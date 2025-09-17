„Én ott leszek!” – egyre többen csatlakoznak a Charlie Kirk tiszteletére rendezett budapesti gyertyagyújtáshoz

Ahogy arról beszámoltunk, Bayer Zsolt méltóságteljes gyertyagyújtásra hív mindenkit Charlie Kirk tiszteletére az Amerikai Nagykövetségnél Budapesten. Kubatov Gábor Facebook-bejegyzése szerint a politikus maga is részt vesz az eseményen.

Én ott leszek!”

– írta a poszthoz Kubatov. Az megemlékezés 2025. szeptember 18-án 18 órakor kezdődik a Szabadság tér 12. szám alatt.