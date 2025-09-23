Ft
Eb-pótselejtező futsal Magyarország Románia

„Ne hagyjátok, hogy a magyarok a mi pályánkon ünnepeljenek!” – készülnek a románok a sorsdöntő meccsre

2025. szeptember 23. 22:26

A magyar futsalválogatott játékosa, Büki Baltazár szerint fegyelmezettnek kell lennünk a szerdai idegenbeli visszavágón, de nem görcsösnek. A román hős Marian Sotarca ezzel szemben saját csapategységükben bízik.

2025. szeptember 23. 22:26
null

A 2014-es futsal Európa-bajnoki pótselejtező román hőse, Marian Sotarca szerint semmi sincs veszve számukra az idei selejtező mindent eldöntő, szerda esti craiovai visszavágója előtt, az első meccs 3–2-es magyar győzelme ellenére sem. Sotarca a román szövetség honlapjának elárulta, a debreceni odavágó után azzal tüzelte a mostani játékosokat, hogy

 maradjanak koncentráltak, és ne hagyják, hogy az ellenfél a mi pályánkon ünnepeljen!"

Hangsúlyozta: az új román játékosgeneráció kevésbé tapasztalt, de nagyon motivált és bizonyítani szeretne, a kemény munka és az éveken át meghozott áldozatok jutalma pedig az Eb-részvétel lenne.

A magyar és a román futsalválogatott Debrecenben
A román csapat a mieink debreceni dominanciája ellenére csak egygólos hátrányban viheti haza a sorsdöntő párharcot Craiovába (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Jobban kell sáfárkodnunk a helyzetekkel a románok otthonában

A debreceni meccs egyik legjobb magyar játékosa, Büki Baltazár eközben az MTI-nek elmondta, némileg keserű szájízzel zárták a találkozót, mert kezükben volt a kétgólos előny, és nagyon sajnálják a végén kapott gólt. Hangsúlyozta: rengeteget videóztak, elemezték az ellenfelük játékát. „A vége felé egyszer-egyszer zavart tudtak kelteni, kiforogtak négy-nullába, de azt gondolom, 

végig kontrolláltuk a mérkőzést, és rengeteg helyzetet, lehetőséget dolgoztunk ki, amivel jobban kellett volna sáfárkodnunk. Nagyon bízom benne, hogy a visszavágón ez másképp lesz, és jobb százalékban tudjuk értékesíteni a helyzeteinket”

 – mondta Büki, aki tehát egyetértett a kapus Alasztics Marcellel abban, hogy a helyzetkihasználás és a fegyelmezettség lehet a továbbjutásunk kulcsa, egyúttal leszögezte: 

az első gól sorsdöntő lehet a mérkőzésen. 

A párharc győztese kijut a január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában sorra kerülő kontinenstornára.

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

