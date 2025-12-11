Ft
Virágzik az embercsempészet: 30 ezer euróért visznek egy migránst Németországba

2025. december 11. 17:06

A szép szavak ellenére még mindig milliárdos biznisz Európa bevándorlókkal való elárasztása.

null

Soha nem látott hatékonysággal működnek Európában az egyre digitalizáltabb embercsempész-hálózatok a Focus Online beszámolója szerint. A mesterséges intelligencia és a globális szervezettség miatt a bűnözők minden korábbinál könnyebben verik át a gazdasági haszon reményében Európába igyekvő embereket, miközben rendőri oldalról a felderítés egyre nagyobb erőforrásokat igényel.

A Europol éves jelentése szerint az illegális migrációból származó bevétel hatalmas, a csempészhálózatok pedig

  • gyakran távoli országokból irányítják a műveleteket, miközben
  • a helyi bűnözők intézik a szállítást és
  • a hamis dokumentumokat.

A bűnözők szervezettsége eddig sosem látott szinten mozog:

  • a toborzás már főként közösségi médiában zajlik,
  • a kommunikáció titkosított csatornákon fut,
  • a fizetés pedig kriptovalutában történik.

Ráadásul a jobb élet és a nyugati kormányokból kisajtolható ingyen pénz reményében útra kelőket sokszor be is csapják:

az ígért biztonságos út és a végén várakozó mesés munkalehetőség többnyire nem valós.

Sok áldozat Európába érve mélyszegénységbe kerül vagy prostitúcióra kényszerül. A közokirat-hamisítás is virágzó iparággá vált: egy hamis személyi okmány akár 3000 euróba kerül, egy színlelt házasság ára pedig 2500 eurónál kezdődik.

A legsúlyosabb tétel azonban maga az utazás: egy Európai Unión belüli illegális út ára átlagosan 8000 euró, míg

egy háborús övezetekből Németországba, Svédországba vagy Dániába irányuló út akár fejenként 27 500 euróba is fájhat.

A német lap szerint a rendőrség időnként komoly sikereket ér el: 2024. november 20-án egy Németország által koordinált akció során sikerült felszámolni egy szíriai hálózatot, amely a Balkán-útvonalon csempészett embereket, fegyvereket és hamis papírokat. A razzia során 25 személyt vettek őrizetbe, köztük több vezetőt, és jelentős mennyiségű készpénzt, járművet és elektronikai eszközt foglaltak le.

Az Európa Tanács tegnap ülésező tisztviselői eközben továbbra is amellett tettek hitet, hogy az illegális migrációt nem szabad automatikusan a bűnözéssel kapcsolatba hozni.

Michael O’Flaherty, az Európa Tanács emberi jogi biztosa pedig egyenesen arról beszélt:

aggasztónak tartja az olyan kijelentések, amelyek szerint a migránsok jelenléte aláássa az adott ország nemzetbiztonságát.

Az ilyen kijelentések mellett meglehetősen hiteltelennek tűnnek akár az ET, akár az Európai Bizottság, akár az Európai Parlament olyan kijelentései, amelyek szerint meg kell fékezni a kontinensre irányuló embercsempészetet. Pláne, hogy a nagy szavaknak semmiféle gyakorlati foganatja nincs.

***

Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP

