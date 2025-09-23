Ft
magyar válogatott Craiova Eb-pótselejtező Hadnagy István futsal Magyarország Románia

Románia–Magyarország: pokoli hangulat vár a magyarokra, az erdélyi játékosok kizárnák az érzelmeket

2025. szeptember 23. 09:03

A magyar futsalválogatott a debreceni első Eb-pótselejtező után minimális, 3–2-es előnyből várhatja a mindent eldöntő szerdai, craiovai visszavágót. Románia csapatában sok az erdélyi magyar, nekik nincs egyszerű dolguk, de ugyanúgy megtesznek mindent azért, hogy kijussanak a kontinensviadalra, akárcsak a mieink.

2025. szeptember 23. 09:03
null
Kohán Gergely

Mint ismert, a magyar futsalválogatott csütörtökön kiélezett összecsapáson 3–2-re legyőzte Románia legjobbjait az Európa-bajnoki pótselejtező debreceni odavágóján. A magyar nemzeti együttes a mérkőzés nagy részében dominált, mennyiségileg és minőségileg is több helyzetet alakított ki, de csak a második félidőben tudta feltörni a román reteszt. S bár két perccel a vége előttig kétgólos előnyt építettünk fel, az ellenfél a végjátékban kapuslehozatal után begyötörte lélektanilag fontos második találatát, így a mieink csak minimális előnnyel utazhatnak ki a craiovai visszavágóra. 

Magyarország–Románia, Hadnagy István és Rafinha
A Románia színeiben szereplő Hadnagy István és a magyar csapat egyik gólszerzője, a honosított Rafinha a debreceni első meccsen / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Románia színeiben játszanak, de...

A román válogatott Nyíregyházán játszó gólvágója, Hadnagy István szerint ez az ő szempontjukból kimondottan ígéretes részeredmény a szerdai második mérkőzés előtt. 

„Igen, egyértelműen kedvező lehet. Nem véletlenül hoztuk le a kapusunkat három egyes hátrányban, pont ez volt a cél, hogy faragjunk a hátrányunkból. Szerencsére ez rögtön az első vagy második támadásunkból össze is jött, és bár utána még egyszer megpróbálkoztunk ugyanezzel, már időnk sem nagyon volt hátra, illetve 

úgy voltunk vele, inkább menjünk biztosra, maradjon az egygólos vereség, és akkor minimális hátrányból futhatunk neki otthon a visszavágónak. Ez a különbség abszolút visszahozható Craiovában”

– mondta a Mandinernek

Tudható volt, hogy Románia csapata fele arányban erdélyi magyar játékosokból áll – még a szövetségi kapitányt és segítőjét, Kacsó Endrét és Mánya Szabolcsot is ideértve –, de a B-közép így is kíméletlen volt, a meccs elejétől a végéig rendesen kapta az ívet az ősi rivális. Hadnagy István már a sorsolást követően sem csinált titkot abból, hogy szíven ütötte, amiért éppen az anyaországiak ellen kellene kivívniuk az Eb-részvételt, és nyilván ezúttal is hallotta a lelátót, még ha tisztában is volt vele, ez elsősorban nem nekik szól. 

Természetes módon érzelemdús ez a része. Én annyit tudok tenni, hogy nem veszem magamra, és a helyén kezelem, szerintem ez az egyetlen módja. Nekünk az a feladatunk, hogy kizárólag magunkra és a játékunkra koncentráljunk.

Már lassan két hónapja tudjuk, hogy ez a párharc dönt az Eb-részvételről. Nem szépítem, azóta minden nap az eszemben volt, minden nap koncentráltam, hogy amennyire csak lehet, kizárjam az érzelmi faktort. Ezt nyilván lehetetlen teljes mértékben megtenni, elvégre voltak elég érdekes rigmusok Debrecenben, de úgy gondolom, egészen jól kezeltük ez az egész faramuci helyzetet.”

RÁBL János
Róka fogta csuka, csuka fogta róka: a magyar és a román válogatott játékosai hatalmasat küzdöttek egymással Debrecenben / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Craiovában is telt ház lesz, minden magyarra szükség van!

A presztízspárharc második felvonására szerda este Craiovában kerül sor 18.30-tól, ami Hadnagy szerint is egy komoly faktor a románok oldalán.

„A hazai pálya, és hogy mi játszhatjuk otthon a visszavágót, mindenképpen nagy előny. Főleg azért, mert amennyire tudom, 

Craiovában is telt ház lesz a nagy arénában – pont, mint Debrecenben.

Ugyanakkor csak erre nem alapozhatunk: végig kellően fókuszáltan kell játszanunk, az első meccs hibáit kijavítva. Kizárólag akkor sikerülhet a továbbjutás, ha ez megvan, és az utolsó percig beleadunk mindent!”

Ezzel egyébként a mieink is pontosan tisztában vannak, és természetesen nekik is lesz hozzá egy-két szavuk: az első találkozó egyik legjobbja, a kapus Alasztics Marcell lapunknak úgy fogalmazott, ha 

  • a helyzetkihasználáson és 
  • a fegyelmezettségen 

tudunk javítani, akkor a várható pokoli hangulat ellenére is meglehet a magyar továbbjutás – remélhetőleg úgy, ahogy tíz éve is meglett éppen a románok kárára. Ráadásul további 

fontos adalék, hogy Sergio Mullor magyar szövetségi kapitány Romániában már a debreceni mérkőzést eltiltás miatt kihagyó két játékosára, Rutai Balázsra és Szalmás Zoltánra is számíthat majd!

(Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt)

