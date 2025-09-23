Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tisza Párt Tisza-adó alelnök történet hazugság technika mesterséges intelligencia

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke mélységesen lenézi a saját szavazóit

2025. szeptember 23. 22:11

Nem elég, hogy el akarták titkolni az adóemelési terveiket a választásokig, de elvárja, hogy a támogatóik elhiggyék a legátlátszóbb hazugságot a kiszivárgott felvételek kapcsán.

2025. szeptember 23. 22:11
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke mélységesen lenézi a saját szavazóit. Nem elég, hogy el akarták titkolni az adóemelési terveiket a választásokig, de elvárja, hogy a támogatóik elhiggyék a legátlátszóbb hazugságot a kiszivárgott felvételek kapcsán: Tarr azt állítja, hogy a felvételt mesterséges intelligenciával manipulálták

A történet egyetlen szépséghibája, hogy az előadást saját maguk töltötték fel a netre, és bár megpróbálták eltávolítani, a mai napig megtekinthető bárki által. Szánalmas magyarázkodás. Alelnök úr, mellékelek néhány mesterséges intelligenciával generált képet, hátha legközelebb felismeri a technikát.”

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
catalina11
2025. szeptember 23. 22:17
„Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke mélységesen lenézi a saját szavazóit. Nem elég, hogy el akarták titkolni az adóemelési terveiket a választásokig, de elvárja, hogy a támogatóik elhiggyék a legátlátszóbb hazugságot a kiszivárgott felvételeket kapcsán: Tarr azt állítja, hogy a felvételt mesterséges intelligenciával manipulálták. A történet egyetlen szépséghibája, hogy az előadást saját maguk töltötték fel a netre, és bár megpróbálták eltávolítani, a mai napig megtekinthető bárki által. Szánalmas magyarázkodás. " saját unintelligenciával..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!