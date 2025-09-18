Ft
charlie kirk Kubatov Gábor megemlékezés merénylet Ferencváros

„Nagyon megrázott” – Kubatov Gábor Charlie Kirk meggyilkolásáról a Mandinernek

2025. szeptember 18. 20:35

A Fradi elnöke elárulta, miért látogatott ki az amerikai konzervatív aktivista emlékére tartott gyertyagyújtáson. Kubatov Gábor szerint Charlie Kirk lelövése nemcsak gyilkosság volt, hanem egy kultúra elleni merénylet.

2025. szeptember 18. 20:35
Vizvári Soma

Több százan gyűltek össze a budapesti Szabadság Téren az amerikai nagykövetség előtt, hogy gyertyát gyújtsanak a napokban meggyilkolt amerikai konzervatív aktivista emlékére. Charlie Kirk lelövése több ismert személyt is arra sarkallt, hogy megjelenjen a megemlékezésen. Ahogy előre megígérte, Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is részt vett a gyertyagyújtáson.

Kubatov Gábor is részt vett a Charlie Kirk emlékére rendezett gyertyagyújtáson (Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)
„Az Egyesült Államokban meggyilkoltak egy briliáns elméjű fiatalembert, meggyilkoltak egy kétgyerekes családapát.

Meggyilkoltak egy keresztény embert, akibe mindenki belelátta az élet újragondolását, és ez engem apaként is, keresztény emberként is, konzervatív emberként is nagyon-nagyon bánt”

– nyilatkozta a Mandinernek Kubatov Gábor arra kérdésre, miért ment ki a Charlie Kirkért tartott  gyertyagyújtásra.

Ez nem csak egy gyilkosság volt, hanem egy kultúra ellen elkövetett merénylet, 

mert ez a fiú csak normális mederben szeretett volna vitatkozni, és nem volt felkészülve arra, hogy így lehet vége az életének. Nagyon megrázott az egész történet, úgyhogy azért vagyok itt” – mondta.

Kubatov Gábor hozzátette: „Fradista vagyok, szeretem a hazámat. A Fradisták eleve erősen patrióták. Nekik is tudniuk kell, hogy az elnökük kiáll egy ilyen ember mellett.”

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Charlie Kirk emlékére tartottak gyertyagyújtást

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Bayer Zsolt méltóságteljes gyertyagyújtásra hívott mindenkit Charlie Kirk tiszteletére a budapesti amerikai nagykövetséghez csütörtök estére. A publicista felhívásában kiemelte, meg kell mutatni, hogy a normális emberek vannak többen.

Kubatov Gábor Facebookján előre jelezte, hogy ő is részt fog venni a megemlékezésen.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Totenkopf
2025. szeptember 18. 20:58
Azt se tudtátok kicsoda. Pedig van akkora uszító és gyűlölködő, mint ti. Azaz csak volt, mert lepuffantották.
szantofer
2025. szeptember 18. 20:53
Naaaaaaa........
