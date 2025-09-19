Ez gyors volt: az USA nem engedett a palesztinpártiaknak az ENSZ-ben

Befutott az újabb Izrael-ellenes őrület, csak Magyarország és Amerika áll ellen a nyugati világból
Izrael a felelős mindenért, a Hamász szinte semmiről sem tehet – állapította meg az ENSZ Közgyűlése. Elemzésünk a szavazásról és hátteréről!
Az „azonnali tűzszünet” most a terroristáknak kedvezett volna, az USA azonnal meg is vétózta.
Az Egyesült Államok egy csütörtöki szavazáson egyedüliként vétózta meg az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát, amelyben azonnali és végleges tűzszünetre szólították volna fel a háborúzó feleket a Gázai övezetben. Ez volt a hatodik alkalom, hogy az USA élt a vétójogával tanácsban a gázai háború kérdésében – számolt be a Euronews.
A többi tizennégy tagállam elfogadta a tervezetet, amelyben egyúttal felszólították volna Izraelt, hogy oldjon fel minden korlátozást a Gázában élő 2,1 millió palesztin számára nyújtott segélyszállítmányok tekintetében. Amerika ugyanakkor azt kifogásolta, hogy a szöveg nem ítéli el a Hamászt, és nem ismeri el Izrael jogát az önvédelemre.
„Nem lesz meglepő, ha az USA nem fogadja el a határozatot” – nyilatkozta még a szavazás előtt Morgan Ortagus, magas rangú amerikai politikai tanácsadó. –
„A dokumentum nem ítéli el a Hamászt, és nem ismeri el Izrael önvédelemhez való jogát. Ráadásul tévesen legitimálja a Hamásznak kedvező hamis narratívákat, amelyek sajnos egyre elterjedtebbek ebben a tanácsban”
– állította, majd hozzátette, hogy a tanács többi tagja „figyelmen kívül hagyta” az Egyesült Államok korábbi figyelmeztetéseit az „elfogadhatatlan” nyelvhasználatról, és ehelyett olyan intézkedéseket fogadott el, amire az USA csak vétóval válaszolhatott.
A szavazásra alig néhány nappal az ENSZ Közgyűlésének éves világvezetői találkozója előtt került sor. A találkozó egyik fő témája a gázai konfliktus lesz. Az Egyesült Államok főbb szövetségesei várhatóan el fogják ismerni a független palesztin államot, amit Izrael és az USA határozottan ellenez.
