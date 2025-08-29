Ft
Kína Oroszország Észak-Korea ázsia

Nagy dolog készül: Putyin Kim Dzsongunnal és Hszi Csin-pinggel találkozik

2025. augusztus 29. 08:30

Kína régóta Észak-Korea legnagyobb segély- és kereskedelmi partnere, míg Kim csapatokat szállít az orosz elnöknek az ukrajnai háborújához.

2025. augusztus 29. 08:30
null

Kim Dzsongun csatlakozik Hszi Csin-pinghez és Vlagyimir Putyinhoz a jövő héten Pekingben megrendezésre kerülő nagyszabású katonai parádén – jelentette be az észak-koreai és a kínai állami média. 

Az észak-koreai diktátor ritka külföldi útjára a második világháború befejezésének 80. évfordulóját ünneplő kínai ünnepségen kerül sor.

Putyin jelenlétét már korábban megerősítették. Ő és Kim a rendezvényen részt vevő 26 külföldi vezető között lesz, az Egyesült Államokból vagy Nyugat-Európából senki sem várható.

Mianmar katonai juntájának vezetője, Min Aung Hlaing, aki négy évvel ezelőtt puccsal ragadta magához a hatalmat, szintén részt vesz a csúcstalálkozón – jelentette az ország állami média.

Kína, Oroszország és Észak-Korea szoros szövetségesek. 

Peking régóta Phenjan legnagyobb segély- és kereskedelmi partnere, míg Kim csapatokat szállít az orosz elnöknek az ukrajnai háborújához. 

Jelenleg nincsenek részletek arról, hogy pontosan mikor és mennyi ideig lesz Kim Kínában. Ez várhatóan az első látogatása lesz mintegy hat év után – a világjárvány előtt.

Hong Lei, Kína külügyminiszter-helyettese elmondta, a két ország kormánya közötti kapcsolatok „fenntartása, megszilárdítása és fejlesztése” prioritás. Arra a kérdésre, hogy milyen üzenetet küld Kína Putyin úr vendégül látásával, Hong Lei azt mondta, hogy az orosz elnök részvétele a megemlékező eseményeken „tovább bizonyítja a Kína-Oroszország átfogó stratégiai partnerség magas szintjét az új korszakban, és kinyilvánítja Kína és Oroszország egységét és szolidaritását”.

Hozzátette: „A változásokkal és zűrzavarral teli nemzetközi környezetben Kína és Oroszország, mint az ENSZ alapító tagjai és a Biztonsági Tanács állandó tagjai, továbbra is fenntartják az Egyesült Nemzetek Szervezetének tekintélyét, valamint a nemzetközi méltányosságot és igazságosságot.”

Lehet, hogy nem ez Kim utolsó jelentős globális csúcstalálkozója az évben, miután Donald Trump a hét elején kijelentette, hogy szeretne egy újabb találkozót az észak-koreai vezetővel. A páros történelmi találkozót tartott az amerikai elnök első ciklusa alatt.

Fotó: AFP

 

