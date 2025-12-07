Újabb brutális csapás Ukrajnában – percekkel a béketárgyalások után

Trump megdöbbentő figyelmeztetése: „Európa húsz éven belül eltűnhet abban a formában, ahogyan ma ismerjük”
Oroszország újabb légi támadásokkal sújtotta Ukrajnát, alig néhány órával azután, hogy Volodimir Zelenszkij „nagyon konstruktívnak” nevezte telefonbeszélgetését Donald Trump tárgyalódelegációjával. A közép-ukrajnai Kremencsuk polgármestere szerint a várost „masszív kombinált csapás” érte,
amely víz-, áram- és fűtéskimaradást okozott több körzetben.
Halálos áldozatokat eddig nem jelentettek, de a kárfelmérés még tart – zámolt be a BBC.
Mindeközben Washingtonban és Floridában intenzív tárgyalások folynak egy lehetséges békerendezésről. Zelenszkij háromnapos megbeszélést zárt Steve Witkoff amerikai elnöki megbízottal és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével, majd kijelentette: Ukrajna „elszántan” folytatja az egyeztetéseket az amerikai féllel.
A cél: olyan garanciák kidolgozása, amelyek biztosítják, hogy Moszkva betartsa a háború lezárását célzó megállapodást.
A béketörekvések azonban nem csillapították az orosz csapásokat. Moszkva is azt állítja, hogy 77 ukrán drónt lőtt le különböző térségekben. A támadások nyomán francia, brit és német vezetők is megszólaltak:
Emmanuel Macron „teljes szolidaritást” ígért, és hétfőn Londonban személyesen találkozik Zelenszkijjel, a brit miniszterelnökkel, Keir Starmerrel, valamint a német kancellárral, Friedrich Merzzel.
Európa ugyanakkor fenntartásokkal fogadja a Washington által vezetett béketerv korai verzióit. A kontinens vezetői átfogó biztonsági garanciákat, sőt akár békefenntartó erőt sürgetnek Ukrajnában, hogy megakadályozzák egy újabb orosz invázió veszélyét. Moszkva ezt határozottan elutasítja:
Vlagyimir Putyin szerint minden, Ukrajnába küldött külföldi katonai erő „legitim célpont”.
A felek egyelőre messze vannak az áttöréstől, de mindkét oldalon nő a nyomás, hogy a harcok helyett a tárgyalóasztalon dőljön el Ukrajna jövője.
