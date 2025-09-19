Ft
magyar válogatott Eb-pótselejtező Alasztics Marcell futsal Magyarország Románia

„Nem lehetünk elégedetlenek, de elégedettek sem” – a magyar válogatott kapusa tudja, Romániában nem fognak velük kesztyűs kézzel bánni

2025. szeptember 19. 05:53

Alasztics Marcell a győzelemnek örül, annak viszont nem, hogy futsalosaink végül csak minimális előnnyel utazhatnak el az Eb-pótselejtező szerdai, craiovai visszavágóra. A magyar válogatott rutinos hálóőre a Mandinernek azt mondta, több góllal kellett volna nyernünk, de nem tudtunk eléggé fegyelmezettek lenni.

2025. szeptember 19. 05:53
null
Kohán Gergely

Ahogy arról beszámoltunk, a magyar válogatott csütörtök este izgalmas mérkőzésen 3–2 legyőzte Romániát a futsal Európa-bajnoki pótselejtező első, debreceni mérkőzésén. A meccs egyik hőse a rutinos kapus Alasztics Marcell volt, aki kulcsfontosságú védéseket mutatott be, és fájós lábbal is végig tartást adott a mieinknek. Az összecsapás után a Mandiner kérdésére elmondta, megvizsgálják majd a jobb lábát, de a jövő szerdai visszavágóig szerencsére lesz hat napja, hogy pihenjen és regenerálódjon: 

Remélhetőleg össze tudnak majd drótozni!"

A magyar válogatott kapusát, Alasztics Marcellt sem kímélték a románok (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A hamar összegyűlt faultok miatt a saját védekezésünket kellett lejjebb tekerni

A kapus tehát saját bőrén is megtapasztalhatta a románok kemény, fizikális – a szabályosság határát folyamatosan feszegető – játékstílusát, amely csapattársai dolgát sem könnyítette meg. Kritikus tényező volt, hogy a magyar válogatott mindkét félidőben nagyon hamar, a játékrész felére összeszedte a négy szabálytalanságot (öt után minden újabb faultnál automatikusan kisbüntetőt végezhetett volna el az ellenfél), ami a játékra is nagy hatással volt, onnantól sokkal óvatosabban kellett védekezni. 

„Ezen a téren mindenképpen fejlődnünk kell. Adott egy ilyen csapat, amelyikről tudjuk, hogy mindig keresik azokat a szituációkat, amikor lehet egy kicsit színlelni, odacsípni és hasonlók – hadd ne mondjam, kik ellen játszottunk, mindenki tudja… De ez hozzátartozik a játékhoz. Mégis, 

a faultok miatt mindkét félidőben tíz perc után a saját dinamikus védekezésünknek az intenzitását a felére kellett csökkentenünk, ezáltal az ellenfélnek több teret és lehetőséget biztosítottunk. Ameddig nem volt meg a négy szabálytalanság, nem álltunk közel az ötödikhez, addig abszolút ledomináltuk őket mind védekezésben, mind támadásban.

 Ha erre, illetve a helyzetkihasználásunkra kicsit jobban odafigyelünk, akkor idegenben is jó esélyünk van kivívni a továbbjutást.”

A helyzetkihasználásban is javulni kell, mert odakint...

Ami az említett helyzetkihasználást illeti, Magyarország válogatottja végig sokkal többet támadott a románoknál, mégis nehezen akart megtörni a jég, amikor pedig a második félidő elején végre megtört, akkor az ellenfél hamar egyenlített. Noha ezt követően tovább nyomtunk, és a végére sikerült is egy nagyon megszolgált kétgólos előnyt felépíteni, másfél perccel a vége előtt megint betaláltak a románok, ami végképp nem hiányzott. Így kettő helyett csak minimális, egygólos előnnyel utazunk majd a craiovai visszavágóra, ahol nyilván a hazai pályán játszó románok lesznek kedvezőbb helyzetben. 

„Igen, nehéz mit mondani egy olyan meccs után, amelyen úgy éreztem, legalább két-háromgólos differencia bőven lehetett volna a két csapat között. 

Nyertünk, tehát nem lehetünk elégedetlenek, de maradéktalanul elégedettek sem.

 Hozzá kell tenni, nagyszerű közönségünk volt, reméljük, idegenbe is ellátogat néhány magyar szurkoló, mert tisztában vagyunk vele, hogy a román közönség nem bánik majd velünk kesztyűs kézzel!

Himnuszéneklés a hálás közönséggel a fontos győzelem után (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

(Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
grenki-2
2025. szeptember 19. 06:52
Mutassátok meg az országrészünk bitorlóinak, a mocskos tolvajoknak ott is, mi az a magyar virtus! Hajrá magyarok!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!