„Nem egy politikus lemondatása a célunk, hanem az, hogy tudjunk ebben az országban nyugodtan élni: amikor a Kétfarkú Kutya Párt újbudai önkormányzati képviselője, Jánosi Gergő a 31 éves Charlie Kirk halálán gunyorosan nevető, őt fasisztázó posztot osztott meg, akkor túllépett egy alapvető határon, melyet az emberi élet és méltóság tisztelete jelöl ki mindannyiunk számára.

Nem engedhetjük, hogy az emberek bizalmából megválasztott politikusok, akiknek felelőssége hatványozott, gyűlöletet vigyenek a gyászba!

Ezért a szellemi, közéleti határvédelemért kérjük, hogy írjátok alá a Szent István Intézettel a CitizenGO partnerségében indított kezdeményezésünket – több mint 8200-an már meg is tettétek, amiért hálásak vagyunk!”

Itt tudja aláírni a petíciót, hogy Jánosi Gergő eltűnjön a magyar közéletből.