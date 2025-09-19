Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
hovatartozás Charlie Kirk altivista Máthé Zsuzsa Szent István Intézet esemény bazilika

Vasárnap a Szent István bazilikánál hajtanak fejet Charlie Kirk emléke előtt

2025. szeptember 19. 17:42

Pártpolitikai felfogástól, vallási hovatartozástól függetlenül várják az érdeklődőket a szervezők.

2025. szeptember 19. 17:42
null

„Charlie Kirk – akár ismertük az amerikai keresztény-konzervatív altivistát korábban, akár nem – szeptember 10-e óta biztosan beköltözött a szívünkbe, részévé vált az életünknek, gondolatainknak” – mondta videójában Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója csütörtökön, amelyben

vasárnap este 7 órára gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést hirdetett meg a budapesti Szent István-bazilika elé.

A közös gyászban, a temetés napján épp ezért most közös emlékezésre hívunk Benneteket; arra, hogy felekezeti hovatartozástól, politikai felfogástól függetlenül álljunk meg mi is jelképesen Charlie Kirk sírja mellett, emlékeztetve magunkat arra, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk és arra is, hogy mindannyian felelősséggel tartozunk egymásért” – mondta Máthé Zsuzsa. 

A Szent István Intézet Facebook eseménye szerint többek között felszólal majd Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója és Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója is. A helyszínen zenei szolgálat is lesz az imádságos, méltóságteljes hangulat mellett. 

„Szeptember 21-én, vasárnap 19.00-kor találkozzunk Budapesten, a Szent István bazilika előtti téren. Imádkozzunk, énekeljünk együtt és gyújtsunk gyertyát Charlie Kirk-öt utolsó útjára kísérve. Szeretettel és imádságos szívvel várunk Benneteket!” – zárta videóüzenetét a Szent István Intézet igazgatója.

A pártpolitikától függetlenül szervezett csendes tiszteletadásra máris több százan jelezték részvételüket. Részletek a program Facebook-eseményénél lehet olvasni. Az eseménnyel kapcsolatos videót ITT tekintheti meg.

Nyitókép: Joseph Prezioso / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
2025. szeptember 19. 17:45
Pótolhatatlan...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!