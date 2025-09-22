Szükséges, de kudarc: így látják az amerikaiak az ENSZ-t – friss számok az ülés előtt

Az új Gallup-felmérés szerint az amerikaiak többsége továbbra is szükségesnek tartja az ENSZ szerepét (60%),

ugyanakkor keményen bírálja a hatékonyságát: 63% szerint a világszervezet „rossz munkát végez” a globális problémák megoldásában.

A számok az ENSZ 80. közgyűlése előtt érkeztek, és jól érzékeltetik a kettősséget:

intézményi szükségesség elismerése mellett mély bizalmatlanság a teljesítménnyel szemben.

A tagságot ugyanakkor a lakosság masszívan támogatja: 79% szerint az Egyesült Államoknak maradnia kell az ENSZ-ben. A finanszírozás ügyében megosztottabb a kép: 35% tartaná, 25% növelné, 37% pedig csökkentené a hozzájárulást.