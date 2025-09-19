Ez gyors volt: az USA nem engedett a palesztinpártiaknak az ENSZ-ben

Az Egyesült Államok egy csütörtöki szavazáson egyedüliként vétózta meg az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát, amelyben azonnali és végleges tűzszünetre szólították volna fel a háborúzó feleket a Gázai övezetben. Ez volt a hatodik alkalom, hogy az USA élt a vétójogával tanácsban a gázai háború kérdésében – számolt be a Euronews.

A többi tizennégy tagállam elfogadta a tervezetet, amelyben egyúttal felszólították volna Izraelt, hogy oldjon fel minden korlátozást a Gázában élő 2,1 millió palesztin számára nyújtott segélyszállítmányok tekintetében. Amerika ugyanakkor azt kifogásolta, hogy a szöveg nem ítéli el a Hamászt, és nem ismeri el Izrael jogát az önvédelemre.

„Nem lesz meglepő, ha az USA nem fogadja el a határozatot” – nyilatkozta még a szavazás előtt Morgan Ortagus, magas rangú amerikai politikai tanácsadó. –

„A dokumentum nem ítéli el a Hamászt, és nem ismeri el Izrael önvédelemhez való jogát. Ráadásul tévesen legitimálja a Hamásznak kedvező hamis narratívákat, amelyek sajnos egyre elterjedtebbek ebben a tanácsban”

– állította, majd hozzátette, hogy a tanács többi tagja „figyelmen kívül hagyta” az Egyesült Államok korábbi figyelmeztetéseit az „elfogadhatatlan” nyelvhasználatról, és ehelyett olyan intézkedéseket fogadott el, amire az USA csak vétóval válaszolhatott.