vesz az eseményen.
Én ott leszek!”
– írta a poszthoz Kubatov. Az megemlékezés 2025. szeptember 18-án 18 órakor kezdődik a Szabadság tér 12. szám alatt.
Ezt is ajánljuk a témában
A 22 éves férfi ellen kedden aljas indokból elkövetett gyilkosság, fegyverrel elkövetett bűncselekmény és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt emeltek vádat.
Nyitókép: Melissa MAJCHRZAK / AFP