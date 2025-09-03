Ft
09. 03.
szerda
parádé peking út külügyminiszter Radoslaw Sikorski Vlagyimir Putyin győzelem

Nyeregben érzi magát a lengyel külügyminiszter: ennél magasabb lóról már nem is beszélhetett volna Magyarországról

2025. szeptember 03. 22:14

Még Szijjártó Pétert is figyelmeztette.

2025. szeptember 03. 22:14
null

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter továbbra sem nyugszik, újabb üzenetet küldött magyar kollégájának, Szijjártó Péternek.

Mint ismert, a magyar diplomácia vezetője is részt vett Kínában a pekingi győzelem napi parádén, ahol olyan vezetők voltak még jelen, mint Vlagyimir Putyin orosz- vagy Kim Kim Dzsongun észak-koreai elnök.

Az eseményről rengeteg fotó és videó készült, melyeken Sikorski miután kiszúrta a Magyarországot képviselő minisztert, azt írta az X-oldalán

Úgy tűnik, te a másik csapatban játszol, Péter”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nem ez az első csörte

A két külügyminiszter legutóbb augusztus végén vívott egymással kisebb kommentcsatát, miután Szijjártó kifejtette a véleményét a Barátság-kőolajvezetéket ért támadásról.

A magyar külügyminiszter az X-oldalán így fogalmazott: „Ez egyértelmű támadás az energiabiztonságunk ellen, és újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Ez nem fog sikerülni! Mi a béke és a nemzeti érdekeink mellett állunk.”

A bejegyzésére reagált a lengyel külügyminiszter, Radosław Sikorski is, aki ironikusan így fogalmazott:

Péter, annyi szolidaritást kapsz tőlünk, amennyit te adsz nekünk”.

A magyar válasz nem késett: Szijjártó leszögezte, hogy nem táplál illúziókat a lengyel külpolitika irányába.

„Higgye el, soha nem követném el azt a hibát, hogy önre gondoljak, amikor a szolidaritásról van szó” – írta vissza.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

