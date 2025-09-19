Ft
ENSZ Izrael Hamász USA határozat

Ez gyors volt: az USA nem engedett a palesztinpártiaknak az ENSZ-ben

2025. szeptember 19. 22:22

Az „azonnali tűzszünet” most a terroristáknak kedvezett volna, az USA azonnal meg is vétózta.

2025. szeptember 19. 22:22
null

Az Egyesült Államok egy csütörtöki szavazáson egyedüliként vétózta meg az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát, amelyben azonnali és végleges tűzszünetre szólították volna fel a háborúzó feleket a Gázai övezetben. Ez volt a hatodik alkalom, hogy az USA élt a vétójogával tanácsban a gázai háború kérdésében – számolt be a Euronews.

A többi tizennégy tagállam elfogadta a tervezetet, amelyben egyúttal felszólították volna Izraelt, hogy oldjon fel minden korlátozást a Gázában élő 2,1 millió palesztin számára nyújtott segélyszállítmányok tekintetében. Amerika ugyanakkor azt kifogásolta, hogy a szöveg nem ítéli el a Hamászt, és nem ismeri el Izrael jogát az önvédelemre.

„Nem lesz meglepő, ha az USA nem fogadja el a határozatot” – nyilatkozta még a szavazás előtt Morgan Ortagus, magas rangú amerikai politikai tanácsadó. – 

„A dokumentum nem ítéli el a Hamászt, és nem ismeri el Izrael önvédelemhez való jogát. Ráadásul tévesen legitimálja a Hamásznak kedvező hamis narratívákat, amelyek sajnos egyre elterjedtebbek ebben a tanácsban” 

– állította, majd hozzátette, hogy a tanács többi tagja „figyelmen kívül hagyta” az Egyesült Államok korábbi figyelmeztetéseit az „elfogadhatatlan” nyelvhasználatról, és ehelyett olyan intézkedéseket fogadott el, amire az USA csak vétóval válaszolhatott.

A szavazásra alig néhány nappal az ENSZ Közgyűlésének éves világvezetői találkozója előtt került sor. A találkozó egyik fő témája a gázai konfliktus lesz. Az Egyesült Államok főbb szövetségesei várhatóan el fogják ismerni a független palesztin államot, amit Izrael és az USA határozottan ellenez.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

 



 




 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Agricola
2025. szeptember 19. 22:59
A Hamász elkövette a túszejtés bűntettét is, mégis az ENSZ közgyűlés határozata azt írja, hogy egy tűzszünetet követően, palesztin foglyokért cserébe (!) kell elengedni a túszokat. Tehát nem azt követeli, hogy a terroristák azonnal engedjék el az elrabolt izraelieket és a már meggyilkolt túszok holttesteit adják át, hanem előbb Izrael kössön szépen tűzszünetet a terroristákkal, és engedjen el elítélt, bűnöző terroristákat és tömeggyilkosokat a túszokért cserébe
SzaboGeza
2025. szeptember 19. 22:52
MEGOLDOTT MÁR VALAMIT AZ ENSZ!!!:))) AZ A SZERVEZET AMELYIK NEM OLD MEG SEMMIT???? AZ SEMMITÉRŐ!!!!!!:)))))) DE TÉNYLEG ÉSZRE VENNÉNK HA NEM LENNE AZ "ensz"???
vi-ktt
2025. szeptember 19. 22:50
"Tudni fogjuk, hogy a dezinformációs programunk befejeződött, ha minden, amit az amerikai társadalom hisz az hazugság lesz!" ~ William J. Casey, CIA igazgató De nem sejtette, hogy a program Európára IS ki lesz terjesztve...
vi-ktt
•••
2025. szeptember 19. 22:36 Szerkesztve
MAGA Charlie Kirk IS rettegett a cionáik bosszújától, amiért népirtásnak nevezte a Gázai népirtást és belső munkának az október 7.-ei eseményeket! youtube.com/watch?v=FknZJKS5C5w youtube.com/watch?v=5FXlaCFyPII
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!