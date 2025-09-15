Tyler Robinson hallgat: nem vallotta be Charlie Kirk meggyilkolását és nem működik együtt a hatóságokkal

Tyler Robinson, Charlie Kirk feltételezett gyilkosa „nem működik együtt” a hatóságokkal, és nem ismerte el, hogy ő követte volna el a lövést – nyilatkozta Spencer Cox utahi kormányzó.

Cox, republikánus politikus több vasárnapi műsorban beszélt arról, hogy a nyomozók még mindig próbálják feltárni a gyilkosság indítékait, azonban az elkövetőt még nem sikerült szóra bírni. Robinson hozzátartozói azonban együttműködnek a hatóságokkal.

Tyler Robinsont még csütörtök este vették őrizetbe, miután megadta magát a rendőrségnek. Azóta a utahi megyei börtönben tartják előzetes letartóztatásban, óvadék nélküli őrizetben.