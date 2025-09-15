Donald Trump sokkoló őszinteséggel öntötte ki a szívét az orosz-ukrán háborúról

Trump különmegbízottja: Oroszország már nem képes győzni Ukrajna felett
Keith Kellogg szerint Ukrajna már nem veszíti el ezt a háborút, és „erkölcsi fölényük van”.
Az amerikai elnök egy Putyin-Zelenszkij csúcstalálkozó lehetőségéről is beszélt.
Az Unian arról ír, hogy Donald Trump újságíróknak beszélt a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető közötti jövőbeli találkozóról. Ahhoz, hogy az létrejöjjön, neki „be kell avatkoznia” – mondta.
Trump bevallotta: az ukrajnai háború lezárása nehezebbnek bizonyul, mint ahogy várta, Putyin és Zelenszkij „felfoghatatlan gyűlölete” miatt.
Én meg akarom állítani ezt. Tudják, hét háborút állítottam le. Azt hittem, hogy ez számomra könnyű lesz, de kudarccá vált. A Zelenszkij és Putyin közötti gyűlölet felfoghatatlan”
– mondta Trump.
Ezt is ajánljuk a témában
Keith Kellogg szerint Ukrajna már nem veszíti el ezt a háborút, és „erkölcsi fölényük van”.
Ezt követően az amerikai elnök kétségét fejezte ki annak lehetőségét illetően, hogy közvetlen tárgyalások valósuljanak meg az ukrán és az orosz vezető között. „Lesznek tárgyalások, és nevezhetik azokat csúcstalálkozónak vagy egyszerűen csak találkozónak, nem számít. De valószínűleg nekem kell majd beavatkoznom. Ők annyira gyűlölik egymást, hogy
szinte képtelenek beszélni. Egyszerűen nem képesek egymással szót váltani”
– mondta.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A felelőtlen ígérgetés hatalmas kárt okoz az ukrán népnek, ezeket az USA nem tudja/akarja betartani.
Azonnali cselekvésre szólították fel Trumpot.
A legrosszabbra számít a szerb sajtó.