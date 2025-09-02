Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna António Costa Ursula von der Leyen vámháború kereskedelem vám Európai Bizottság Európai Unió Európai Tanács Egyesült Államok

Itt a beismerés: Von der Leyen Ukrajna miatt áldozta fel Európa gazdasági érdekeit Trumpnál

2025. szeptember 02. 16:19

Az Európai Tanács elnöke úgy hazudtolta meg az Európai Bizottság elnökét, mint Tarr Zoltán Magyar Pétert.

2025. szeptember 02. 16:19
null

António Costa, az Európai Tanács elnöke a szlovéniai Bledi Stratégiai Fórumon tartott beszédében meglepő őszinteséggel ismerte el, hogy az ukrajnai háború szerepet játszott abban, hogy az unió elfogadta a szakértők, a politikusok és a tagállamok jó része által is egyoldalúnak tartott kereskedelmi és vámmegállapodást az Egyesült Államokkal – számolt be a Politico.

Ezt is ajánljuk a témában

Határozottan nem ünnepeljük a vámok visszatérését. De a feszültség eszkalálása egy kulcsfontosságú szövetségessel, miközben keleti határaink fenyegetés alatt állnak, meggondolatlan kockázat lett volna”

– mondta Costa, hozzátéve:

A transzatlanti kapcsolatok stabilizálása és az amerikai elköteleződés biztosítása Ukrajna biztonságában kiemelt elsőbbséget élvezett.”

Ez a kijelentés szöges ellentétben áll Ursula von der Leyen korábbi nyilatkozataival. Az Európai Bizottság elnöke ugyanis

határozottan tagadta, hogy a júliusi egyezségnek – amely 15 százalékos alapvámot állapított meg az európai exportokra – köze lenne Donald Trump ukrajnai támogatásához.

Ezt is ajánljuk a témában

Nincs összefüggés a kettő között”

– állította von der Leyen Finnországban tartott sajtótájékoztatóján, „jó kereskedelmi megállapodásként” védve a sokak által az amerikai követelések előtti „megalázó meghátrálásként” értékelt paktumot.

Costa próbálta némi csúsztatással elvenni a beismerés élét:

Sok európai frusztrált és úgy érzi, hogy az Unió túlságosan passzív volt a nyári fejlemények alakításában a kereskedelem, az Egyesült Államokkal való kapcsolatok és Ukrajna ügyében.”

Emellett – a fejlemények tükrében meglehetősen komikusnak ható – figyelmeztetést is küldött Washingtonnak, miután Trump az uniós digitális szabályozásokat kritizálta:

Partnereinknek – köztük az Egyesült Államoknak – tudniuk kell, hogy az EU mindig megvédi szuverenitását, polgárait, vállalatait és értékeit. A diplomáciát sosem szabad összetéveszteni a behódolással.”

Az egyezmény miatti feszültség az Európai Bizottságon belül is egyre nő. Teresa Ribera alelnök a Financial Times-nak kijelentette:

az EU „nem lehet egy harmadik ország akaratának kiszolgáltatva”.

Stéphane Séjourné iparstratégiai biztos pedig arra figyelmeztetett:

ha Trump fenyegetései valós döntésekké válnak, „felül kell vizsgálni” a kereskedelmi egyezményt.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Nicolas TUCAT / AFP 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. szeptember 02. 18:30
Harmadszor is a dollárért véreztetik ki Európát ?
Válasz erre
0
0
templar62
2025. szeptember 02. 18:29
Van Leyyyebb egy helytartó : Punciusz Pinátusz ( és nem Poncius Pilátus ) .
Válasz erre
0
0
zrx8
2025. szeptember 02. 18:14
Ez a vén portugál komcsi pár éve még azt sem tudta, hogy létezik olyan ország, hogy Ukrajna.
Válasz erre
1
0
bagira004
2025. szeptember 02. 17:44
Egész Európa ukrán - Brüsszel fenyegetése alatt áll fegyverkeznek . Brüsszel adósságot felszedi fegyverek vásárlására , hogy az ukránokat eu felé megszállóként elindítsa . Közben az eus tagországokkal fizetteti ki . Annyit jelent az akasztófa kötelet velünk megvásároltatja hogy a nyakunkra húzhassa. Nem az orosz siet eu felé , hanem az eun belül van az ellenség .
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!