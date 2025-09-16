Retteghet a Charlie Kirk-öt lefasisztázó kutyapártos politikus: már több mint 16 ezren írták alá az ellene indított petíciót

A mesterséges intelligencia szólaltatta meg Charlie Kirköt a halála után: ezt üzeni a túlvilágról (VIDEÓ)
Szívfacsaró gondolatok.
Kezdhet szedelődzködni?
Mint megírtuk: a gyűlöletnek nincs helye a gyászban – felszólítással indult aláírásgyűjtés annak érdekében, hogy lemondásra szólítsák fel a kutyapártos Jánosi Gergőt, aki gyomorforgató véleményt írt Charlie Kirk meggyilkolásáról. A politikus úgy kommentálta a borzalmas hírt, hogy „le a fasisztákkal!”
A Kétfarkú Kutya Párt képviselője a 31 éves Charlie Kirk halálán gunyorosan nevető, őt fasisztázó posztot osztott meg.
A magyar baloldali sajtó azonban gúnyos hangnemben számolt be a szeptember 10-i tragikus eseményről, és szélsőjobboldaliként állította be Kirköt. A felháborodást tovább növelte,
hogy Újbuda önkormányzati képviselője, Jánosi Gergő (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) egy, a történteket gúnyoló mémet osztott meg „le a fasisztákkal!” felirattal,
majd hozzátette: „Áldozata lett annak, amit ő aktívan és örömmel generált.”
A Szent István Intézet által indított petíció szövege szerint nem egyes személyek ellen, hanem az emberi élet méltóságát tiszteletben tartó közéletért kívánnak kiállni. „Szellemi, erkölcsi határvédelem a petíciónk célja” – fogalmazott Máthé Zsuzsa, az intézet igazgatója, aki közösségi oldalán mondott köszönetet az eddigi aláíróknak.
„Köszönjük, és fontos elmondani, hogy nem valaki ELLEN, hanem az emberi élet méltóságát tiszteletben tartó közéletÉRT mozgósítunk” – szögezte le.
