Tisza-adó: arcátlan megszorító csomag – még mi jöhet ezek után?

A többkulcsos adórendszer bevezetésével a Tisza Párt gyakorlatilag minden becsületesen dolgozó magyar pénztárcáját megcsapolná. Emellett olyan tervek is napvilágra kerültek, amelyek szerint a kisebb és nagyobb vállalkozások megsarcolására is készülnek, sőt intézkedéseikkel pénzügyileg még kiszolgáltatottabbá tennék az országot. Ez a Tisza-adó.

Magyar Péter és a Tisza-adó

Forrás: Facebook

Az egykulcsos jövedelemadó, Európa legalacsonyabb társasági adója és az adómentes lakossági állampapírok megtakarítási lehetőségei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 2010 után ki tudjunk evickélni a baloldali kormányok ámokfutásának mocsarából. A 15 százalékos szja átlátható viszonyokat teremtett a munkaerőpiacon, és a gazdasági szereplőket a legális foglalkoztatás irányába terelte. A 9 százalékos társasági adó vonzóvá tette hazánkat a beruházási helyszínt kereső külföldi befektetők számára. Az adómentes állampapírok pedig azt eredményezték, hogy Magyarországon a legmagasabb az unióban a lakossági megtakarítások aránya – így a költségvetés jóval stabilabb, és kevésbé vagyunk kiszolgáltatva a külföldi pénzpiacoknak.

Ezeket az eredményeket áshatják alá a Tisza Párt sokáig titkolt adótervei, amelyekről mostanra egyre több részlet lát napvilágot.