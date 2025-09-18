Ft
Charlie Kirk Szent István Intézet Apáti Bence kegyelet publicista aktivitás beszéd

„Lehet, hogy a Donald Trumpnak szánt golyót Charlie Kirk fogta fel” – csendben, gyertyákkal emlékeztek Charlie Kirkre a Szabadság téren (GALÉRIA)

2025. szeptember 18. 20:25

A megemlékezésen több jeles jobboldali közszereplő is megjelent.

null

Csütörtök este az amerikai nagykövetség előtt tartottak csendes megemlékezést Charlie Kirkről, akit a múlt héten egy utahi egyetemi rendezvényen gyilkoltak meg. Az eseményt Bayer Zsolt kezdeményezte, és estére több száz ember gyűlt össze, hogy gyertyát gyújtson a 31 éves konzervatív aktivista emlékére.

„Így inkább nem vitatkoztak vele, hanem agyonlőtték”

A felszólalók közül elsőként Apáti Bence publicista szólt a közönséghez. „Charlie Kirkről most már mindenki hallott, de egy héttel ezelőtt talán Magyarországon jóval kevesebben ismerték” – mondta. Apáti szerint Kirk a vitái „98 százalékát megnyerte, így inkább nem vitatkoztak vele, hanem agyonlőtték”. Kiemelte, hogy a jobboldalt vádolják gyűlöletkeltéssel, pedig szerinte az általuk képviselt oldalra ez nem jellemző. „Próbáljunk inkább vitatkozni” – hangsúlyozta.

Beszédet mondott Szánthó Miklós, a CPAC főszervezője is, aki szerint Kirköt azért ölték meg, mert hitvalló és szuverenista volt, és „kulturáltan, okosan, békességben vitatkozott. […] Nem uszított, mégis megölték”. Szánthó emellett élesen bírálta a balliberális sajtót is, amelyben szerinte mára az agresszió vált uralkodóvá.

Lehet, hogy a Donald Trumpnak szánt golyót Charlie Kirk fogta fel”

– tette hozzá Szánthó Miklós.

Bayer Zsolt a megemlékezést meghirdetve arra kérte az embereket, hogy csendes, méltóságteljes megemlékező gyertyagyújtással és imádsággal róják le tiszteletüket.

Az eseményen készült fotókat itt tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

madárinfluencer
•••
2025. szeptember 18. 21:02 Szerkesztve
Bezzeg egy kábszeres néger bűnöző, George Floyd véletlen halálából világraszóló botrányt kavartak a liberálisok, Charlie Kirk halálán pedig örömködnek.
Treeoflife
2025. szeptember 18. 20:57
Nincs kizárva, hogy valóban ez a fiú kapta a Trumpnak "szánt" golyót. Elég arra gondolni, hogy azért tévesztett célt, mert Trump elmozdult. Hátborzongató a merénylet végrehajtás helyei közötti egyezés is - mindkét esetben egy lapostetőről lőttek. És mindkét esetben hiányzott teljesen a "védelem". A legrémisztőbb az egészben, hogy óhatatlanul felmerül az emberben - a megbízó mindkét esetben azonos lehet .... A merénylő személyiségjegyei (enyhén befordult elme, nem a legmagasabb IQ ... sérült mentális állapot ... ) és mindkét esetben olyan a színezet, mintha valamilyen magányos gyilkos lenne. Ahogy minden, Amerikában végrehajtott merénylet az ismert történelemi tapasztalatok alapján.
vi-ktt
2025. szeptember 18. 20:48
A videón látható, ahogy a lövedék becsapódása megemeli Kirk fejét. Mintha nem föntről jött volna az őt eltaláló lövés. Talán egy hangtompítóval ellátott fegyver lőtte volna le az első sor alatti részről leadva. Talán távvezérelve, ami egyidejűleg egy másik fegyver zaját is kiváltotta...
Türelem
2025. szeptember 18. 20:46
Sokgyermekes apaként megrázott a hír, különösen, amikor láttam a családi fényképen a gyermekeit is.....hol vannak a békét hirdető EMBEREK? Ami a reakciókat illeti....intelligencia kérdése......
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!