Nem fogta vissza magát Trump: kimondta az egyetlen szót, amit Putyin sosem akart hallani

Donald Trump sokkoló őszinteséggel öntötte ki a szívét az orosz-ukrán háborúról
Az amerikai elnök egy Putyin-Zelenszkij csúcstalálkozó lehetőségéről is beszélt.
Az amerikai elnök eddig következetesen kerülte a kifejezést.
Donald Trump amerikai elnök vasárnap egyértelműen kimondta azt a szót, amelyet eddig következetesen kerülni igyekezett:
agresszornak nevezte Oroszországot.
A Politico szerint ez az első alkalom, hogy hivatalosan Moszkvát illette ezzel a megjelöléssel. Trump az orosz–ukrán háború emberveszteségeiről szólva kijelentette: „8000 katona halt meg csak ezen a héten összesen a két országból. Valamennyivel több Oroszországból, de ha te vagy az agresszor, többet vesztesz.”
A fordulat azért figyelemre méltó,
mert az amerikai elnök eddig óvakodott attól, hogy Moszkvát tegye felelőssé a háborúért.
Februárban Washington még megvétózta a G7-ek állásfoglalását, amelyben Oroszországot agresszornak nevezték, áprilisban pedig Trump egyenesen Ukrajnát hibáztatta, mondván: „nem indítasz háborút egy nálad hússzor nagyobb ország ellen.”
Az elnök arról is beszélt, hogy kész újabb szankciókat kivetni Moszkvával szemben, ugyanakkor feltételként szabta, hogy az európai országok is vállalják ugyanezt, és hagyjanak fel az orosz kőolaj vásárlásával. A nyilatkozat egyértelmű üzenet Vlagyimir Putyinnak, amelyet – ahogy a Politico fogalmaz – aligha fog zsebre tenni az orosz vezetés.
