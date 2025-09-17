Nincs pardon: az orosz külügyminiszter leszögezte, kiknek nincs keresnivalójuk a béketárgyalásokon

Trump elszólta magát: olyat mondott a Putyin–Zelenszkij találkozóról, amit még soha
Az amerikai elnök szerint nélküle nem jöhet létre a személyes tárgyalás.
Kemény üzenetet küldött Lavrov.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán egyértelművé tette: Moszkva nem kíván európai vezetőket látni az orosz–ukrán–amerikai béketárgyalásokon – írja a Portfólió.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök szerint nélküle nem jöhet létre a személyes tárgyalás.
Mint fogalmazott, Európa „balga módon” azon igyekszik, hogy helyet szerezzen magának a tárgyalóasztalnál, miközben revansista politikát folytat, amelynek fő célja Oroszország stratégiai vereségének elérése.
Természetesen nincsen számukra hely a tárgyalóasztalnál”
– idézte a külügyminisztert a RIA Novosztyi.
Lavrov szerint Moszkva nem tart attól, hogy az Európai Unió katonai beavatkozást kísérelne meg, például csapatokat küldene Ukrajnába vagy repüléstilalmi zónát létesítene. Úgy fogalmazott, hogy az európai vezetők „csak a szájukat tépik”, és valójában nem mernek efféle lépésekbe bocsátkozni.
A külügyminiszter mindemellett Kijevet is élesen bírálta. Állítása szerint Ukrajna aktívan igyekszik szabotálni a béketárgyalásokat, akadályozva ezzel a rendezés felé vezető folyamatot.
Ezt is ajánljuk a témában
A lépés célja, hogy erősítsék az Európai Unió és Ukrajna közötti együttműködést.
Nyitókép: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP