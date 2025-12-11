Ft
Még a New York Times is kimondja: Európa nem Trump miatt van bajban

2025. december 11. 14:58

A lap berlini tudósítója szembesíti a valósággal az európai vezetőket: van elég problémájuk Trump nélkül is.

2025. december 11. 14:58
null

A New York Times tudósítója arról számolt be, hogy az európai tisztviselők úgy érzik korszakváltás történik Európában, és Amerika éppen cserben hagyja a kontinenst. A tudósítónak azt is elpanaszolták, hogy „szerintük Trump elnök fő célja nem az ukrajnai béke, hanem Oroszországgal való közeledés, ami veszélyeztetné Európa biztonságát.” Azonban a Times szerzője szerint Trump csak kis rész a kontinens problémájának. „Biztonságuk fenntartása és Kijev segítése mellett olyan kihívásokkal is szembesülnek, mint a költségvetési hiány, a romló közvélemény és a szélsőjobboldal” – sorolja.

Washingtonnal való ellenségeskedésétől eltekintve Európa más sürgető kihívásokkal is szembesül.

Ezek közé sorolja a szerző azt, hogy a NATO parancsnokai 2029-et határidőnek tekintik a Oroszország elleni hiteles elrettentés kialakítására, de attól tartanak, hogy Moszkva még azelőtt próbára teheti a szövetség összetartását.

Az európai vezetőknek tehát gyorsan meg kell találniuk a pénzt Ukrajna támogatására, és egyúttal ki kell építeniük saját védelmi rendszerüket, helyettesítve a fontos amerikai katonai technológiákat, miközben a nemzeti költségvetések szűkösek és az adósságok magasak.

Tisztában vannak azzal, hogy meg kell győzniük az európai választókat arról, hogy Ukrajna védelme megéri az árát, és hogy Oroszország visszaszorításához több katonai kiadásra és nagyobb hadseregre van szükség, beleértve az új típusú sorozást is.

S mindeközben a populista, nacionalista pártok egyre népszerűbbek és könnyen megdönthetik a jelenlegi elitet.

Trump saját bosszúsága az európaiakkal szemben nyíltan kiderült a Politico által kedden közzétett, interjúban, amelyben egyes vezetőket „igazi hülyéknek” nevezett, és azt állította, hogy a bevándorlás miatt „sok ország már nem lesz életképes”.

A Washingtonnal folytatott, Ukrajnával és az európai biztonsággal kapcsolatos küzdelem kulcsfontosságú pillanata a jövő héten, az Európai Unió vezetői év végi csúcstalálkozóján következik be. Ott kell eldönteniük, hogyan teremtsék elő a következő két évre Ukrajna finanszírozásához szükséges mintegy 200 milliárd dollárt, és hogyan tartsák benne az országot a harcban.

A cikk beszámol az orosz befagyasztott vagyonnal kapcsolatos vitáról is. 

Az amerikai tisztviselők arra ösztönzik Belgiumot, hogy álljon ellen, mert Washington az orosz eszközök visszatérítését az általa javasolt ukrán rendezés részének tekinti. A pénzügyminiszterek és az Európai Központi Bank pedig aggodalmukat fejezték ki, hogy Európa és az euró mint biztonságos letéti hely hitelessége veszélybe kerülhet.

Merz és Macron francia elnök nyomást gyakoroltak Belgiumra, mondván, hogy más európai országok elegendő fedezetet nyújtanak Belgiumnak.
Egy szakértő arról beszélt a Times tudósítójának, hogy ha nem siker a befagyasztott pénzt elvenni, akkor Európa irrelevánsá válhat. 

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

