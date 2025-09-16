Ft
közélet Charlie Kirk Jánosi Gergő petíció

Retteghet a Charlie Kirk-öt lefasisztázó kutyapártos politikus: már több mint 16 ezren írták alá az ellene indított petíciót

2025. szeptember 16. 17:11

Kezdhet szedelődzködni?

2025. szeptember 16. 17:11
null

Mint megírtuk: a gyűlöletnek nincs helye a gyászban – felszólítással indult aláírásgyűjtés annak érdekében, hogy lemondásra szólítsák fel a kutyapártos Jánosi Gergőt, aki gyomorforgató véleményt írt Charlie Kirk meggyilkolásáról. A politikus úgy kommentálta a borzalmas hírt, hogy „le a fasisztákkal!”

Máthé Zsuzsa

Petíció a Charlie Kirk halálán nevető Jánosi Gergő lemondásáért

A Kétfarkú Kutya Párt képviselője a 31 éves Charlie Kirk halálán gunyorosan nevető, őt fasisztázó posztot osztott meg.

A magyar baloldali sajtó azonban gúnyos hangnemben számolt be a szeptember 10-i tragikus eseményről, és szélsőjobboldaliként állította be Kirköt. A felháborodást tovább növelte, 

hogy Újbuda önkormányzati képviselője, Jánosi Gergő (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) egy, a történteket gúnyoló mémet osztott meg „le a fasisztákkal!” felirattal, 

majd hozzátette: „Áldozata lett annak, amit ő aktívan és örömmel generált.”

A Szent István Intézet által indított petíció szövege szerint nem egyes személyek ellen, hanem az emberi élet méltóságát tiszteletben tartó közéletért kívánnak kiállni. „Szellemi, erkölcsi határvédelem a petíciónk célja” – fogalmazott Máthé Zsuzsa, az intézet igazgatója, aki közösségi oldalán mondott köszönetet az eddigi aláíróknak.

„Köszönjük, és fontos elmondani, hogy nem valaki ELLEN, hanem az emberi élet méltóságát tiszteletben tartó közéletÉRT mozgósítunk” – szögezte le.

Nyitókép: Képernyőkép / Facebook

survivor
2025. szeptember 16. 18:15
massivement-4 Ha megöllek, az egy hazafias cselekedet lesz. Készülj !
Válasz erre
0
0
..--..
2025. szeptember 16. 18:07
-zsoltkom- Remélem Charlie Kirk-ért lesz egy White Lives Matter mozgalom. Charlie lenne George Floyd ellenszere. A konzervatív jobb és szélsőjobbnak lenne egy régi-új hagyománya az elnyomott fehérek egyenlő bánásmódjáért küzdésben. Csak az európai fajok között keveredhetnek és egymással. Je suis Charlie Kirk-nek... mindenkinek otthonába legalább 5 lőfegyver, Isten nem bottal ver! Karma veletek.
Válasz erre
0
0
cotowo
2025. szeptember 16. 18:00
Ha a hazaárulók azt hiszik, hogy ők vannak többen és ők a keményebbek, hát nagyon tévednek. Mind ki lesznek irtva, ha egyszer elkezdődik.
Válasz erre
0
0
cotowo
2025. szeptember 16. 17:57
Akik ezzel játszadoznak, azok szembe fognak találkozni a polgárháborúval, amiben megölik őket és a hullájukat tömegsírba lökik.
Válasz erre
0
0
