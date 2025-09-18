„Lehet, hogy a Donald Trumpnak szánt golyót Charlie Kirk fogta fel” – csendben, gyertyákkal emlékeztek Charlie Kirkre a Szabadság téren (GALÉRIA)

Csütörtök este az amerikai nagykövetség előtt tartottak csendes megemlékezést Charlie Kirkről, akit a múlt héten egy utahi egyetemi rendezvényen gyilkoltak meg. Az eseményt Bayer Zsolt kezdeményezte, és estére több száz ember gyűlt össze, hogy gyertyát gyújtson a 31 éves konzervatív aktivista emlékére.

„Így inkább nem vitatkoztak vele, hanem agyonlőtték”

A felszólalók közül elsőként Apáti Bence publicista szólt a közönséghez. „Charlie Kirkről most már mindenki hallott, de egy héttel ezelőtt talán Magyarországon jóval kevesebben ismerték” – mondta. Apáti szerint Kirk a vitái „98 százalékát megnyerte, így inkább nem vitatkoztak vele, hanem agyonlőtték”. Kiemelte, hogy a jobboldalt vádolják gyűlöletkeltéssel, pedig szerinte az általuk képviselt oldalra ez nem jellemző. „Próbáljunk inkább vitatkozni” – hangsúlyozta.

Beszédet mondott Szánthó Miklós, a CPAC főszervezője is, aki szerint Kirköt azért ölték meg, mert hitvalló és szuverenista volt, és „kulturáltan, okosan, békességben vitatkozott. […] Nem uszított, mégis megölték”. Szánthó emellett élesen bírálta a balliberális sajtót is, amelyben szerinte mára az agresszió vált uralkodóvá.