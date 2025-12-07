Ft
Ft
10°C
7°C
Ft
Ft
10°C
7°C
12. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Ukrajna Donald Trump célpont

Újabb brutális csapás Ukrajnában – percekkel a béketárgyalások után

2025. december 07. 08:51

Putyin figyelmeztet: minden külföldi katona célpont lesz – Európa mégis békefenntartókat akar.

2025. december 07. 08:51
null

Oroszország újabb légi támadásokkal sújtotta Ukrajnát, alig néhány órával azután, hogy Volodimir Zelenszkij „nagyon konstruktívnak” nevezte telefonbeszélgetését Donald Trump tárgyalódelegációjával. A közép-ukrajnai Kremencsuk polgármestere szerint a várost „masszív kombinált csapás” érte,

 amely víz-, áram- és fűtéskimaradást okozott több körzetben. 

Halálos áldozatokat eddig nem jelentettek, de a kárfelmérés még tart – zámolt be a BBC.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez az igazi mesterterv: Orbán Viktor mindent bevetett, meg is lett az eredménye

Ez az igazi mesterterv: Orbán Viktor mindent bevetett, meg is lett az eredménye
Tovább a cikkhezchevron

Mindeközben Washingtonban és Floridában intenzív tárgyalások folynak egy lehetséges békerendezésről. Zelenszkij háromnapos megbeszélést zárt Steve Witkoff amerikai elnöki megbízottal és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével, majd kijelentette: Ukrajna „elszántan” folytatja az egyeztetéseket az amerikai féllel. 

A cél: olyan garanciák kidolgozása, amelyek biztosítják, hogy Moszkva betartsa a háború lezárását célzó megállapodást.

A béketörekvések azonban nem csillapították az orosz csapásokat. Moszkva is azt állítja, hogy 77 ukrán drónt lőtt le különböző térségekben. A támadások nyomán francia, brit és német vezetők is megszólaltak: 

Emmanuel Macron „teljes szolidaritást” ígért, és hétfőn Londonban személyesen találkozik Zelenszkijjel, a brit miniszterelnökkel, Keir Starmerrel, valamint a német kancellárral, Friedrich Merzzel.

Európa ugyanakkor fenntartásokkal fogadja a Washington által vezetett béketerv korai verzióit. A kontinens vezetői átfogó biztonsági garanciákat, sőt akár békefenntartó erőt sürgetnek Ukrajnában, hogy megakadályozzák egy újabb orosz invázió veszélyét. Moszkva ezt határozottan elutasítja: 

Vlagyimir Putyin szerint minden, Ukrajnába küldött külföldi katonai erő „legitim célpont”

A felek egyelőre messze vannak az áttöréstől, de mindkét oldalon nő a nyomás, hogy a harcok helyett a tárgyalóasztalon dőljön el Ukrajna jövője.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAINE / AFP

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
benito
2025. december 07. 10:55
counter-revolution 2025. december 07. 10:09 huttingerszar, nagyon sok brazil is harcol(t) zsoldosként, ott mit szagolsz, te autista? Fél Dél-Amerika ott van, te szerencsétlen. Amúgy szokás szerint hazudtál a múltkor, Igen? Hazudtam? Nos nézzük. RasPutin [email protected] jelszó: Faszkalapcounter01 Tessék kommentelj a nevemben. :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
1
Tegnap
2025. december 07. 10:51
Európa nem « békefenntartókat » akar Ukrajnában, hanem háborút próbál provokálni. Ami « béketárgyalásokat » illeti, csak annyi közük van a háborúhoz, hogy mindenki, kivéve Trump-ot a háború folytatását akarja. (Persze Orbán is békét akar, de biztos nenm csak akármilyet.)
Válasz erre
0
0
Stingary76
2025. december 07. 10:51
"közép-ukrajnai Kremencsuk polgármestere szerint a várost „masszív kombinált csapás” érte, amely víz-, áram- és fűtéskimaradást okozott több körzetben. Halálos áldozatokat eddig nem jelentettek, de a kárfelmérés még tart" Nahát, mik vannak..
Válasz erre
2
0
counter-revolution
2025. december 07. 10:09
huttingerszar, nagyon sok brazil is harcol(t) zsoldosként, ott mit szagolsz, te autista? Fél Dél-Amerika ott van, te szerencsétlen. Amúgy szokás szerint hazudtál a múltkor, mert itt van a RasPutin profilod, és nincs rajta shadow ban, mert láthatóak az utolsó hozzászólásaid is a cikkekre kattintva is: mandiner.hu/profil/hozzaszolasok/162ad5d3-e122-455a-912c-4641f85c958d
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!