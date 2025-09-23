„Ne hagyjátok, hogy a magyarok a mi pályánkon ünnepeljenek!” – készülnek a románok a sorsdöntő meccsre

Magyarország–Románia: örömünnep Debrecenben – odapörköltünk a románoknak
A csapatkapitány, a tíz évvel ezelőtti kijutásban is szerepet vállaló Rábl János két gólpasszt adott.
A magyar futsalválogatott játékosa, Büki Baltazár szerint fegyelmezettnek kell lennünk a szerdai idegenbeli visszavágón, de nem görcsösnek. A román hős Marian Sotarca ezzel szemben saját csapategységükben bízik.
A 2014-es futsal Európa-bajnoki pótselejtező román hőse, Marian Sotarca szerint semmi sincs veszve számukra az idei selejtező mindent eldöntő, szerda esti craiovai visszavágója előtt, az első meccs 3–2-es magyar győzelme ellenére sem. Sotarca a román szövetség honlapjának elárulta, a debreceni odavágó után azzal tüzelte a mostani játékosokat, hogy
maradjanak koncentráltak, és ne hagyják, hogy az ellenfél a mi pályánkon ünnepeljen!"
Hangsúlyozta: az új román játékosgeneráció kevésbé tapasztalt, de nagyon motivált és bizonyítani szeretne, a kemény munka és az éveken át meghozott áldozatok jutalma pedig az Eb-részvétel lenne.
Faramuci helyzet.
A debreceni meccs egyik legjobb magyar játékosa, Büki Baltazár eközben az MTI-nek elmondta, némileg keserű szájízzel zárták a találkozót, mert kezükben volt a kétgólos előny, és nagyon sajnálják a végén kapott gólt. Hangsúlyozta: rengeteget videóztak, elemezték az ellenfelük játékát. „A vége felé egyszer-egyszer zavart tudtak kelteni, kiforogtak négy-nullába, de azt gondolom,
végig kontrolláltuk a mérkőzést, és rengeteg helyzetet, lehetőséget dolgoztunk ki, amivel jobban kellett volna sáfárkodnunk. Nagyon bízom benne, hogy a visszavágón ez másképp lesz, és jobb százalékban tudjuk értékesíteni a helyzeteinket”
– mondta Büki, aki tehát egyetértett a kapus Alasztics Marcellel abban, hogy a helyzetkihasználás és a fegyelmezettség lehet a továbbjutásunk kulcsa, egyúttal leszögezte:
az első gól sorsdöntő lehet a mérkőzésen.
Pokolian nehéz dolgunk lesz Craiovában.
A párharc győztese kijut a január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában sorra kerülő kontinenstornára.
(MTI, Mandiner)
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt