09. 14.
vasárnap
Charlie Kirk Jánosi Gergő Kétfarkú Kutya Párt gyűlölet

Petíció a Charlie Kirk halálán nevető Jánosi Gergő lemondásáért

2025. szeptember 14. 13:58

A Kétfarkú Kutya Párt képviselője a 31 éves Charlie Kirk halálán gunyorosan nevető, őt fasisztázó posztot osztott meg.

2025. szeptember 14. 13:58
null
Máthé Zsuzsa
Máthé Zsuzsa
Facebook

„Nem egy politikus lemondatása a célunk, hanem az, hogy tudjunk ebben az országban nyugodtan élni: amikor a Kétfarkú Kutya Párt újbudai önkormányzati képviselője, Jánosi Gergő a 31 éves Charlie Kirk halálán gunyorosan nevető, őt fasisztázó posztot osztott meg, akkor túllépett egy alapvető határon, melyet az emberi élet és méltóság tisztelete jelöl ki mindannyiunk számára.

Nem engedhetjük, hogy az emberek bizalmából megválasztott politikusok, akiknek felelőssége hatványozott, gyűlöletet vigyenek a gyászba!

Ezért a szellemi, közéleti határvédelemért kérjük, hogy írjátok alá a Szent István Intézettel a CitizenGO partnerségében indított kezdeményezésünket – több mint 8200-an már meg is tettétek, amiért hálásak vagyunk!”

*

Itt tudja aláírni a petíciót, hogy Jánosi Gergő eltűnjön a magyar közéletből.

Összesen 10 komment

valaki-954
2025. szeptember 14. 16:27
Nem lemondatni kell, mert ahogy azt már számtalan esetben láttuk a hazai libernyákoknál, az egy liberálfasiszta tróger esetében reménytelen elvárás. El kell takarítani a közéletből!!!
canadian-deplorable
2025. szeptember 14. 15:39
Amerikában százával vágják ki állásaikból a Charlie Kirk halálán gúnyolódó alkalmazottakat, újságírókat, TV személyiségeket. Betelt a pohár, a baloldalt szembesíteni kell a saját aljasságával. Szemétláda népség.
beva
2025. szeptember 14. 14:54
Az X-en a @forcharliekirk1 account gyűjti azokat, akik gúnyolódnak a halálán, mind publikussá teszik a charliesmurderers.com oldalon. Sok ezer adat szerepel, rengeteg embernek már fel is mondták emiatt. iTovábbá Christofer Landau (Deputy Secretary at the StateDept) az X-en is várja a hasonló bejelentéseket, mert no-fly listára fogják őket helyezni. Nem mehetnek be az USA-ba.. Nagyon komolyan veszik, több német híradost, tudósítót jelentettek már. Gondolom a Budapesti US nagykövetség is hasonlóképpen áll ehhez.
somfas
2025. szeptember 14. 14:54
Gondolatrendőrség korában jó ha eltitkolod, hogy min nevetsz. Én pl. a thé Má-n.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!