Itt van az ősz és berobbant sütőtökszezon – ezeket a pofonegyszerű recepteket bárki kipróbálhatja

Az ősz beköszöntével a legtöbb vendéglátóhely és kávézó felhozatalában megjelenik a szezon sztárja, a sütőtök. Ezt a zöldséget a reformkonyha is kezdi magának egyre inkább felfedezni, így az olyan klasszikusok mellett, mint a „sima” sütőtök vagy a sütőtökkrémleves egyre több hús- és tésztaételben is feltűnik. Szerencsére megannyi olyan recept akad, amelynek az elkészítése nem nagy ördöngösség, így férfiak is kísérletezhetnek az elkészítésükkel egy-egy hűvösebb estén. A hatás nem marad el!

A sütőtök a 16. század óta ismert és termesztett növény Magyarországon is, őshazája Közép-és Dél-Amerika trópusi része. Jelentős karotin- és C-vitamin-tartalma, antioxidánsai miatt is kedvelt őszi-téli csemege. Gyomorbarát és alakbarát is, hiszen 100 grammjában mindössze 45-50 kcal van.