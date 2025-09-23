Közel a vég, már a belső köre is Zelenszkij ellen fordult: szétesőben az ukrán elnök pártja

A Politico véleményszerzője, Jamie Dettmer keddi cikkében arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij még saját támogatói körében is bizalmi válsággal küzd, miközben folyamatosan próbálja tovább centralizálni a hatalmát és elhallgattatni a kritikus hangokat.

Zelenszkijt már saját párttársai is támadják a hatalom túlzott központosítása miatt.

Forrás: AFP/Efrem Lukackij

A lap értesülései szerint az ukrán elnök a múlt héten egy zárt ajtók mögötti parlamenti ülésen látványosan kikelt magából, és kritikusait bírálta – köztük újságírókat, civil aktivistákat, de még saját pártja képviselőit is. A Politicónak nyilatkozó, nevük elhallgatását kérő képviselők arról számoltak be, Zelenszkij nehezményezte, hogy ezek a szereplők

nem festenek elég pozitív képet Ukrajnáról a nyugati partnerek felé, és szerinte ezzel ártanak az ország nemzetközi megítélésének, sőt lényegében „Ukrajna ellen fordulnak”.

Kritizálta továbbá a korrupcióról és jogsértésekről készült jelentéseket is, amelyek „elterelik a figyelmet a háborús erőfeszítésekről”, és nehezítik a nyugati támogatás megszerzését.