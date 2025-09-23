„Ne hagyjátok, hogy a magyarok a mi pályánkon ünnepeljenek!” – készülnek a románok a sorsdöntő meccsre

A román csapat a mieink debreceni dominanciája ellenére csak egygólos hátrányban viheti haza a sorsdöntő párharcot Craiovába (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Jobban kell sáfárkodnunk a helyzetekkel a románok otthonában

A debreceni meccs egyik legjobb magyar játékosa, Büki Baltazár eközben az MTI-nek elmondta, némileg keserű szájízzel zárták a találkozót, mert kezükben volt a kétgólos előny, és nagyon sajnálják a végén kapott gólt. Hangsúlyozta: rengeteget videóztak, elemezték az ellenfelük játékát. „A vége felé egyszer-egyszer zavart tudtak kelteni, kiforogtak négy-nullába, de azt gondolom,

végig kontrolláltuk a mérkőzést, és rengeteg helyzetet, lehetőséget dolgoztunk ki, amivel jobban kellett volna sáfárkodnunk. Nagyon bízom benne, hogy a visszavágón ez másképp lesz, és jobb százalékban tudjuk értékesíteni a helyzeteinket”

– mondta Büki, aki tehát egyetértett a kapus Alasztics Marcellel abban, hogy a helyzetkihasználás és a fegyelmezettség lehet a továbbjutásunk kulcsa, egyúttal leszögezte: