Hírek
Vélemények
Hetilap
Charlie Kirk Tyler Robinson gyilkosság börtön őrizet

Tyler Robinson hallgat: nem vallotta be Charlie Kirk meggyilkolását és nem működik együtt a hatóságokkal

2025. szeptember 15. 11:34

Tyler Robinsont, a 22 éves utahi férfit Charlie Kirk jobboldali aktivista meggyilkolásának ügyében tartóztatták le, ám a gyanúsított nem működik együtt a hatóságokkal.

2025. szeptember 15. 11:34
null

A 22 éves Tyler Robinsont Charlie Kirk, a 31 éves jobboldali aktivista feltételezett gyilkosságával összefüggésben vették őrizetbe kb. 33 órával azután, hogy Kirket szerdán lőtték meg Orem városában. Azonban a utahi kormányzó szerint a gyanúsított nem hajlandó együttműködni a hatóságokkal – számolt be a BBC.

Tyler Robinson, Charlie Kirk feltételezett gyilkosa „nem működik együtt” a hatóságokkal, és nem ismerte el, hogy ő követte volna el a lövést – nyilatkozta Spencer Cox utahi kormányzó.

Cox, republikánus politikus több vasárnapi műsorban beszélt arról, hogy a nyomozók még mindig próbálják feltárni a gyilkosság indítékait, azonban az elkövetőt még nem sikerült szóra bírni. Robinson hozzátartozói azonban együttműködnek a hatóságokkal.

Tyler Robinsont még csütörtök este vették őrizetbe, miután megadta magát a rendőrségnek. Azóta a utahi megyei börtönben tartják előzetes letartóztatásban, óvadék nélküli őrizetben.

„Mindenféle embereket kihallgatunk – mindenkit, aki ismeri –, és próbáljuk megtudni, mi volt az igazán az indíték”

 – mondta Cox.

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

***

 

Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. szeptember 15. 12:04
tudja, hogy sokat nem kockáztat, a nincshálózat úgyis kilobbizza, hogy ne lehessen halálra ítélni, az életfogytig pedig gyakorlatilag betonbiztos
Válasz erre
0
0
Arisztokrata
2025. szeptember 15. 11:59
Az esküdtszék nem lesz megértő, sőt súlyosabban fog ítélni, ez az USA-rendszer.
Válasz erre
1
0
Himiko
•••
2025. szeptember 15. 11:51 Szerkesztve
Együtt élt a transznemű barátjával oroszhirek.hu/az-fbi-kihallgatta-charlie-kirk-gyilkosanak-transznemu-partneret/ .tiktok.com/@augus7339/photo/7549730253212634373 Az apja rábeszélte, hogy adja fel magát, mivel Trump halálbüntetésről beszélt nyilatkozataiban. Apjától idézve: A főiskola elég volt ahhoz, hogy radikalizálja a fiát. Egyetlen év a mérgező propaganda és hazugságok között megmérgezte az agyát. Rossz emberekkel jött össze. Csatlakozott egy Antifa csoporthoz a Discord-on.
Válasz erre
1
0
Sróf
2025. szeptember 15. 11:51
Remélhetőleg kurvára vigyáznak rá és nem fogják megöngyilkolni, mielőtt kiderülhetne, hogy voltak-e megbízói.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!