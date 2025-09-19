„Nem lehetünk elégedetlenek, de elégedettek sem” – a magyar válogatott kapusa tudja, Romániában nem fognak velük kesztyűs kézzel bánni

A kapus tehát saját bőrén is megtapasztalhatta a románok kemény, fizikális – a szabályosság határát folyamatosan feszegető – játékstílusát, amely csapattársai dolgát sem könnyítette meg. Kritikus tényező volt, hogy a magyar válogatott mindkét félidőben nagyon hamar, a játékrész felére összeszedte a négy szabálytalanságot (öt után minden újabb faultnál automatikusan kisbüntetőt végezhetett volna el az ellenfél), ami a játékra is nagy hatással volt, onnantól sokkal óvatosabban kellett védekezni.

„Ezen a téren mindenképpen fejlődnünk kell. Adott egy ilyen csapat, amelyikről tudjuk, hogy mindig keresik azokat a szituációkat, amikor lehet egy kicsit színlelni, odacsípni és hasonlók – hadd ne mondjam, kik ellen játszottunk, mindenki tudja… De ez hozzátartozik a játékhoz. Mégis,

a faultok miatt mindkét félidőben tíz perc után a saját dinamikus védekezésünknek az intenzitását a felére kellett csökkentenünk, ezáltal az ellenfélnek több teret és lehetőséget biztosítottunk. Ameddig nem volt meg a négy szabálytalanság, nem álltunk közel az ötödikhez, addig abszolút ledomináltuk őket mind védekezésben, mind támadásban.

Ha erre, illetve a helyzetkihasználásunkra kicsit jobban odafigyelünk, akkor idegenben is jó esélyünk van kivívni a továbbjutást.”