Még a New York Times is kimondja: Európa nem Trump miatt van bajban

A New York Times tudósítója arról számolt be, hogy az európai tisztviselők úgy érzik korszakváltás történik Európában, és Amerika éppen cserben hagyja a kontinenst. A tudósítónak azt is elpanaszolták, hogy „szerintük Trump elnök fő célja nem az ukrajnai béke, hanem Oroszországgal való közeledés, ami veszélyeztetné Európa biztonságát.” Azonban a Times szerzője szerint Trump csak kis rész a kontinens problémájának. „Biztonságuk fenntartása és Kijev segítése mellett olyan kihívásokkal is szembesülnek, mint a költségvetési hiány, a romló közvélemény és a szélsőjobboldal” – sorolja.

Washingtonnal való ellenségeskedésétől eltekintve Európa más sürgető kihívásokkal is szembesül.

Ezek közé sorolja a szerző azt, hogy a NATO parancsnokai 2029-et határidőnek tekintik a Oroszország elleni hiteles elrettentés kialakítására, de attól tartanak, hogy Moszkva még azelőtt próbára teheti a szövetség összetartását.