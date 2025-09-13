Ft
09. 13.
szombat
Lengyelország Magyarország ENSZ nyilatkozat

Magyarország is kiállt Lengyelország mellett – ezt már az ENSZ-ben is megtudják

2025. szeptember 13. 14:16

Orbán Viktor világosan fogalmazott: Magyarország történelmi szövetségese Lengyelországnak, és teljes szolidaritást vállal a dróntámadás után.

2025. szeptember 13. 14:16
null

Negyvennyolc ország, köztük Magyarország is aláírta azt az ENSZ-ben ismertetett nyilatkozatot, amely elítéli Oroszország szeptember 9-i akcióját, amikor tizenkilenc drón hatolt be Lengyelország légterébe. 

A dokumentumot Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes olvasta fel 

az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén, amelyet Varsó kérésére hívtak össze. 

Bosacki szerint a drónok a civil lakosságra, az infrastruktúrára és a légi közlekedésre is komoly veszélyt jelentettek, és példátlan módon sértették meg a NATO és az Európai Unió légterét.

A nyilatkozatban a résztvevő országok felszólították Moszkvát, hogy haladéktalanul vessen véget Ukrajna elleni háborújának, és tartózkodjon a további provokációktól. 

Az eszkaláció nem vezethet a békéhez. Csak a szuverenitás és a területi integritás tisztelete teremtheti meg a feltételeket a tartós békéhez”

 – hangsúlyozta a lengyel diplomata. A dokumentumot az uniós tagállamokon kívül többek között Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Svájc és Grúzia is aláírta.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban szintén elítélte a történteket, kiemelve, hogy Magyarország történelmi szövetségese Lengyelországnak.

Minden, ami Lengyelországot sérti, a szuverenitását behorpasztja, arra Magyarországnak azonnal és elsők között kell reagálnia. Az orosz drónok behatolását Lengyelország területére elfogadhatatlannak minősítettük az első pillanatban, és ott vagyunk a lengyelek mellett, száz százalékban szolidárisak vagyunk velük”

 – fogalmazott.

A helyzet politikai dimenziót is kapott: Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter arra kérte Orbán Viktort, hogy ne csak szavakban ítélje el az orosz agressziót, hanem konkrét lépésekkel is támogassa Ukrajnát. 

Sikorski arra szólította fel a magyar kormányfőt, hogy oldja fel az uniós védelmi források blokkolását, és vonja vissza vétóját Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásával kapcsolatban.

Nyitókép: képernyőfelvétel a videóból

A bejelentés itt nézhető meg:


 

