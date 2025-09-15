Tyler Robinson hallgat: nem vallotta be Charlie Kirk meggyilkolását és nem működik együtt a hatóságokkal

Ezt nem teszik ki az ablakba a Charlie Kirk halálán gúnyolódó liberálisok: kiderült, hogy transznemű partnerrel élt együtt a feltételezett merénylő
A nyomozók szerint ez a körülmény a lehetséges indítékra is utalhat.
Tyler Robinsont, a 22 éves utahi férfit Charlie Kirk jobboldali aktivista meggyilkolásának ügyében tartóztatták le, ám a gyanúsított nem működik együtt a hatóságokkal.
A 22 éves Tyler Robinsont Charlie Kirk, a 31 éves jobboldali aktivista feltételezett gyilkosságával összefüggésben vették őrizetbe kb. 33 órával azután, hogy Kirket szerdán lőtték meg Orem városában. Azonban a utahi kormányzó szerint a gyanúsított nem hajlandó együttműködni a hatóságokkal – számolt be a BBC.
Tyler Robinson, Charlie Kirk feltételezett gyilkosa „nem működik együtt” a hatóságokkal, és nem ismerte el, hogy ő követte volna el a lövést – nyilatkozta Spencer Cox utahi kormányzó.
Cox, republikánus politikus több vasárnapi műsorban beszélt arról, hogy a nyomozók még mindig próbálják feltárni a gyilkosság indítékait, azonban az elkövetőt még nem sikerült szóra bírni. Robinson hozzátartozói azonban együttműködnek a hatóságokkal.
Tyler Robinsont még csütörtök este vették őrizetbe, miután megadta magát a rendőrségnek. Azóta a utahi megyei börtönben tartják előzetes letartóztatásban, óvadék nélküli őrizetben.
„Mindenféle embereket kihallgatunk – mindenkit, aki ismeri –, és próbáljuk megtudni, mi volt az igazán az indíték”
– mondta Cox.
