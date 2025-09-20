Tisza-adó: arcátlan megszorító csomag – még mi jöhet ezek után?

Itt a fordulat: Bokros Lajos „visszatért” – és most már Brüsszel lelke is vele van
A Tisza Párt kiszivárgott adózási elképzeléseinek több eleme egybecseng a baloldali kormányok politikájával és Brüsszel elvárásaival is.
Olyan tervet rakott össze a Tisza, amely nemcsak a munkavállalók 80 százalékát sújtaná, hanem a kutatás-fejlesztést is lábon lőné – a központi költségvetésre gyakorolt hatásairól nem is beszélve. Ez a Tisza-adó. Szalai Piroska elemzése.
A többkulcsos adórendszer bevezetésével a Tisza Párt gyakorlatilag minden becsületesen dolgozó magyar pénztárcáját megcsapolná. Emellett olyan tervek is napvilágra kerültek, amelyek szerint a kisebb és nagyobb vállalkozások megsarcolására is készülnek, sőt intézkedéseikkel pénzügyileg még kiszolgáltatottabbá tennék az országot. Ez a Tisza-adó.
Az egykulcsos jövedelemadó, Európa legalacsonyabb társasági adója és az adómentes lakossági állampapírok megtakarítási lehetőségei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 2010 után ki tudjunk evickélni a baloldali kormányok ámokfutásának mocsarából. A 15 százalékos szja átlátható viszonyokat teremtett a munkaerőpiacon, és a gazdasági szereplőket a legális foglalkoztatás irányába terelte. A 9 százalékos társasági adó vonzóvá tette hazánkat a beruházási helyszínt kereső külföldi befektetők számára. Az adómentes állampapírok pedig azt eredményezték, hogy Magyarországon a legmagasabb az unióban a lakossági megtakarítások aránya – így a költségvetés jóval stabilabb, és kevésbé vagyunk kiszolgáltatva a külföldi pénzpiacoknak.
Ezeket az eredményeket áshatják alá a Tisza Párt sokáig titkolt adótervei, amelyekről mostanra egyre több részlet lát napvilágot.
Mára szinte mindenkihez eljutott a hír, hogy két új, a jelenleginél jóval magasabb szja-kulcs bevezetésére készülnek. A sajtóban kiszivárgott dokumentumok szerint már évi ötmillió forintos jövedelem felett a mostani 15 százalék helyett 22 százalékot kellene befizetni. Ez az összeg egy szakképzett minimálbéres számára is elérhető, ha valamilyen pótlék is jár a béréhez –
vagyis nemcsak a tehetőseket sújtaná a változtatás.
Ráadásul sokan kerülnének a 33 százalékos kulcs kategóriájába is, ami több mint a duplája a jelenlegi adótehernek. Ez már olyan drasztikus emelés, amely könnyen a jövedelmek eltitkolására ösztönözheti a munkaerőpiac szereplőit. 2010 előtt bőven akadt példa erre – emlékszünk még, hány ismerősünk kapta zsebbe a fizetése egy részét…
A többkulcsos adórendszer bevezetése és az adókedvezmények megnyirbálása összesen mintegy 4 millió munkavállalót sújtana negatívan a 4,8 millióból, akik jövedelmük után adóbevallást nyújtottak be.
Nézzünk néhány konkrét példát!
Egy átlagkeresetű család, ahol az édesanya még 40 év alatti, évente körülbelül 2,8 millió forinttal járna rosszabbul. Három vagy több gyermek esetén ez az összeg már 4,2 millió forintra emelkedne. Egy 25 év alatti fiatal – ha a saját korosztálya átlagbérével számolunk – havonta több mint 100 ezer forintot, éves szinten pedig 1,3 milliót veszítene a Tisza-adó miatt. A becslések szerint jövőre bruttó 622 ezer forint körüli fizetésre számíthat, amely nettóban közel 507 ezer forintot jelentene. A Tisza Párt tervei szerint azonban ebből mindössze 399 ezer forint maradna – már jövő júliustól.
Ekkora érvágással lényegében visszacsúsznánk abba az időszakba, amikor Magyarországon nem érte meg tisztességesen dolgozni, mert az állam elszívta a jövedelmek nagy részét. Sokan akkor szorultak ki a munka világából, és tengődtek szociális juttatásokból.
Hazánkban az átlagos szja-terhelés még a kedvezmények nélküli, átlagkeresetű munkavállalók esetében is alacsonyabb, mint az uniós és az OECD-átlag.
A Tisza-adó hatására azonban ismét mindkettő fölé kerülnénk.
2009 és 2024 között Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben az szja-teher az OECD-országok között: összesen 5,8 százalékponttal – még akkor is, ha a kedvezményeket nem számítjuk. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy jövőre az összes adózó mintegy 37 százaléka jogosult lesz valamilyen kedvezményre (közel egymillióan családi adókedvezményre, további mintegy 800 ezren a fiatalok vagy az édesanyák adómentességére), akkor még inkább elismerésre méltó az elmúlt másfél évtized adópolitikai javulása.
A Tisza-adócsomag egyre csak hízik: a napokban pártbeli forrásokból az is kiszivárgott, hogy a társasági adót a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelnék. De mit is jelentene mindez a gyakorlatban?
Nézzünk itt is néhány konkrét példát!
Vegyünk egy startup vállalkozást, amely évente 12 millió forint adózás előtti eredményt ér el. A jelenlegi szabályok szerint ez a cég 1,08 millió forint társasági adót fizetne, a Tisza-adó bevezetésével azonban a terhe már 3 millió forintra nőne.
