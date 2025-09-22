Ft
háború bizalom ENSZ világ légkör

Széteshet az ENSZ? Rekordválság árnyékolja be a 80. közgyűlést

2025. szeptember 22. 08:27

Éhínség, háborúk és geopolitikai átrendeződés – a világ vezetői feszült légkörben találkoznak New Yorkban az ENSZ történelmi közgyűlésén.

2025. szeptember 22. 08:27
null

New Yorkba érkeznek a világ vezetői az ENSZ fennállásának 80. évfordulóját jelző közgyűlésre – írja a Magyr Nemzet. Az esemény azonban ünneplés helyett inkább aggodalommal indul: 

a szervezet iránti bizalom történelmi mélypontra zuhant, miközben a világ egyszerre küzd háborúkkal, humanitárius válságokkal és éhínséggel.

António Guterres főtitkár drámai szavakkal figyelmeztetett a nyitány előtt: „Zavaros, sőt ismeretlen vizeken gyűlünk össze.” A főtitkár szavai nem véletlenek – az ENSZ egyre szűkülő forrásokkal próbál működni, miközben a tagállamok közül többen sem rendezik pénzügyi kötelezettségeiket. 

Az Egyesült Államok, amely hagyományosan a szervezet költségvetésének közel egynegyedét biztosítja, idén sem a tagdíjat, sem a 2024-es hátralékokat nem fizette be. 

Kína és Oroszország szintén elmaradt a befizetésekkel, az európai adományozók pedig kiadásaik egy részét a védelem felé csoportosítják át.

A főtitkár ennek következtében meghirdette a „kevesebbet kell tennünk kevesebből” programot, amely munkahelyek átcsoportosítását és irodák áthelyezését irányozza elő Genfből és New Yorkból olcsóbb helyszínekre, például Nairobiba.

A közgyűlés egyik legforróbb témája a palesztin államiság kérdése lesz. 

A jövő hét elején konferenciát tartanak a kétállami megoldásról, amelyen várhatóan több G7-ország először ismeri el Palesztinát. 

Mindez éles szembenállást vetít előre, hiszen az Egyesült Államok és Izrael változatlanul ellenzik ezt a lépést. A gázai válság mellett Ukrajna és Szudán konfliktusai, valamint a világ különböző régióit sújtó éhínség is napirenden szerepel. Az ENSZ jelentései szerint Szudánban az etnikai erőszak és az élelmiszerhiány miatt rohamosan nő a civil áldozatok száma – ám a globális vezetők határozott fellépésére kevés esély mutatkozik.

Fontos kérdésként merül fel António Guterres utódjának kiválasztása is. A főtitkár második mandátuma 2026 végén jár le, és bár egy női jelölt kinevezése sokáig valószínűnek tűnt, a döntés továbbra is a nagyhatalmak – az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Franciaország és az Egyesült Királyság – politikai alkuin múlik.

A közgyűlés a globális geopolitikai átrendeződés színtere is lesz. 

Donald Trump és Luiz Inácio Lula da Silva akár személyesen is összefuthatnak New Yorkban, miközben a Közel-Kelet és Dél-Ázsia új erőviszonyait Szaúd-Arábia és Pakisztán frissen kötött stratégiai védelmi megállapodása jelezte. Ezek a fejlemények tovább fokozzák a feszültséget a diplomáciai porondon, miközben egyre többen teszik fel a kérdést: képes lesz-e az ENSZ megőrizni relevanciáját a globális politikai színtéren?

Nyitókép: Kena Betancur / AFP

Agricola
2025. szeptember 22. 09:45
Egyre többen teszik fel a kérdést: képes lesz-e az ENSZ megőrizni relevanciáját a globális politikai színtéren? A döntés továbbra is a nagyhatalmak az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Franciaország és az Egyesült Királyság politikai alkuin múlik. Ha a Biztonsági Tanács egyes állandó tagjai (nagyhatalmai) proxyháborút vív-nak egy másik állandó tag nagyhatalma ellen. akkor az egyetértés, ami a haté-kony működéshez lenne szükséges, nem jöhet létre.
Válasz erre
0
0
sersem
2025. szeptember 22. 08:46
Felesleges szervezet. Úgysem ér semmit egyik határozatuk se.
Válasz erre
1
0
herden100
2025. szeptember 22. 08:46
youtu.be/-UduhkPYGQY?si=_tqhD0tJSIr7EqEa
Válasz erre
0
0
Sapientisat
2025. szeptember 22. 08:45
A legnagyobb korrupciós nemzetközi maffia hálózat. Csak a fegyver, a háború hisz egyeseknek abból van vagyonuk: a káoszból.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!