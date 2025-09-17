Ft
Charlie Kirk Kubatov Gábor Amerikai Nagykövetség Budapest

„Én ott leszek!” – egyre többen csatlakoznak a Charlie Kirk tiszteletére rendezett budapesti gyertyagyújtáshoz

2025. szeptember 17. 12:26

Az Amerikai Nagykövetségnél emlékeznek a jobboldali aktivistára.

2025. szeptember 17. 12:26
Megemlékezés Charlie Kirkről

Ahogy arról beszámoltunk, Bayer Zsolt méltóságteljes gyertyagyújtásra hív mindenkit Charlie Kirk tiszteletére az Amerikai Nagykövetségnél Budapesten. Kubatov Gábor Facebook-bejegyzése szerint a politikus maga is részt vesz az eseményen. 

Én ott leszek!”

– írta a poszthoz Kubatov. Az megemlékezés 2025. szeptember 18-án 18 órakor kezdődik a Szabadság tér 12. szám alatt. 

Nyitókép: Melissa MAJCHRZAK / AFP

..--..
2025. szeptember 17. 12:40
-zsoltkom- Alekszej Navalnijért is gyújtsanak gyertyát ott, ő is gyilkosság áldozata lett. Ő is keresztény volt, ő utána is maradtak keresztény szerettek. És ráadásul " Lerombolták Alekszej Navalnij emlékhelyét az Andrássy úton" forrás itt: ttps://n9.cl/v7cj3 ...úgy hogy kell egy hiánypótló ima és megemlékezés érte is... akár, mint a keresztényüldözés áldozatainak.
Válasz erre
1
7
kvmny
2025. szeptember 17. 12:37
vamonos-4 csak drogos, bűnöző négerek halálakor szeret térdepelni. És ha már úgy is térdepel, gyorsan lecummant egy transzi négert, hogy lmbtq pontokat is szerezzen közben.
Válasz erre
3
0
vamonos-4
2025. szeptember 17. 12:34
meg ne tudjak, mit mondott Kirk Magyarorszagrol...
Válasz erre
2
2
