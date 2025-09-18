„Nagyon megrázott” – Kubatov Gábor Charlie Kirk meggyilkolásáról a Mandinernek

Több százan gyűltek össze a budapesti Szabadság Téren az amerikai nagykövetség előtt, hogy gyertyát gyújtsanak a napokban meggyilkolt amerikai konzervatív aktivista emlékére. Charlie Kirk lelövése több ismert személyt is arra sarkallt, hogy megjelenjen a megemlékezésen. Ahogy előre megígérte, Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is részt vett a gyertyagyújtáson.

Kubatov Gábor is részt vett a Charlie Kirk emlékére rendezett gyertyagyújtáson (Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)

„Az Egyesült Államokban meggyilkoltak egy briliáns elméjű fiatalembert, meggyilkoltak egy kétgyerekes családapát.

Meggyilkoltak egy keresztény embert, akibe mindenki belelátta az élet újragondolását, és ez engem apaként is, keresztény emberként is, konzervatív emberként is nagyon-nagyon bánt”

– nyilatkozta a Mandinernek Kubatov Gábor arra kérdésre, miért ment ki a Charlie Kirkért tartott gyertyagyújtásra.