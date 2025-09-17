Ft
Hont András Jámbor András vélemény

Eldöntöd, hogy szaralak leszel, majd szaralak leszel

2025. szeptember 17. 15:44

Vannak kiemelkedően sikeres projektek az életben.

2025. szeptember 17. 15:44
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Vannak kiemelkedően sikeres projektek az életben. Például eldöntöd, hogy szaralak leszel, majd szaralak leszel. Ugye az a szöveg, hogy most azért kell egy nerficsúrra szavazni, mert így lehet lebontani a NER-t, de utána majd végre nem kell erőszakot elkövetni senkinek sem magán, hanem szavaz, akire az elvei és érdekei diktálják, demokrácia lesz meg jogállam. Igaz, hogy Messiás úr (ennyiben nem csupán okosabb, de erkölcsösebb is, mint morálbajnok értelmiségi fölszopói) fél szóval nem utalt soha olyasmire, hogy ez lenne a szándéka. Aki ránéz, és nem ment el még teljesen a józan esze, az látja is, hogy semmi ilyen szándéka nincs. Fészbukorbán akar lenni valóságos javakkal, de annyira mégsem okos, mert elszólta magát. Ennyit a demokráciáról. Erre kik jönnek kimagyarázni? Akik félreálltak, vagy üvöltöznek, hogy mások álljanak félre, hogy egyszer demokrácia legyen, jogállam meg többpártrendszer. 

Nem baj, hogy hülyét csináltok magatokból, de legalább önérzetesek ne legyetek hozzá. Ja, már azok sem vagytok. Akkor végtére is mindegy.”

Forrás: Hont András Facebook-oldala

Nyitókép: Mandiner/Mártai Dávid

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

szilvarozsa
2025. szeptember 17. 16:20
Szerintem ez született tehetség.
Válasz erre
0
0
Kovács József
2025. szeptember 17. 16:17
Akik ismerik személyesen ezt a Jámbort, azok a szaralak mivoltát azzal is alátámasztják, hogy igen rossz szaga van, hiába több éve politikus ez nem változott.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 17. 15:47
Érdekes akkor miért is picsognak a ballibcsi korcsok hogy a választásnál lejt a pálya?! Kibaszott hulladékok ezek mind....
Válasz erre
2
0
