Románia–Magyarország: pokoli hangulat vár a magyarokra, az erdélyi játékosok kizárnák az érzelmeket

„Igen, egyértelműen kedvező lehet. Nem véletlenül hoztuk le a kapusunkat három egyes hátrányban, pont ez volt a cél, hogy faragjunk a hátrányunkból. Szerencsére ez rögtön az első vagy második támadásunkból össze is jött, és bár utána még egyszer megpróbálkoztunk ugyanezzel, már időnk sem nagyon volt hátra, illetve

úgy voltunk vele, inkább menjünk biztosra, maradjon az egygólos vereség, és akkor minimális hátrányból futhatunk neki otthon a visszavágónak. Ez a különbség abszolút visszahozható Craiovában”

– mondta a Mandinernek

Tudható volt, hogy Románia csapata fele arányban erdélyi magyar játékosokból áll – még a szövetségi kapitányt és segítőjét, Kacsó Endrét és Mánya Szabolcsot is ideértve –, de a B-közép így is kíméletlen volt, a meccs elejétől a végéig rendesen kapta az ívet az ősi rivális. Hadnagy István már a sorsolást követően sem csinált titkot abból, hogy szíven ütötte, amiért éppen az anyaországiak ellen kellene kivívniuk az Eb-részvételt, és nyilván ezúttal is hallotta a lelátót, még ha tisztában is volt vele, ez elsősorban nem nekik szól.