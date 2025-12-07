Újabb brutális csapás Ukrajnában – percekkel a béketárgyalások után

Oroszország újabb légi támadásokkal sújtotta Ukrajnát, alig néhány órával azután, hogy Volodimir Zelenszkij „nagyon konstruktívnak” nevezte telefonbeszélgetését Donald Trump tárgyalódelegációjával. A közép-ukrajnai Kremencsuk polgármestere szerint a várost „masszív kombinált csapás” érte,

amely víz-, áram- és fűtéskimaradást okozott több körzetben.

Halálos áldozatokat eddig nem jelentettek, de a kárfelmérés még tart – zámolt be a BBC.