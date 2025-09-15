Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij gyűlölet

Donald Trump sokkoló őszinteséggel öntötte ki a szívét az orosz-ukrán háborúról

2025. szeptember 15. 06:29

Az amerikai elnök egy Putyin-Zelenszkij csúcstalálkozó lehetőségéről is beszélt.

2025. szeptember 15. 06:29
null

Az Unian arról ír, hogy Donald Trump újságíróknak beszélt a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető közötti jövőbeli találkozóról. Ahhoz, hogy az létrejöjjön, neki „be kell avatkoznia” – mondta.

Trump bevallotta: az ukrajnai háború lezárása nehezebbnek bizonyul, mint ahogy várta, Putyin és Zelenszkij „felfoghatatlan gyűlölete” miatt. 

Én meg akarom állítani ezt. Tudják, hét háborút állítottam le. Azt hittem, hogy ez számomra könnyű lesz, de kudarccá vált. A Zelenszkij és Putyin közötti gyűlölet felfoghatatlan”

 – mondta Trump.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt követően az amerikai elnök kétségét fejezte ki annak lehetőségét illetően, hogy közvetlen tárgyalások valósuljanak meg az ukrán és az orosz vezető között. „Lesznek tárgyalások, és nevezhetik azokat csúcstalálkozónak vagy egyszerűen csak találkozónak, nem számít. De valószínűleg nekem kell majd beavatkoznom. Ők annyira gyűlölik egymást, hogy 

szinte képtelenek beszélni. Egyszerűen nem képesek egymással szót váltani” 

– mondta.

Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

 

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. szeptember 15. 08:22
Ha tenyleg meg akarja allitani ezt a haborut, akkor eleg ha a NATOnak megparancsolja, hogy Ne fegyverezze ukrajnat, es akkor hamar vege lesz ennek az oruletnek !
Válasz erre
2
0
faramuci
2025. szeptember 15. 08:08
"Zelenszkij és Putyin közötti gyűlölet felfoghatatlan” No és ki a f@sz szította ezt a gyűlöletet a véres háborús események bekövetkeztéig???? Válasz : A most szende szűzként tetszelgő ámerika.....🙄
Válasz erre
2
0
falcatus-2
2025. szeptember 15. 07:58
"Donald Trump sokkoló őszinteséggel öntötte ki a szívét az orosz-ukrán háborúról: Én meg akarom állítani ezt. Tudják, hét háborút állítottam le. Azt hittem, hogy ez számomra könnyű lesz, de kudarccá vált. A Zelenszkij és Putyin közötti gyűlölet felfoghatatlan” tegye fel a kezét, akit sokkolt "trump őszintesége"
Válasz erre
1
0
qwsqws
2025. szeptember 15. 07:34
"unian" idáig olvastam.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!