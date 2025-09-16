Vádat emeltek Tyler Robinson ellen: halálbüntetés várhat Charlie Kirk gyilkosára

Vádat emeltek Tyler Robinson ellen, akit Charlie Kirk, a konzervatív aktivista és a Turning Point USA alapítója meggyilkolásával vádolnak. A 22 éves férfit kedden aljas indokból elkövetett gyilkosság, fegyverrel elkövetett bűncselekmény és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt hallgatták meg – írja az apnews.com.

A vád súlyossága miatt Robinsonra akár a halálbüntetés is várhat, ha a bíróság bűnösségét megállapítja.

Charlie Kirk szeptember 10-én a utahi egyetem hallgató előtt beszélt, amikor Robinson egy közeli épület tetejéről a nyakába lőtt. Kirk súlyosan megsérült, és rövidesen életét vesztette. Az FBI nyomozása során Robinson DNS-e egyezést mutatott a fegyveren és a tetthely közelében talált tárgyakon. A férfi a merényletet megelőzően jegyzetben is megfogalmazta, hogy lehetősége nyílt Kirk likvidálására, és élni fog ezzel.

Robinsont csütörtök késő este vették őrizetbe szülővárosában, St. George-ban, Utah déli részén. A hatóságok házkutatást tartottak a család otthonában, és több családtagot is kihallgattak. Bár Robinson nem működik együtt a nyomozókkal, családtagjai és ismerősei információkat adtak a hatóságoknak. A vizsgálat tovább folyik, különös figyelmet fordítva arra, hogy mások esetleg tudtak-e a férfi szándékairól.