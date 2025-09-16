Retteghet a Charlie Kirk-öt lefasisztázó kutyapártos politikus: már több mint 16 ezren írták alá az ellene indított petíciót

A magyar baloldali sajtó azonban gúnyos hangnemben számolt be a szeptember 10-i tragikus eseményről, és szélsőjobboldaliként állította be Kirköt. A felháborodást tovább növelte,

hogy Újbuda önkormányzati képviselője, Jánosi Gergő (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) egy, a történteket gúnyoló mémet osztott meg „le a fasisztákkal!” felirattal,

majd hozzátette: „Áldozata lett annak, amit ő aktívan és örömmel generált.”