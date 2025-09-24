Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kutatás Nézőpont Tisza mém Fidesz választás Závecz

Orbán kijelentéseit cáfolják a Závecz kutatásai, a Závecz kutatásait meg cáfolják a választások

2025. szeptember 24. 05:19

Megy már a sumákolás nagyon, politikai és nem politikai szereplők részéről is, amely sumákolásoknak valami olyasmi a végső célja, hogy megmutassák, nem kell félni a Tisza-adótól, meg is lehet szeretni azt.

2025. szeptember 24. 05:19
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

Késő esti végtelenített Instagram-görgetések közepette – káros és felesleges hóbort, tudom, igyekszem leszokni, mérsékeltnél nagyobb sikerekkel – kiszúrta a szememet egy mémhalmaz: azt igyekezték megmagyarázni a nagyérdeműnek, hogy mivel a 15 százalék meg a 18,5 százalék az majdnem 33 százalék, így felesleges a Tisza-adóval törődni, már most mindenki azt fizeti. Azon jótékonyan átsiklottak, hogy igen, 15+18,5 az 33,5, juhé, megy a második osztályos matek, de a 15 százalék az az SZJA, a 18,5 százalék meg a szociális hozzájárulási adó, a kiszivárgott adócsomagban pedig 33 százalékos SZJA van, 

így 51,5 százalékos nettó-bruttó szakadékról beszélünk, nem 33 százalékról.

Ezt is ajánljuk a témában

Szerencsére ezeregynéhány követős a fent említett Instagram-oldal, így valószínűleg ha most ide beraknám a vonatkozó posztot, megsokszoroznám az elérését. Mindegy is. A lényeg az, hogy megy már a sumákolás nagyon, politikai és nem politikai szereplők részéről egyaránt, amely sumákolásoknak valami olyasmi a végső célja, hogy megmutassák, 

nem kell félni a Tisza-adótól, meg is lehet szeretni azt. Elvégre ki ne szeretne – a fenti mém-kupac logikájával élve – fél százalékkal kevesebb adót fizetni, vagy épp ki ne szeretné azt, hogy a nagyobb jövedelemből nagyobb arányt is fizessen be a közösbe. 

De nem csak a mémek terén dúl a magyarázkodás, ott vannak még a jól bejáratott nevű Lakner Zoltánok és a különféle közvéleménykutatók tandeme is, a mindig pontos Záveczék kikutatják, hogy „Orbán Viktor szerint a magyarok az egykulcsos szja-t támogatják, a számok teljesen mást mutatnak”, mire egy napra rá Lakner benyögi, hogy „a Tisza valódi adópolitikai ígéretei nagyon népszerűek, mert pont olyan elemeket tartalmaznak, amelyeket az emberek szeretnek, szeretnének”.

És meg is van az érvelés: „látjátok, jó a több kulcs, hisz ti is azt akarjátok, hát nem érzitek?”

Még szerencse, hogy azt nem igyekeznek beadni, hogy „hát épp ti kéritek azt, hogy fizethessetek többet”, Bod Péter Ákos, volt jegybankelnök például nyíltan kimondta az adóemelések kapcsán: „ha stabilizálást mondunk, akkor kevésbé kap a szívéhez az állampolgár”.

Ezt is ajánljuk a témában

Már ab ovo problémás a záveczes/lakneres „ügy”: ugyanis Záveczék fikciónak tartják a kiszivárgott – és így-úgy megerősített – dokumentumot, míg azon nem akadnak fenn, hogy Magyarék egyszer egységes 9 százalékos személyi jövedelemadóval kampányolnak, aztán amikor a durva megszorítás kiderül, akkor belengetnek egy adójóváírásos többkulcsos rendszert. Közben meg áfát csökkentenének, amire a tanácsadójuk – és a tiszás házimédia főattrakciójának a felesége – elárulja, hogy „aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondania”.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ab ovo problémán túl problémás a Závecz Research kiléte is. Ők azok, akik a 2022-es választások előtt egy március 23-25-i kutatásból kihozták, hogy a Fidesz-KDNP 41 százalékon áll, a – kizárólag politikai értelemben – megboldogult Egységben Magyarországért pedig 39 százalékon áll (+/- 3,5 százalékos hibahatár mellett), majd egy március 21-27-i kutatáson kihozzák, hogy a Fidesz 39, az ellenzék 36 százalékon áll. 

A vége 54,1 és 34,4 százalék lett a választáson – a két kutatás hibahatárjától nagy messzeségben.

Ha már itt tartunk: nem csak a Závecz az állatorvosi ló, hanem az összes közvéleménykutató döbbenetesen pontatlan. Annyira, hogy szegény vak tyúkok már nem is találnak szemet. Egy bécsi közvéleménykutató cég például betippelte (erre nincsenek jobb szavak, elnézést tőle innen is), hogy 2000 főt megkérdezve a választások előtt egy héttel, 37 százalékon állt a Fidesz és 49 százalékon az ellenzék.

Ha a választások előtti utolsó hónapban felvett kutatásokra fókuszálunk, a Társadalomkutató találta el a Fideszt a legpontosabban (52 százalék a kutatás szerint, 54,1 a választáson), a két oldal közötti különbséget pedig az e-benchmark és a Nézőpont találta el a leginkább, bár ők is alábecsülték azt.

És láss csodát: a Tisza-szavazók 55 százaléka támogatja a többkulcsos adóemelést a Nézőpont szerint, a Fidesz pedig vezet a Tisza előtt az intézet szerint. A puding próbája az evés, a közvéleménykutatás próbája pedig a választás. Egy dolog biztos viszont: Orbán kijelentéseit cáfolják a Závecz kutatásai, a Závecz kutatásait meg cáfolják a választások.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. szeptember 24. 05:50
Semjénnek ki se mondták a nevét mégis egy papírra írt szöveget olvasva próbált eszét vesztve védekezni. Végetek van kullancs szektások.
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. szeptember 24. 05:48
Azok a Zsoltik miért pattognak akik 9% adót fizetnének vagy annyit mint most?
Válasz erre
0
0
Anyu
2025. szeptember 24. 05:43
Megáll az eszem. A tiszás agytröszt meg akarja magyarázni, hogy a magyarok igazából többet akarnak adózni. Hát persze, hogyne...
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. szeptember 24. 05:39
És ez így lesz a választási eredmény kihirdetéséig. (Aztán jön a de csalt a Fidesz- hogy hol nem tudni - aztán mert a hülye csirke far hátat zabáló nyugdíjasok a Fideszre szavaztak, aztán elmondják, hogy az emberek meg vannak félemlítve azért verte hülyére a Fidesz az ellenzékét, végül Kéri Laci bácsi üveges szemekkel maga elé mered és elselypegi, hogy nem éjtem, én ezt nem éjtem.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!