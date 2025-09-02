Szijjártó és Putyin egyszerre érkeznek Pekingbe – kiderült, miről tárgyal majd a külügyminiszter

Nagy dolog készül: Putyin Kim Dzsongunnal és Hszi Csin-pinggel találkozik
Kína régóta Észak-Korea legnagyobb segély- és kereskedelmi partnere, míg Kim csapatokat szállít az orosz elnöknek az ukrajnai háborújához.
Kína szeptember 3-án tartja a győzelem napi parádét, amelyen Szijjártó Péter képviseli Magyarországot.
Magyarország civilizált kelet-nyugati együttműködésben érdekelt a világ ismételt blokkosodása helyett – jelentette ki kedden Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult Pekingbe.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult a pekingi győzelem napi parádéra, hogy a jelenlegi gazdasági, biztonsági és társadalmi feszültségek és válságok oda vezettek, hogy a világ ismét megindult a blokkosodás irányába.
Ez nem jó, a blokkosodás abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel. Mi, magyarok, abban vagyunk érdekeltek, hogy újra egy kölcsönös tiszteleten alapuló globális együttműködés jöjjön létre”
– szögezte le.
„Mi a kelet-nyugati együttműködésben vagyunk érdekeltek, és Magyarország meg is mutatta azt, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés micsoda komoly előnyökkel jár” – tette hozzá.
Szijjártó Péter kifejtette, hogy a magyar gazdaság teljesítményének egyik nagyon fontos erőforrása volt az elmúlt évtizedben az, hogy az ország a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává vált.
„A holnapi napon erről fogok tárgyalni Kínában a külügyminiszter kollegámmal és nagy kínai vállalatok vezetőivel, hogy hogyan fejlesszük a magyar-kínai gazdasági együttműködést, hogyan hozzunk újabb kínai beruházásokat Magyarországra, és hogyan legyen Magyarország még inkább nyertese a civilizált kelet-nyugati együttműködésnek” – tudatta.
(MTI)
Fotó: Mandiner/Ficsor Márton