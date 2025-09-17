Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Moszkva Lavrov Európai Unió

Nincs pardon: az orosz külügyminiszter leszögezte, kiknek nincs keresnivalójuk a béketárgyalásokon

2025. szeptember 17. 15:32

Kemény üzenetet küldött Lavrov.

2025. szeptember 17. 15:32
null

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán egyértelművé tette: Moszkva nem kíván európai vezetőket látni az orosz–ukrán–amerikai béketárgyalásokon – írja a Portfólió

Ezt is ajánljuk a témában

Mint fogalmazott, Európa „balga módon” azon igyekszik, hogy helyet szerezzen magának a tárgyalóasztalnál, miközben revansista politikát folytat, amelynek fő célja Oroszország stratégiai vereségének elérése. 

Természetesen nincsen számukra hely a tárgyalóasztalnál”

– idézte a külügyminisztert a RIA Novosztyi.

Lavrov szerint Moszkva nem tart attól, hogy az Európai Unió katonai beavatkozást kísérelne meg, például csapatokat küldene Ukrajnába vagy repüléstilalmi zónát létesítene. Úgy fogalmazott, hogy az európai vezetők „csak a szájukat tépik”, és valójában nem mernek efféle lépésekbe bocsátkozni.

A külügyminiszter mindemellett Kijevet is élesen bírálta. Állítása szerint Ukrajna aktívan igyekszik szabotálni a béketárgyalásokat, akadályozva ezzel a rendezés felé vezető folyamatot.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alenka
2025. szeptember 17. 16:21
Ez a háború a dicső orosz nemzet háborúja a náci geci ukiiiikiiikriiiijnii faj ellen!... Európa náci fele támogatja a banderistákat!.... Vigyázzatok, csökevények, az orosz nép hazaszerető és erős... Én már régóta tudom, védi a magyarokat és mi den tisztességes nemzetet. Isten sem akarja, hogy ez a háború véget érjen....mert akkor!.....nem lenne békénk a felfegyverzett, agresszív és terrorista ukiii faj szomszédságában!....Putin, előre!
Válasz erre
0
0
londonbaby
2025. szeptember 17. 16:04
nesztek bazd meg tetves brüsszel náci hitlerivadékok !!!!! mentek a faszba levesbe patkány kajának !!!! . Vakarhatod a picsád te retkes hitleivadék beltenyésztett korcs !!!! . Itt volt az ideje hogy szájba szarják őket !!! Hülye idióták... fél éve már emiatt próbálnak helyezkedni.. kibaszták őket mind a taknyot !!! :))))))))
Válasz erre
2
0
Dixtroy
2025. szeptember 17. 16:03
"az európai vezetők „csak a szájukat tépik”, és valójában nem mernek efféle lépésekbe bocsátkozni. A külügyminiszter mindemellett Kijevet is élesen bírálta. Állítása szerint Ukrajna aktívan igyekszik szabotálni a béketárgyalásokat, akadályozva ezzel a rendezés felé vezető folyamatot." Így hát tárgyalni sincs miről, se kivel.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!