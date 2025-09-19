Vasárnap a Szent István bazilikánál hajtanak fejet Charlie Kirk emléke előtt

„Charlie Kirk – akár ismertük az amerikai keresztény-konzervatív altivistát korábban, akár nem – szeptember 10-e óta biztosan beköltözött a szívünkbe, részévé vált az életünknek, gondolatainknak” – mondta videójában Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója csütörtökön, amelyben

vasárnap este 7 órára gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést hirdetett meg a budapesti Szent István-bazilika elé.

„A közös gyászban, a temetés napján épp ezért most közös emlékezésre hívunk Benneteket; arra, hogy felekezeti hovatartozástól, politikai felfogástól függetlenül álljunk meg mi is jelképesen Charlie Kirk sírja mellett, emlékeztetve magunkat arra, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk és arra is, hogy mindannyian felelősséggel tartozunk egymásért” – mondta Máthé Zsuzsa.

A Szent István Intézet Facebook eseménye szerint többek között felszólal majd Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója és Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója is. A helyszínen zenei szolgálat is lesz az imádságos, méltóságteljes hangulat mellett.

„Szeptember 21-én, vasárnap 19.00-kor találkozzunk Budapesten, a Szent István bazilika előtti téren. Imádkozzunk, énekeljünk együtt és gyújtsunk gyertyát Charlie Kirk-öt utolsó útjára kísérve. Szeretettel és imádságos szívvel várunk Benneteket!” – zárta videóüzenetét a Szent István Intézet igazgatója.