Óriási pofont osztott a Medián Magyar Péternek: Orbán Viktor hatalmasat erősödött, a Tisza-vezér padlóra került

A Medián szeptember elején zárult felmérése szerint érzékelhetően változott a két vezető politikus megítélése a nyár óta. Júniushoz képest 9 százalékponttal, 46-ról 37-re csökkent azoknak a Tisza-szavazóknak az aránya,

akik teljesen alkalmasnak tartják Magyar Pétert a miniszterelnöki tisztségre

– írja a HVG. Ugyanebben az időszakban a Fidesz-táboron belül 4 százalékponttal, 76-ról 80-ra emelkedett azok aránya, akik Orbán Viktort teljes mértékben alkalmasnak látják a kormányfői posztra.

Mindent egybevetve a két politikus között 6-ról 12 százalékpontra nőtt a különbség Orbán javára a „teljesen alkalmasnak” tartók körében. Ez a trend arra utal, hogy míg a kormányfő stabilizálni tudta támogatottságát saját táborán belül, addig Magyar Péter körül csökkent a teljes elköteleződés, és egyre többen csak „inkább alkalmasnak” látják őt.