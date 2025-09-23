Közel a vég, már a belső köre is Zelenszkij ellen fordult: szétesőben az ukrán elnök pártja

Itt a válság, nagy a baj Ukrajnában: Befellegzett Zelenszkijnek?
Újabb törvénnyel akarta magára szabni a hatalmat az ukrán elnök, ezzel ellehetetlenítve a korrupció elleni harcot. A felháborodás nagyobb lett, mint amire számított.
Egyre több kritikusa kerül elő az ukrán kormányfőnek. Zelenszkij központosított politikája már saját belső körei szerint is veszélyes.
A Politico véleményszerzője, Jamie Dettmer keddi cikkében arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij még saját támogatói körében is bizalmi válsággal küzd, miközben folyamatosan próbálja tovább centralizálni a hatalmát és elhallgattatni a kritikus hangokat.
A lap értesülései szerint az ukrán elnök a múlt héten egy zárt ajtók mögötti parlamenti ülésen látványosan kikelt magából, és kritikusait bírálta – köztük újságírókat, civil aktivistákat, de még saját pártja képviselőit is. A Politicónak nyilatkozó, nevük elhallgatását kérő képviselők arról számoltak be, Zelenszkij nehezményezte, hogy ezek a szereplők
nem festenek elég pozitív képet Ukrajnáról a nyugati partnerek felé, és szerinte ezzel ártanak az ország nemzetközi megítélésének, sőt lényegében „Ukrajna ellen fordulnak”.
Kritizálta továbbá a korrupcióról és jogsértésekről készült jelentéseket is, amelyek „elterelik a figyelmet a háborús erőfeszítésekről”, és nehezítik a nyugati támogatás megszerzését.
A képviselők arról is beszéltek, hogy bár Zelenszkij továbbra is el akar indulni a következő választáson, ezt az elképzelést már saját párttársai sem feltétlenül támogatják, akik az ellenzékhez hasonlóan aggódnak a hatalom túlzott központosítása miatt. Többen is nehezményezik, hogy az elnök egyre kevesebb hatáskört hagy a parlamentnek, és nyári, korrupcióellenes intézményekkel szembeni intézkedések is sokakban bizalmatlanságot ébresztettek.
Zelenszkij nemcsak odahaza, de nemzetközi szinten is egyre nehezebb helyzetben van. Kijevben állomásozó európai diplomaták szerint a nyugati szövetségeseknek ugyanúgy feltűnt a hatalom központosítása, de ennek nem adnak hangot, mert félnek, hogy azzal fegyvert adnának az orosz propaganda kezébe.
Továbbá egyre több kritika éri az elnököt az állami, elvileg független szervek befolyásolása miatt is.
A parlamenti ellenőrzés gyakorlata szinte teljesen megszűnt, a minisztereket már alig vonják kérdőre a parlamenti bizottságok. A kormánypárt politikusai ugyanakkor egyre nagyobb ellenállást tanúsítanak az elnöki javaslatok automatikus megszavazásánál, mert attól félnek, később őket fogják számonkérni az azokból fakadó problémák miatt.
A Politico publicistája emlékeztet, a fékek és egyensúlyok rendszerének megőrzésével már a háború előtt is voltak problémák, de mostanra ebből nem is csinálnak titkot. Több miniszternek és hivatalnoknak félre kellett állnia, amiért szembe mert szállni Zelenszkijvel, köztük Dmitro Kuleba külügyminiszternek, Volodimir Kudrickyj, az országos energiahálózat vezetőjének és Valerij Zaluzsnij korábbi vezérkari főnöknek, akit azután küldtek Londonba nagykövetnek, hogy stratégiai kérdésekben összetűzésbe került Zelenszkijjel.
Ezek az intézkedések azokat a kritikus hangokat igazolták, amelyek szerint csak a lojális tanácsadók maradhattak a hatalom közelében.
A tisztogatások és a kétes döntések pedig messze nem értek még véget. Egy szeptemberi rendelet értelmében körülbelül 20 korábbi ukrán diplomata számára tiltották meg, hogy külföldre utazzanak, amennyiben nem kaptak előzetes engedélyt a hatóságoktól. A döntés az egykori külügyminisztert, Dmitro Kulebát is érinti, aki a Politicónak nyilatkozva arról beszélt, hogy szerinte a döntés politikai indíttatású és veszélyes precedenst teremthet. Ráadásul úgy látja, még kontraproduktív is, mivel az érintett személyek „olyanoknak, akik kapcsolatokat és tekintélyt építettek ki, és képviselni tudnák Ukrajna érdekeit a világban”.