Egy fiatal, innovatív vállalkozás számára ez a többletteher könnyen azt jelentheti, hogy le kell mondania fejlesztéseinek egy részéről. Így romlik a versenyképessége, vagyis a jövője is bizonytalanná válik.
Egy érettebb vállalkozás pedig – ahogyan az 2010 előtt is gyakran előfordult – egyszerűen áthelyezheti székhelyét valamelyik környező országba. Ennek az átgondolatlan tervnek a következménye az lehet, hogy ismét ellepik az utakat a szlovák rendszámú céges autók, és a magyar cégek adóforintjai újra nem a hazai költségvetést gyarapítják.
Az, hogy a BMW, a BYD vagy éppen a CATL Magyarországot választotta beruházásai helyszínéül, nem a puszta szerencsének köszönhető, hanem a tudatos gazdaságpolitika eredménye. Egy ország befektetési vonzerejét sok tényező alakítja, ezek közül az egyik legfontosabb éppen a társasági adó mértéke. A jelenlegi 9 százalékos kulccsal Magyarország ma egyértelműen a legkedvezőbb feltételeket kínáló országok közé tartozik.
Ezt az előnyünket óriási hiba lenne feladni.
Az egymillió új munkahely létrejöttében meghatározó szerepet játszottak az ide települő vállalatok beruházásai, ugyanakkor a hazai munkáltatók fejlesztései is. Ne fordítsunk hát hátat azoknak, akik bizalmat szavaztak nekünk – főleg ne olyan, a valóságtól elrugaszkodott és káros tervekkel, amelyek pont ezt a bizalmat ásnák alá.
A Tisza által tervezett adóváltoztatásoknak van egy harmadik, kiemelten fontos vetülete is: a kiszivárgott információk szerint a tőkejövedelmekre 20–40 százalékos adót vetnének ki. Az átlagkereset mértékéig 20, az átlagkereset kétszereséig 30, efelett pedig 40 százalék lenne az elvonás. Ez vonatkozna a céges osztalékokra, az állampapírok és a részvények hozamára is. Az elképzelésnek számos súlyos következménye lehetne, ezek közül az állampapírpiacra gyakorolt negatív hatások különösen aggasztóak.
Ma Magyarországon a lakosság részesedése az állampapírpiacon 20 százalék körül mozog – ez azonban nem volt mindig így. Másfél évtizeddel ezelőtt mindössze 3–4 százalék körüli arányt tett ki, és éppen akkor bizonyult pénzügyileg rendkívül sérülékenynek az ország, a rossz gazdaságpolitikák következtében. A mai fiatalok is hallhatták, hogy 2008-ban kis híján csődbe mentünk: a külföldi befektetők már nem akarták finanszírozni a költségvetési hiányt, így a Nemzetközi Valutaalaptól kellett hitelt felvennünk.
Ez pedig a gazdasági szuverenitásunk jelentős csökkenésével járt együtt.
A Fidesz-kormány nemcsak hogy határidő előtt, 2013 augusztusában visszafizette az IMF-hitelt, ezzel megágyazva az önálló magyar gazdaságpolitikának, hanem olyan kedvező feltételeket is teremtett az állampapírvásárláshoz, hogy ma már nem csupán a tehetősebbek, hanem az átlagemberek közül is egyre többen rendelkeznek ilyen megtakarításokkal.
Ez duplán előnyös a gazdaságnak:
Ennek köszönhetően 2023-ra a magyar háztartások bruttó megtakarítási rátája elérte a 20 százalékot – a legmagasabb értéket az Európai Unióban. 2024 decemberében pedig történelmi csúcs született: több mint egymillió magyar rendelkezett állampapírral.
Nézzünk itt is egy példát!
Vegyünk egy fiatalt, aki a nagymamája örökségéből és saját fizetéséből 25 millió forint megtakarítást gyűjtött össze, és ezt állampapírban tartja, hogy később lakást vásárolhasson. 2019 óta a legtöbb lakossági állampapír kamata adómentes. Jelenleg, 6 százalékos kamattal számolva, ezen az összegen évente 1,5 millió forint hozamot szerez.
A Tisza-terv alapján azonban ennek a hozamnak a 40 százalékát elvonnák tőle – vagyis 600 ezer forintot. Így a mostani 1,5 millió helyett mindössze 900 ezer forint maradna a kezében.
Ilyen körülmények között ő és sok más megtakarító is elgondolkodna azon, vajon érdemes-e továbbra is magyar állampapírban tartani a pénzét. A magyar gazdaság és a teljes társadalom lenne ennek a vesztese, ha honfitársaink tömegesen fordítanának hátat az állampapír-megtakarításnak, feladva egy valódi nyer-nyer helyzetet.
Nem véletlen, hogy a Tisza Párt nem akarta nyilvánosságra hozni ezeket az adóterveket, és most is igyekszik cáfolni a kiszivárgott információkat. Csakhogy ezek már nem puszta ötletek:
a számok mögött kész, kidolgozott tervek állnak. Szakértőik számtalanszor elárulták, hogy megszorításokban gondolkodnak.
Ráadásul van valami, ami teljesen hiteltelenné teszi a cáfolataikat. Elég csak felidézni Tarr Zoltánnak, a Tisza Párt alelnökének azóta hírhedtté vált etyeki szavait. Lényegében azt mondta: erről a témáról most nem beszélnek, mert választási kampány van, de ha nyernek, „utána mindent lehet”.
Gondoljuk csak végig, mi mindent jelenthet ez, amikor jövő tavasszal behúzzuk azt a bizonyos X-et…
A szerző miniszterelnöki főtanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa
Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor