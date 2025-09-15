Donald Trump sokkoló őszinteséggel öntötte ki a szívét az orosz-ukrán háborúról

Az Unian arról ír, hogy Donald Trump újságíróknak beszélt a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető közötti jövőbeli találkozóról. Ahhoz, hogy az létrejöjjön, neki „be kell avatkoznia” – mondta.

Trump bevallotta: az ukrajnai háború lezárása nehezebbnek bizonyul, mint ahogy várta, Putyin és Zelenszkij „felfoghatatlan gyűlölete” miatt.

Én meg akarom állítani ezt. Tudják, hét háborút állítottam le. Azt hittem, hogy ez számomra könnyű lesz, de kudarccá vált. A Zelenszkij és Putyin közötti gyűlölet felfoghatatlan”

– mondta Trump.