Szuverenitásvédelmi Hivatal Rossa Fanning Európai Bíróság Magyarország Lánczi Tamás

A Szuverenitásvédelmi Hivatal azért dolgozik, hogy a magyar ügyekbe csak és kizárólag a magyar emberek szólhassanak bele

2025. szeptember 17. 15:33

Kibújt a szög a zsákból.

2025. szeptember 17. 15:33
Lánczi Tamás
Lánczi Tamás
„Az ír legfőbb ügyész, Rossa Fanning tegnap az Európai Bíróság előtt úgy érvelt a magyar szuverenitásvédelmi törvénnyel szemben, hogy Magyarország elveszi azt a jogot a nem magyar európai állampolgároktól, hogy beleszóljanak a magyar belpolitikába, továbbá a szabad mozgáshoz való jogukat is korlátozza.

Ez nyilvánvalóan hazugság, hiszen a szuverenitásvédelmi törvény senkit sem korlátoz szabadságjogai gyakorlásában.

Kibújt a szög a zsákból. Teljesen nyilvánvalóan kimondták, hogy egyetlen céljuk van, bele akarnak szólni a magyar ügyekbe. Aki pedig az útjukban áll, azt el akarják takarítani. Mi pedig az útjukban állunk, ugyanis a Szuverenitásvédelmi Hivatal azért dolgozik, hogy a magyar ügyekbe csak és kizárólag a magyar emberek szólhassanak bele.”

Összesen 8 komment

Polly_neni
2025. szeptember 17. 16:21
Kérdés Fanninghoz: Polly néni nem ír európai polgárként beleszólhat az ír belügyekbe?
gyzoltan-2
2025. szeptember 17. 16:20
"A Szuverenitásvédelmi Hivatal azért dolgozik, hogy a magyar ügyekbe csak és kizárólag a magyar emberek szólhassanak bele" Ez egy nagyon felesleges kinyilatkoztatás volt! 1945 után aranykor kezdődött Magyarországon, kivirult a demokrácia, kimondottan a magyar emberek érdekében! Azóta is virul a demokrácia, kivirult a magyarság, már Brüsszel és a Nyugat elfoglalására készülődünk... -mint mindenkor, a magyar emberek érdekében... -csak azt nem értem, hogy miért tűnik úgy, mintha Magyarországon a zsidó dominancia érvényesülne..?!
neszteklipschik
2025. szeptember 17. 16:08 Szerkesztve
"...Magyarország elveszi azt a jogot a nem magyar európai állampolgároktól, hogy beleszóljanak a magyar belpolitikába, továbbá a szabad mozgáshoz való jogukat is korlátozza." Dehát miért akarnának nem magyar állampolgárok a magyar belpolitikába beleszólni? A szabad mozgást korlátozzuk? Nocsak! Nem lehet Magyarországra jönni az EU állampolgárainak vagy mi a fene? Egy legfőbb ügyésztől azért többet várna az ember, még akkor is ha ír...
dundi-fan3
2025. szeptember 17. 16:05
"ugyanis a Szuverenitásvédelmi Hivatal azért dolgozik, hogy a magyar ügyekbe csak és kizárólag a magyar emberek szólhassanak bele" Mondjuk Lánczi elvtárs olyankor nem annyira aktív, ha az orosz befolyásolás merül fel. Vegyük például Grigorij Spöttlov elvtársat, a moszkvaisracok.hu munkatársát. Éppen az orosz fronton vendégeskedett az elmúlt hetekben, ahol "titkos" erdei csecsen bázisokra is ellátogathatott (többek között). Gondolom ezt bármilyen magyar újságíró megtehette volna, nem szükséges hozzá az orosz titkosszolgálati "beütöttség". Erről szó sincs... Természetesen ez idomul ahhoz, hogy ügynök úr szóról szóra elmondhatja a fidesz nyalonc sajtóban az orosz kormánypropagandát. Még meg is szokták érte dicsérni, hiszen Petiminiszter futás közben az ő ultrahangos interjúiból tájékozódik. A kör ezzel be is zárult.
