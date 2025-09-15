Ft
09. 15.
hétfő
Putyin Moszkva Oroszország Donald Trump agresszor

Nem fogta vissza magát Trump: kimondta az egyetlen szót, amit Putyin sosem akart hallani

2025. szeptember 15. 19:31

Az amerikai elnök eddig következetesen kerülte a kifejezést.

2025. szeptember 15. 19:31
null

Donald Trump amerikai elnök vasárnap egyértelműen kimondta azt a szót, amelyet eddig következetesen kerülni igyekezett: 

agresszornak nevezte Oroszországot.

A Politico szerint ez az első alkalom, hogy hivatalosan Moszkvát illette ezzel a megjelöléssel. Trump az orosz–ukrán háború emberveszteségeiről szólva kijelentette: „8000 katona halt meg csak ezen a héten összesen a két országból. Valamennyivel több Oroszországból, de ha te vagy az agresszor, többet vesztesz.”

Ezt is ajánljuk a témában

A fordulat azért figyelemre méltó, 

mert az amerikai elnök eddig óvakodott attól, hogy Moszkvát tegye felelőssé a háborúért.

Februárban Washington még megvétózta a G7-ek állásfoglalását, amelyben Oroszországot agresszornak nevezték, áprilisban pedig Trump egyenesen Ukrajnát hibáztatta, mondván: „nem indítasz háborút egy nálad hússzor nagyobb ország ellen.”

Az elnök arról is beszélt, hogy kész újabb szankciókat kivetni Moszkvával szemben, ugyanakkor feltételként szabta, hogy az európai országok is vállalják ugyanezt, és hagyjanak fel az orosz kőolaj vásárlásával. A nyilatkozat egyértelmű üzenet Vlagyimir Putyinnak, amelyet – ahogy a Politico fogalmaz – aligha fog zsebre tenni az orosz vezetés.

Nyitókép: Celal Gunes / ANADOLU / Anadolu via AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 15. 21:20
» népnemzet 2025. szeptember 15. 19:53 Én Trump helyében vigyáznék a számra. « Nem véletlenül nem vagy Trump helyében, és ő sem a tiédben. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 15. 21:18
- Elkáposztásithatalanságoskodásaitokért! - Donald! Könyörgöm, ne mondd ki megint!
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. szeptember 15. 21:05 Szerkesztve
Hűűűűűű-haaaaa! Most aztán jól megmondta a tutit! Csak azt sajnálom, hogy közben a lábával nem toppantott! Mert úgy még "ütősebb" lett volna... :-)
Válasz erre
0
0
pollip
2025. szeptember 15. 20:45
Az agresszor a NATO!
Válasz erre
2
0
