Nesze neked, RTL, így is lehet Bajnokok Ligáját közvetíteni: minden várakozást felülmúlt a Sport TV nézettsége

Soha nem látott nézettségi sikert hozott a labdarúgó Bajnokok Ligája 2024–25-ös szezonja a Sport TV számára. A Sport1-en és a Sport2-n közvetített mérkőzések kivételes nézőszámokat értek el, amiben kulcsszerepe volt az UEFA által bevezetett új lebonyolítási rendszernek is. A nézők értékelték a változásokat: több meccs, több sztár, nagyobb presztízsű összecsapások jellemezték a megújult szezont – írta meg a sport1tv.

Az új struktúra alapja, hogy a korábbi csoportkör helyett immár „ligaszakasz” zajlik, amelyben a korábbi hat helyett nyolc fordulót rendeznek. Két extra játéknappal bővült a januári program, így összesen négy meccsnapnyi tartalommal nőtt a szezon. A rendszer emellett lehetővé tette, hogy már ebben a szakaszban egymás ellen lépjenek pályára az „első kalapos sztárcsapatok”, így a nézők olyan párosításokat láthattak, amelyekre korábban csak a kieséses szakaszban kerülhetett sor.

A tíz legnézettebb mérkőzés között egyaránt találhatók ligaszakaszbeli klasszikusok és az egyenes kieséses szakasz rangadói.

Barcelona – Bayern München, október 23., ligaszakasz, Sport1 Real Madrid – AC Milan, november 5., ligaszakasz, Sport1 Girona – Liverpool december 10., ligaszakasz, Sport1 Barcelona – Benfica, március 11., nyolcaddöntő, Sport1 Inter – Bayern München, április 16., negyeddöntő, Sport1 PSG – Aston Villa, április 9., negyeddöntő, Sport1 Liverpool – Lille, január 21., ligaszakasz, Sport1 Aston Villa – PSG, április 15., negyeddöntő, Sport1 Benfica – Barcelona, március 5., nyolcaddöntő, Sport2 Monaco – Barcelona, szeptember 19., ligaszakasz, Sport2

Az új rendszer sikere a számokban is megmutatkozik. A Nielsen Közönségmérés adatai szerint a szezon eddigi legnézettebb televíziós mérkőzése (nem csupán Sport TV-s viszonylatban) a Barcelona–Bayern München rangadó volt, amelyet október 23-án élőben közvetített a Sport1. Ez a találkozó a harmadik fordulóban került megrendezésre, és két „első kalapos” csapat összecsapása révén különösen nagy figyelmet kapott.

A közvetítések száma jelentősen emelkedett a 2023–24-es szezonhoz képest, csakúgy, mint az átlagnézettség: utóbbi 27 százalékkal nőtt, míg a minden korosztályt lefedő össznézettség (A4+ sum) csaknem kétszeresére emelkedett.

A Sport TV-n nemcsak az élő közvetítések népszerűsége nőtt, hanem a kapcsolódó műsoroké is. A Csillagok Között című heti BL-magazin továbbra is stabil közönséget vonz, míg a PlayBEK formabontó formátumban, Hegyi Iván és Faragó Richard vezetésével a Bajnokok Ligája és korábbi nevén BEK legemlékezetesebb pillanatait idézi fel. A műsorban minden héten újranézhető egy-egy klasszikus BL- vagy BEK-döntő, a sorozat pedig a szezon hátralévő részében is folytatódik.

Emlékezetes megjegyezni, hogy eközben az RTL fizetős streaming keretében adta a találkozókat, ami óriási felháborodást váltott ki magyar fociszurkolókból.