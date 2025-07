Itt a fordulat, ami megmentheti a Balatont!

Megélénkült a balatoni szezon: növekvő foglalások és új remények a turizmusban – erről beszélt az InfoRádióban Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Somlyai szerint bár a nyár elején még rosszul indult a szezon, most már érezhető növekedést érzékelnek a foglalásokban, mind belföldi, mind külföldi vendégek esetében.

A szakmai szervezet vezetője szerint a balatoni régión belül jelentős eltérések mutatkoznak. Míg néhány helyen, például Tihanyban, Balatonfüreden, Siófokon vagy Keszthelyen továbbra is erős a kereslet, más települések vendégforgalma elmarad a várttól. Fontos tényezőként említette a térség időjárásfüggőségét is: a viharos időszakok kedvezőtlenül hatottak a foglalási kedvre. Somlyai kiemelte, hogy a foglalások most már nem csupán a nyári csúcsidőszakra, hanem például Tihanyban szeptemberre is jelentős számban érkeznek.

A pozitív időjárás-előrejelzések egy-egy napon belül is komoly foglalási növekedést idézhetnek elő.

A végleges turisztikai adatokat majd a KSH mutatja ki, de az elnök szerint a jelenlegi tendencia alapján elérhetők a tavalyi eredmények is. Ráadásul egyre többen bíznak az őszi időszakban, és az elmúlt évek gyakorlata is azt mutatja, hogy a „főszezon meghosszabbítására irányuló törekvések” egyre sikeresebbek.

A nyári programok is komoly lökést adhatnak a vendégforgalomnak. Július 25. és 27. között Balatonfőkajáron rendezik meg a Superbike motorversenyt, ami különösen a Balaton keleti részére hozhat többletfoglalásokat. Emellett Balatonfüreden az Anna-bál is erősítheti a régiós forgalmat.

Fontosak a jó események, a programok, mert biztosan megmozgatják a turizmust is

– tette hozzá Somlyai.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

