Szükséges, de kudarc: így látják az amerikaiak az ENSZ-t – friss számok az ülés előtt

Széteshet az ENSZ? Rekordválság árnyékolja be a 80. közgyűlést
Éhínség, háborúk és geopolitikai átrendeződés – a világ vezetői feszült légkörben találkoznak New Yorkban az ENSZ történelmi közgyűlésén.
A tagság maradna, a pénz kérdéses: az amerikaiak harmada csökkentené az ENSZ-finanszírozást, miközben Trump sorra hátrál ki szervezetekből.
Az új Gallup-felmérés szerint az amerikaiak többsége továbbra is szükségesnek tartja az ENSZ szerepét (60%),
ugyanakkor keményen bírálja a hatékonyságát: 63% szerint a világszervezet „rossz munkát végez” a globális problémák megoldásában.
A számok az ENSZ 80. közgyűlése előtt érkeztek, és jól érzékeltetik a kettősséget:
intézményi szükségesség elismerése mellett mély bizalmatlanság a teljesítménnyel szemben.
A tagságot ugyanakkor a lakosság masszívan támogatja: 79% szerint az Egyesült Államoknak maradnia kell az ENSZ-ben. A finanszírozás ügyében megosztottabb a kép: 35% tartaná, 25% növelné, 37% pedig csökkentené a hozzájárulást.
A pártpreferenciák élesen rajzolódnak ki: a republikánusok 59%-a szerint az ENSZ nem szükséges, míg a demokratáknál ez csak 19%; a kilépést 36% republikánus támogatná, szemben 4% demokrata és 17% független szavazóval.
A közvélekedés hátterében az is állhat, hogy Washington az utóbbi hónapokban látványosan hátrébb lépett egyes ENSZ-szervezetektől:
a Trump-kormány februárban kiléptette az USA-t az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából, majd júliusban bejelentette az újbóli kilépést az UNESCO-ból;
emellett több területen visszafogta a nemzetközi szervezetek finanszírozását. Ezek a lépések összhangban állnak a Gallup által mért, az ENSZ munkáját kritikusan szemlélő amerikai közhangulattal.
A felmérés 1 094 felnőtt megkérdezésével, telefonos interjúkban készült augusztus 1–20. között; a hibahatár ±4 százalékpont. A trendek alapján a ’90-es évek végi csúcs (1997-ben 85% tartotta szükségesnek az ENSZ-t) óta mérséklődött a lelkesedés, ám a tagság és az együttműködés támogatása továbbra is többségi álláspont.
