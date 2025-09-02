Szakértő a kereskedelmi és vámegyezményről: „USA–EU: 15–0, ez egyetlen sportágban sem uniós győzelem”
Tóth Máté energiajogászt kérdeztük az EU–USA kereskedelmi és vámszerződésről.
Az Európai Tanács elnöke úgy hazudtolta meg az Európai Bizottság elnökét, mint Tarr Zoltán Magyar Pétert.
António Costa, az Európai Tanács elnöke a szlovéniai Bledi Stratégiai Fórumon tartott beszédében meglepő őszinteséggel ismerte el, hogy az ukrajnai háború szerepet játszott abban, hogy az unió elfogadta a szakértők, a politikusok és a tagállamok jó része által is egyoldalúnak tartott kereskedelmi és vámmegállapodást az Egyesült Államokkal – számolt be a Politico.
Határozottan nem ünnepeljük a vámok visszatérését. De a feszültség eszkalálása egy kulcsfontosságú szövetségessel, miközben keleti határaink fenyegetés alatt állnak, meggondolatlan kockázat lett volna”
– mondta Costa, hozzátéve:
A transzatlanti kapcsolatok stabilizálása és az amerikai elköteleződés biztosítása Ukrajna biztonságában kiemelt elsőbbséget élvezett.”
Ez a kijelentés szöges ellentétben áll Ursula von der Leyen korábbi nyilatkozataival. Az Európai Bizottság elnöke ugyanis
határozottan tagadta, hogy a júliusi egyezségnek – amely 15 százalékos alapvámot állapított meg az európai exportokra – köze lenne Donald Trump ukrajnai támogatásához.
Az Európai Unióval kötött kereskedelmi és vámmegállapodás előnyös az amerikaiaknak, és súlyos versenyhátrányt okoz az EU gazdaságának.
Nincs összefüggés a kettő között”
– állította von der Leyen Finnországban tartott sajtótájékoztatóján, „jó kereskedelmi megállapodásként” védve a sokak által az amerikai követelések előtti „megalázó meghátrálásként” értékelt paktumot.
Costa próbálta némi csúsztatással elvenni a beismerés élét:
Sok európai frusztrált és úgy érzi, hogy az Unió túlságosan passzív volt a nyári fejlemények alakításában a kereskedelem, az Egyesült Államokkal való kapcsolatok és Ukrajna ügyében.”
Emellett – a fejlemények tükrében meglehetősen komikusnak ható – figyelmeztetést is küldött Washingtonnak, miután Trump az uniós digitális szabályozásokat kritizálta:
Partnereinknek – köztük az Egyesült Államoknak – tudniuk kell, hogy az EU mindig megvédi szuverenitását, polgárait, vállalatait és értékeit. A diplomáciát sosem szabad összetéveszteni a behódolással.”
Az egyezmény miatti feszültség az Európai Bizottságon belül is egyre nő. Teresa Ribera alelnök a Financial Times-nak kijelentette:
az EU „nem lehet egy harmadik ország akaratának kiszolgáltatva”.
Stéphane Séjourné iparstratégiai biztos pedig arra figyelmeztetett:
ha Trump fenyegetései valós döntésekké válnak, „felül kell vizsgálni” a kereskedelmi egyezményt.
Nem akar vége szakadni a kritikáknak.
