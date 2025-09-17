Nincs pardon: az orosz külügyminiszter leszögezte, kiknek nincs keresnivalójuk a béketárgyalásokon

Lavrov szerint Moszkva nem tart attól, hogy az Európai Unió katonai beavatkozást kísérelne meg, például csapatokat küldene Ukrajnába vagy repüléstilalmi zónát létesítene. Úgy fogalmazott, hogy az európai vezetők „csak a szájukat tépik”, és valójában nem mernek efféle lépésekbe bocsátkozni.

A külügyminiszter mindemellett Kijevet is élesen bírálta. Állítása szerint Ukrajna aktívan igyekszik szabotálni a béketárgyalásokat, akadályozva ezzel a rendezés felé vezető folyamatot.