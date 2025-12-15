Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gyömbér matcha sütőtök

Ezekkel a különlegességekkel lenyűgözheti a családot a konyhában – némelyik ajándéknak is kiváló

2025. december 15. 13:22

A téli hónapok ideálisak gasztronómiai újdonságok kipróbálására. A melegítő ételek és italok receptjeivel akár az otthon nyugalmában is kísérletezhetünk.

2025. december 15. 13:22
null
Szabó Péter

Ahogy beköszöntött a karácsonyi időszak, még jobban esik egy forró csokoládé, egy finom sütemény vagy valamilyen különleges melegítő étel és ital mellett olvasni, beszélgetni, hangolódni az ünnepekre. A kakaó újonnan felfedezett előnyeiről már írtunk korábban, ám más, immunerősítésre alkalmas finomságok közül is választhatunk. A melegítő ételek és italok a testi és a lelki egészségre is kedvező hatással vannak: a gyömbér, a matcha és a sütőtök az egész telet képes változatosan bearanyozni.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele
Tovább a cikkhezchevron
melegítő ételek, italok
A melegítő ételek és italok nem csak a testet, a lelket is melengetik – megédesítik a téli mindennapokat
Fotó: Pixabay

Hogyan készíthetünk egyszerű, mégis hatékony melegítő ételeket és italokat?

A hideg napok – divatos szóval – a bekuckózás mellett, a gasztronómiai különlegességek kipróbálására is lehetőséget kínálnak.

A gyömbér, a matcha és a sütőtök hármasa egész télre ellátja a családot fantáziadús receptekkel, akár ínycsiklandó ételekre, akár melegítő italokra vágyunk.

Az immunrendszert felvértező gyömbéres italok, a japán kultúra kedvencének számító matchás desszertek, illetve a már ősz óta a konyha alapfelszereltségéhez tartozó sütőtökös receptek végeláthatatlan tárházát biztosítják az ízorgiáknak.

Ezt is ajánljuk a témában

A gyömbér igazi szuperélelmiszer

Évszázados természetgyógyászati ​​hagyománnyal rendelkező gumó a gyömbér, amelynek egészségjavító tulajdonságai lenyűgöző tudományos bizonyítékokkal rendelkeznek. Az immunerősítő tulajdonságait a bioaktív vegyületek egyedülálló kombinációjának köszönheti. A fő hatóanyagok, a gingerol és a shogaol nemcsak a gyökér jellegzetes fűszerességét adják, de gyulladáscsökkentő, antibakteriális és antivirális hatásúak is.

Tanulmányok kimutatták, hogy a gyömbér több mint 40 különböző antioxidáns vegyülettel védi a gyömbérsejteket a szabad gyököktől és az oxidatív stressztől – ez fontos tényező a jól működő immunrendszer számára. Emellett rendkívül hatékony a különféle baktériumok és vírusok ellen, amelyek légúti fertőzéseket okozhatnak. Segíti az emésztést, a fogyókúrát, ám nem árt óvatosnak lenni, nagyobb mennyiségű fogyasztása torokirritációt okozhat.

A hagyományos gyömbértea a legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak, hogy támogassuk az egészségünket.

Hozzávalók:
2-3 cm friss gyömbérgyökér
250 ml forrásban lévő víz
1 teáskanál méz (opcionális)
fél citrom leve
Elkészítés: A meghámozott gyömbért vágjuk vékony darabokra. Öntsünk rá forrásban lévő vizet, és hagyjuk ázni 10-15 percig. Ízlés szerint finomítsuk mézzel és citromlével. Igyunk naponta 2-3 csészével.

Akik nyitottak a még intenzívebb ízekre, ajánlunk egy igazi vitaminbombát, itt a gyömbér-kurkuma-citrom shot. Ebből a koncentrátumból már egy adag is erőteljes immunerősítő tápanyagokat biztosít.

Hozzávalók:
2 cm friss gyömbér
1 cm friss kurkumagyökér (vagy 1/2 teáskanál kurkumapor)
fél citrom leve
egy csipet fekete bors
1 teáskanál méz
Elkészítés: A gyömbért és a kurkumát finomra reszeljük, vagy facsaróban turmixoljuk össze. Keverjük össze citromlével, borssal és mézzel és igyunk egy shotot éhgyomorra naponta!

Egy másik szívhez szóló megoldás a téli napokra a melegítő gyömbéres aranytej. Ez a krémes alternatíva különösen jól esik esténként, ráadásul ötvözi a gyömbért más immunerősítő fűszerekkel is.

Hozzávalók:
250 ml növényi tej (mandula-, zab- vagy kókusztej)
1 teáskanál kurkumapor
1/2 teáskanál reszelt gyömbér
1/4 teáskanál fahéj
1 csipet szerecsendió
1 teáskanál méz vagy juharszirup
Elkészítés: Az édesítőszer kivételével az összes hozzávalót melegítsük fel egy lábasban, és főzzük lassú tűzön 5 percig. Szűrjük le, édesítsük mézzel, és fogyasszuk melegen.

Ezt is ajánljuk a témában

A matcha rejtélye

Az elmúlt években vált Magyarországon is rendkívül népszerűvé a matcha, amely nem csak teaként vagy matcha latteként, de turmixok és desszertek alapanyagaként is meghonosodott. A Japánból származó finomra őrölt, árnyékban termesztett zöld tea por formájában ismert, így az egész tealevelet elfogyasztjuk, nem csak az áztatott kivonatot. Kimagaslóan gazdag

  • antioxidánsokban,
  • aminosavakban,
  • klorofillban,

ami egyedi ízt és koncentrált tápanyagokat ad, stabil energiát és éberséget biztosít. Az egészséges élet egyik alapkövének is tartják.

A matcha latte ideális a reggeli ébredéshez, de délután is egy energiabomba. Bármilyen típusú tejet használhatunk az elkészítéséhez, de a leginkább a növényi tej ajánlott, a tehéntej ugyanis csökkenti a jótékony hatásait.

Hozzávalók:
1 dl víz
1 tk matchapor
1 dl növényi tej
1 tk méz

A sokoldalú sütőtök

Már ősz óta állandó szereplője a konyhai tevékenységeknek a sütőtök, amelyből a leveseken és a főételeken kívül sós és édes desszertek is könnyűszerrel készíthetőek. A sütőtökös-mascarponés pohárkrém például kifejezetten egyszerűen asztalra varázsolható. A sütőtököt apró kockákra vágva 15 percig sütjük. A mascarponét összekeverjük a porcukorral és a vaníliaaromával, majd felhabosítjuk. A sütőtököt botmixerrel pürésítjük, és a mascarponekrémhez adjuk. A pohár aljára tesszük a piskótát, ezt egy adag krém, majd egy adag lekvár követi – majd ízlés szerint ismételhetjük a sorozatot, a tetejére pedig durvára aprított tökmagot szórunk.

Hozzávalók:
150 g bolti piskóta
100 g eperlekvár
2 ek sótlan tökmag
a krémhez:
175 g sütőtök
250 g mascarpone
2 ek porcukor
1 mk vaníliaaroma

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Pixabay

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!