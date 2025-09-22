Széteshet az ENSZ? Rekordválság árnyékolja be a 80. közgyűlést

New Yorkba érkeznek a világ vezetői az ENSZ fennállásának 80. évfordulóját jelző közgyűlésre – írja a Magyr Nemzet. Az esemény azonban ünneplés helyett inkább aggodalommal indul:

a szervezet iránti bizalom történelmi mélypontra zuhant, miközben a világ egyszerre küzd háborúkkal, humanitárius válságokkal és éhínséggel.

António Guterres főtitkár drámai szavakkal figyelmeztetett a nyitány előtt: „Zavaros, sőt ismeretlen vizeken gyűlünk össze.” A főtitkár szavai nem véletlenek – az ENSZ egyre szűkülő forrásokkal próbál működni, miközben a tagállamok közül többen sem rendezik pénzügyi kötelezettségeiket.

Az Egyesült Államok, amely hagyományosan a szervezet költségvetésének közel egynegyedét biztosítja, idén sem a tagdíjat, sem a 2024-es hátralékokat nem fizette be.

Kína és Oroszország szintén elmaradt a befizetésekkel, az európai adományozók pedig kiadásaik egy részét a védelem felé csoportosítják át.