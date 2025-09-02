Ft
Szijjártó és Putyin egyszerre érkeznek Pekingbe – kiderült, miről tárgyal majd a külügyminiszter

2025. szeptember 02. 09:41

Kína szeptember 3-án tartja a győzelem napi parádét, amelyen Szijjártó Péter képviseli Magyarországot.

2025. szeptember 02. 09:41
null

Magyarország civilizált kelet-nyugati együttműködésben érdekelt a világ ismételt blokkosodása helyett – jelentette ki kedden Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult Pekingbe.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult a pekingi győzelem napi parádéra, hogy a jelenlegi gazdasági, biztonsági és társadalmi feszültségek és válságok oda vezettek, hogy a világ ismét megindult a blokkosodás irányába.

Ez nem jó, a blokkosodás abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel. Mi, magyarok, abban vagyunk érdekeltek, hogy újra egy kölcsönös tiszteleten alapuló globális együttműködés jöjjön létre”

– szögezte le.

„Mi a kelet-nyugati együttműködésben vagyunk érdekeltek, és Magyarország meg is mutatta azt, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés micsoda komoly előnyökkel jár” – tette hozzá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a magyar gazdaság teljesítményének egyik nagyon fontos erőforrása volt az elmúlt évtizedben az, hogy az ország a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává vált.

„A holnapi napon erről fogok tárgyalni Kínában a külügyminiszter kollegámmal és nagy kínai vállalatok vezetőivel, hogy hogyan fejlesszük a magyar-kínai gazdasági együttműködést, hogyan hozzunk újabb kínai beruházásokat Magyarországra, és hogyan legyen Magyarország még inkább nyertese a civilizált kelet-nyugati együttműködésnek” – tudatta.

Kína szeptember 3-án tartja a győzelem napi parádét, amelyen Szijjártó Péter képviseli Magyarországot.

(MTI)

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

Mich99
2025. szeptember 02. 12:00
Trumpnak és Orbánnak is ott lenne a helye.
B_kanya
2025. szeptember 02. 11:27
"belbuda 2025. szeptember 02. 11:21 A nemzet szégyene Robokuty. 😱" Bezzeg beljúdapest a 360 fokos bambalénát imádja évi 522 napon.
balbako_
2025. szeptember 02. 11:23
Egyszersmind az EU.t is Szíjjártó képviseli. A többi nem szalonképes.
evass816
2025. szeptember 02. 11:22
Azt gondolom egy dolog egészen biztos: Európa Lajtán túli része a Lajtán innenieket lenézi, ki nem állhatja. Régóta így megy, szerintem így is marad. Ha bármikor, bármilyen közösségbe bevettek innen valakit, az csak saját érdekeikért tették. A hülye zelenszkij azt gondolja, őket szeretik... és nem kihasználják... Nagyon helyes, Szijjártó oda menjen, ahol szívesen látják, és egyenlő partnerként kezelik. Európa nyugati fele meg csak aludjon tovább...
