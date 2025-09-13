Magyarország is kiállt Lengyelország mellett – ezt már az ENSZ-ben is megtudják

Negyvennyolc ország, köztük Magyarország is aláírta azt az ENSZ-ben ismertetett nyilatkozatot, amely elítéli Oroszország szeptember 9-i akcióját, amikor tizenkilenc drón hatolt be Lengyelország légterébe.

A dokumentumot Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes olvasta fel

az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén, amelyet Varsó kérésére hívtak össze.

Bosacki szerint a drónok a civil lakosságra, az infrastruktúrára és a légi közlekedésre is komoly veszélyt jelentettek, és példátlan módon sértették meg a NATO és az Európai Unió légterét.