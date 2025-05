Egy kávé a konklávé előtt: az olasz konyha remekeit is végigkóstolhatja bíborostársaival Erdő Péter

A Magyar Nemzet összeállításában ismertette, hogy a Vatikántól alig pár lépésre lévő Borgo Pio utcában több étterem is sorakozik. Az egyik vendéglátóhely tulajdonosa arról számolt be, hogy

a náluk megforduló bíborosok alapvetően az egyszerűbb dolgokat szeretik, például a saltimboccát, a burratát vagy a carbonarát.

A környék másik felkapott étterme az Il Papalino, amely ugyancsak több egyházi vendéget látott már vendégül. Anna Maria Scialanga, aki férjével közösen vezeti az éttermet, az RTL-nek elmondta, hogy az egyházi vendégeik nagyon kedvelik az amatriciana és a gricia tésztákat is, utóbbi pecorino sajtból, borsból és füstölt sertéspofából készül. Második fogásként pedig gyakran rendelnek saltimboccát, pacalt vagy ökörfarkat.

A fagylaltot sem vetik meg

A cikkben arra is kitértek, hogy bíborosokkal a L’Arena del Gelato fagylaltozóban is össze lehet futni. Az RTL beszámolója szerint a fagyizó falán függő fotókon több egyházi személy is látható. Egyiken például Thomas Christopher Collins kanadai bíboros egy tölcséres fagyival, a tulajdonos, Giuseppe Longobardi oldalán.

„Tizenhárom éve rengeteg bíboros, püspök, érsek járt már nálunk” – idézte fel a lapnak Longobardi, akinek testvére az elhangzottakhoz hozzáfűzte, a minap a nicaraguai bíboros is járt náluk, egyszerű papnak öltözve. Az egyházfi vaníliás fagyit kért.

Nyitókép:Tiziana FABI / AFP

