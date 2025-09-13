„Vagy új életet lehelünk a V4-be, vagy a harmincötödik évfordulóját már nem éri meg” – lengyel történész figyelmeztetése a Mandinernek!

Maciej Szymanowski éveken át vezette a lengyel-magyar kapcsolatok mélyítésére létrehozott Waclaw Felczak Lengyel–Magyar Együttműködési Intézetet. A 2023-as lengyelországi kormányváltás után aztán felröppent a hír: az egész szervezetet beszántják. Végül „csak” kicserélték a teljes gárdát. A neves lengyel történész és hungarológus azóta a Varsói Egyetem Kelet-Európa Intézetének Közép-európai Tanszékének vezetője. A karpaczi Gazdasági Fórum margóján arról kérdeztük, hogyan esett Donald Tusk söprögetésének áldozatául, és visszatérhet-e az ezeréves barátság?

Egy Facebook-bejegyzésből tudtam meg, hogy teljesen lecserélték a Waclaw Felczak Lengyel–Magyar Együttműködési Intézet teljes állományát. Mi történt?

A kormányváltás után egyik napról a másikra „megköszönték a munkámat” és elküldtek. Indoklást nem kaptam. Nem voltam egyedül: az intézet minden munkatársát elbocsátották; talán a takarítónő maradt. Volt igazgatóként nem volna illendő véleményeznem az új vezetőség munkáját. Már csak azért sem, mert fogalmam sincs, mit csinálnak. Az intézet honlapjain mintha megállt volna az idő: az angol verzióban például még a tavalyi téli karácsonyi üdvözlet fogadja a látogatót.

Utolsó információim szerint időközben a magyar nyelvoktatás Lengyelországban és a lengyel nyelvoktatás Magyarországon is megszűnt.

Bizonyos programok azért még akadnak budapesti Felczak Alapítványnak köszönhetően, minap például egy érdekes közép-európai geopolitikáról szóló könyvet mutattak be Jan Draustól.