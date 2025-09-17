Trump elszólta magát: olyat mondott a Putyin–Zelenszkij találkozóról, amit még soha

Donald Trump szerint csak az ő személyes jelenlétében képzelhető el Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója – az amerikai elnök erről azelőtt beszélt Washingtonban, hogy az Egyesült Királyságba utazott. Az elnök a Fehér Ház előtt újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy

az orosz és az ukrán államfő között „óriási a gyűlölet”.

„Úgy tűnik nekem is ott kell lennem a szobában velük, mert egyedül nem tudnak leülni egymással” – fogalmazott az elnök, aki azt is megjegyezte, hogy egy megállapodáshoz két félre van szükség.

Arra a kérdésre, hogy mit tervez mondani jövő héten az ukrán elnöknek, amennyiben az ENSZ közgyűlési héten találkozik vele, Donald Trump azt mondta, hogy Zelenszkijnek egyezséget kell kötnie.