Orbán kijelentéseit cáfolják a Závecz kutatásai, a Závecz kutatásait meg cáfolják a választások

Az ab ovo problémán túl problémás a Závecz Research kiléte is. Ők azok, akik a 2022-es választások előtt egy március 23-25-i kutatásból kihozták, hogy a Fidesz-KDNP 41 százalékon áll, a – kizárólag politikai értelemben – megboldogult Egységben Magyarországért pedig 39 százalékon áll (+/- 3,5 százalékos hibahatár mellett), majd egy március 21-27-i kutatáson kihozzák, hogy a Fidesz 39, az ellenzék 36 százalékon áll.

A vége 54,1 és 34,4 százalék lett a választáson – a két kutatás hibahatárjától nagy messzeségben.

Ha már itt tartunk: nem csak a Závecz az állatorvosi ló, hanem az összes közvéleménykutató döbbenetesen pontatlan. Annyira, hogy szegény vak tyúkok már nem is találnak szemet. Egy bécsi közvéleménykutató cég például betippelte (erre nincsenek jobb szavak, elnézést tőle innen is), hogy 2000 főt megkérdezve a választások előtt egy héttel, 37 százalékon állt a Fidesz és 49 százalékon az ellenzék.

Ha a választások előtti utolsó hónapban felvett kutatásokra fókuszálunk, a Társadalomkutató találta el a Fideszt a legpontosabban (52 százalék a kutatás szerint, 54,1 a választáson), a két oldal közötti különbséget pedig az e-benchmark és a Nézőpont találta el a leginkább, bár ők is alábecsülték azt.