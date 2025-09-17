Ft
09. 17.
szerda
háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Trump elszólta magát: olyat mondott a Putyin–Zelenszkij találkozóról, amit még soha

2025. szeptember 17. 09:27

Az amerikai elnök szerint nélküle nem jöhet létre a személyes tárgyalás.

2025. szeptember 17. 09:27
null

Donald Trump szerint csak az ő személyes jelenlétében képzelhető el Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója – az amerikai elnök erről azelőtt beszélt Washingtonban, hogy az Egyesült Királyságba utazott. Az elnök a Fehér Ház előtt újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy 

az orosz és az ukrán államfő között „óriási a gyűlölet”.

Úgy tűnik nekem is ott kell lennem a szobában velük, mert egyedül nem tudnak leülni egymással” – fogalmazott az elnök, aki azt is megjegyezte, hogy egy megállapodáshoz két félre van szükség. 

Arra a kérdésre, hogy mit tervez mondani jövő héten az ukrán elnöknek, amennyiben az ENSZ közgyűlési héten találkozik vele, Donald Trump azt mondta, hogy Zelenszkijnek egyezséget kell kötnie.

Zelenszkijnek meg kell állapodnia, Európának pedig le kell állítania az olajvásárlást Oroszországból”

– fogalmazott Donald Trump.

Az elnök a gázai háborús helyzettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nyomon követi a fejleményeket, és óva intette a Hamászt attól, hogy emberi pajzsként használja a fogságában lévő túszokat. 

Ha a Hamász emberi pajzsot próbál használni, nagy bajban lesz”

– nyomatékosította az elnök többször is.

Donald Trump kedden hivatalos látogatásra utazott az Egyesült Királyságba III. Károly uralkodó meghívására. Csütörtökön Keir Starmer brit miniszterelnökkel is tárgyalóasztalhoz ül. Az elnök elutazását megelőzően nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy másodjára látogathat brit uralkodói meghívásra az Egyesült Királyságba, erről megjegyezte, hogy még senkinek nem adatott meg ez a megtiszteltetés.

A brit kormányfővel tervezett megbeszélés témájaként a kereskedelmi kérdéseket említette, az amerikai-brit kereskedelmi megállapodás finomítását, valamint hozzátette, hogy szeretnének kedvezőbb vámokat, amiről tárgyalni fognak.

(MTI) 

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

