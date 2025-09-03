Nyeregben érzi magát a lengyel külügyminiszter: ennél magasabb lóról már nem is beszélhetett volna Magyarországról

Szijjártó és Putyin egyszerre érkeznek Pekingbe – kiderült, miről tárgyal majd a külügyminiszter
Kína szeptember 3-án tartja a győzelem napi parádét, amelyen Szijjártó Péter képviseli Magyarországot.
Még Szijjártó Pétert is figyelmeztette.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter továbbra sem nyugszik, újabb üzenetet küldött magyar kollégájának, Szijjártó Péternek.
Mint ismert, a magyar diplomácia vezetője is részt vett Kínában a pekingi győzelem napi parádén, ahol olyan vezetők voltak még jelen, mint Vlagyimir Putyin orosz- vagy Kim Kim Dzsongun észak-koreai elnök.
Az eseményről rengeteg fotó és videó készült, melyeken Sikorski miután kiszúrta a Magyarországot képviselő minisztert, azt írta az X-oldalán
Úgy tűnik, te a másik csapatban játszol, Péter”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
A két külügyminiszter legutóbb augusztus végén vívott egymással kisebb kommentcsatát, miután Szijjártó kifejtette a véleményét a Barátság-kőolajvezetéket ért támadásról.
A magyar külügyminiszter az X-oldalán így fogalmazott: „Ez egyértelmű támadás az energiabiztonságunk ellen, és újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Ez nem fog sikerülni! Mi a béke és a nemzeti érdekeink mellett állunk.”
A bejegyzésére reagált a lengyel külügyminiszter, Radosław Sikorski is, aki ironikusan így fogalmazott:
Péter, annyi szolidaritást kapsz tőlünk, amennyit te adsz nekünk”.
A magyar válasz nem késett: Szijjártó leszögezte, hogy nem táplál illúziókat a lengyel külpolitika irányába.
„Higgye el, soha nem követném el azt a hibát, hogy önre gondoljak, amikor a szolidaritásról van szó” – írta vissza.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP
