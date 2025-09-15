Nem fogta vissza magát Trump: kimondta az egyetlen szót, amit Putyin sosem akart hallani

mert az amerikai elnök eddig óvakodott attól, hogy Moszkvát tegye felelőssé a háborúért.

Februárban Washington még megvétózta a G7-ek állásfoglalását, amelyben Oroszországot agresszornak nevezték, áprilisban pedig Trump egyenesen Ukrajnát hibáztatta, mondván: „nem indítasz háborút egy nálad hússzor nagyobb ország ellen.”

Az elnök arról is beszélt, hogy kész újabb szankciókat kivetni Moszkvával szemben, ugyanakkor feltételként szabta, hogy az európai országok is vállalják ugyanezt, és hagyjanak fel az orosz kőolaj vásárlásával. A nyilatkozat egyértelmű üzenet Vlagyimir Putyinnak, amelyet – ahogy a Politico fogalmaz – aligha fog zsebre tenni az orosz vezetés.

Nyitókép: Celal Gunes / ANADOLU / Anadolu via AFP