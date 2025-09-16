Ft
Jámbor András olyat mondott, amit még maga is megbánhat: szerinte a Tisza „balosabb”, mint a 2022-es ellenzéki összefogás

2025. szeptember 16. 10:34

Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy a következő hónapokban a rendszer leváltása mellett az is lesz a célja, hogy a balosabb, a társadalmi igazságosságot szolgáló programelemeket a felszínen tartsa.

2025. szeptember 16. 10:34
null

Jámbor András, Józsefváros-Ferencváros 2022-ben egyéniben megválasztott országgyűlési képviselője terjedelmes interjút adott a gemist.hu-nak. Ebben többek között kifejtette, hogy miért lett az „O1G a magyar ellenzéki politizálás fő irányvonala”, valamint arra is kitért, miért tartja balosabbnak a Tisza Pártot a 2022-es ellenzéki összefogásnál.

A beszélgetés során felidézték, hogy visszalépését azzal indokolta, hogy a szavazói az Orbán-rendszer leváltása érdekében ikszelték 2022-ben. Majd arra a kérdésre, hogy „az O1G lett tehát mára az ellenzék legfőbb követelése hivatalosan is”, azt felelte, hogy eddig is az volt. Majd felidézte, hogy kettős mandátummal került a parlamentbe. Először az előválasztáson verte meg az ellenzéki pártokat, majd bizalmat kapott képviselőként is. „Azért szavaztak rám, mert a Fidesz rendszerét akarták leváltani. Ennek van egy legitimációja, amit minimum végig kell gondolni, amikor az ember 2026 kapcsán döntést hoz – és 

ez a legitimáció most nem a 2022-ben elindult ellenzéki pártoknál van, hanem a Tiszánál”

 –  magyarázta döntését Jámbor.

Az ellenzéki politikus arra is reagált, hogy a Tisza 30 tagot sem számlál. Mint fogalmazott, Geert Wilders pártja mindössze egy tagot számlál, de a körülötte lévő politikai közösség létezik. „Baromság az az elemzői szempont, hogy hány tagja van a Tisza Pártnak” – tette hozzá.

Nagy küzdelemre számít

Valamivel később ugyancsak kérdésre válaszolva, Jámbor András kijelentette, 

a 2022-es ellenzéki összefogásénál a mostani egy balosabb politikai ajánlat.

Minden bele volt írva a 2022-es programba, de a lényeg az, hogy mit emelnek ki belőle”.

Az országgyűlési képviselő hozzátette, hogy a választásig hátralévő hónapokban – és persze utána is, az lesz a feladata, hogy egyrészt le legyen váltva a rendszer, másrészt, hogy a balosabb, a társadalmi igazságosságot szolgáló programelemeket – végrehajtások államosítása, bérlakások építése, az egészségügyről és az oktatásról szóló beszéd állami szinten tartása, azaz hogy az ne a magánosítás felé forduljon – a felszínen tartsa. 

„Mindezt annak érdekében, hogy miközben mozgósítok a rendszer leváltása érdekében, egyben tudatosítsam: nagy küzdelem lesz, hogy mi az, ami utána egy néppárti kormányzás során meg is valósul” – vázolt fel egy számára szimpatikus forgatókönyvet Jámbor András.

A teljes interjút ITT olvashatja el.

Nyitókép: Jámbor András Facebook-oldala

