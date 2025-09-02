Itt a beismerés: Von der Leyen Ukrajna miatt áldozta fel Európa gazdasági érdekeit Trumpnál

António Costa, az Európai Tanács elnöke a szlovéniai Bledi Stratégiai Fórumon tartott beszédében meglepő őszinteséggel ismerte el, hogy az ukrajnai háború szerepet játszott abban, hogy az unió elfogadta a szakértők, a politikusok és a tagállamok jó része által is egyoldalúnak tartott kereskedelmi és vámmegállapodást az Egyesült Államokkal – számolt be a Politico.