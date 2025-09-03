Donald Trump az ukrajnai háborúról: napokon belül kiderül a folytatás

Donald Trump szerint

a „következő néhány napban” kiderül, milyen irányban lép tovább

az orosz-ukrán háború ügyében. Az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt egy nyilvános eseményen kedden.

Az elnök újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy

„nagyon érdekes dolgok” jutottak tudomására, amelyekre a következő napokban fény derül.

Hozzátette, hogy „meglátjuk, mit fognak tenni, és mi fog történni”, valamint közölte, hogy

nagyon közelről követi az eseményeket

az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Donald Trump felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő héten újabb több mint 7 ezer ember veszti életét a két oldalon, amit „oktalan” veszteségnek nevezett.

Az amerikai elnök egy másik kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem tartja aggasztónak a Kínában tartott csúcstalálkozót, amelyen a kínai elnök mellett részt vesz az orosz elnök és az észak-koreai vezető. Kifejtette, hogy Kínának nagyobb szüksége van az Egyesült Államokra, mint az Egyesült Államoknak Kínára.

Egyben megismételte, hogy

„nagyon jó találkozója” volt Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel

augusztus 15-én. „Meg fogjuk látni, hogy kijön-e belőle valami, és ha nem, akkor más álláspontra helyezkedünk majd” – fogalmazott Donald Trump a Fehér Házban.

(MTI)