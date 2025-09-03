Ft
09. 03.
szerda
09. 03.
szerda
alaszka Donald Trump Vlagyimir Putyin ukrajnai háború

Donald Trump az ukrajnai háborúról: napokon belül kiderül a folytatás

2025. szeptember 03. 06:09

„Nagyon érdekes dolgok” jutottak az amerikai elnök tudomására.

2025. szeptember 03. 06:09
null

Donald Trump szerint 

a „következő néhány napban” kiderül, milyen irányban lép tovább 

az orosz-ukrán háború ügyében. Az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt egy nyilvános eseményen kedden.

Az elnök újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy 

„nagyon érdekes dolgok” jutottak tudomására, amelyekre a következő napokban fény derül.

 Hozzátette, hogy „meglátjuk, mit fognak tenni, és mi fog történni”, valamint közölte, hogy 

nagyon közelről követi az eseményeket 

az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Donald Trump felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő héten újabb több mint 7 ezer ember veszti életét a két oldalon, amit „oktalan” veszteségnek nevezett.

Az amerikai elnök egy másik kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem tartja aggasztónak a Kínában tartott csúcstalálkozót, amelyen a kínai elnök mellett részt vesz az orosz elnök és az észak-koreai vezető. Kifejtette, hogy Kínának nagyobb szüksége van az Egyesült Államokra, mint az Egyesült Államoknak Kínára.

Egyben megismételte, hogy 

„nagyon jó találkozója” volt Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel 

augusztus 15-én. „Meg fogjuk látni, hogy kijön-e belőle valami, és ha nem, akkor más álláspontra helyezkedünk majd” – fogalmazott Donald Trump a Fehér Házban.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg/Al Drago

 

trokadero
2025. szeptember 03. 08:04
Trump nem tudta megtörni Modit. Hszi-t még annyira sem fogja megijeszteni.India "viselkedése" ,az egyik legfájóbb pont ,az Usa számára .Mintha remegne, Trump varázspálcát szorongató keze.
borsos-2
2025. szeptember 03. 08:03
Trump úgy fogalmaz, mint egy kisiskolás. "Nagyon jó beszélgetést folytattam egy világhatalom vezetőjével. Nagyon jót találkoztam egy érdektelen kontinens összesereglett elölülőivel..." Poénnak szánja?
pipa89
•••
2025. szeptember 03. 07:53 Szerkesztve
Óriási meccs van a háttérben, amiben Oroszország a menyasszony, akinek egy fehér és egy sárga kérője is akadt. Vajon hol lesz a lakodalom? Európa pedig holnaptól csak szolgáló lehet bármelyik házba is szegődik.
Dixtroy
2025. szeptember 03. 07:44
"Kínának nagyobb szüksége van az Egyesült Államokra, mint az Egyesült Államoknak Kínára" Mióta Kína az árujáért cserébe kapott amcsi játékpénzt nem az amerikai államkincstárjegyekbe fekteti be, hanem megvette érte jobbára fél Afrikát, ez inkább egy elbizakodott humoros állítás, mintsem a valóság leírása.
