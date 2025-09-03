Itt a beismerés: Von der Leyen Ukrajna miatt áldozta fel Európa gazdasági érdekeit Trumpnál
Az Európai Tanács elnöke úgy hazudtolta meg az Európai Bizottság elnökét, mint Tarr Zoltán Magyar Pétert.
„Nagyon érdekes dolgok” jutottak az amerikai elnök tudomására.
Donald Trump szerint
a „következő néhány napban” kiderül, milyen irányban lép tovább
az orosz-ukrán háború ügyében. Az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt egy nyilvános eseményen kedden.
Az elnök újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy
„nagyon érdekes dolgok” jutottak tudomására, amelyekre a következő napokban fény derül.
Hozzátette, hogy „meglátjuk, mit fognak tenni, és mi fog történni”, valamint közölte, hogy
nagyon közelről követi az eseményeket
az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Donald Trump felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő héten újabb több mint 7 ezer ember veszti életét a két oldalon, amit „oktalan” veszteségnek nevezett.
Az amerikai elnök egy másik kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem tartja aggasztónak a Kínában tartott csúcstalálkozót, amelyen a kínai elnök mellett részt vesz az orosz elnök és az észak-koreai vezető. Kifejtette, hogy Kínának nagyobb szüksége van az Egyesült Államokra, mint az Egyesült Államoknak Kínára.
Egyben megismételte, hogy
„nagyon jó találkozója” volt Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel
augusztus 15-én. „Meg fogjuk látni, hogy kijön-e belőle valami, és ha nem, akkor más álláspontra helyezkedünk majd” – fogalmazott Donald Trump a Fehér Házban.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg/Al Drago
