„Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke mélységesen lenézi a saját szavazóit. Nem elég, hogy el akarták titkolni az adóemelési terveiket a választásokig, de elvárja, hogy a támogatóik elhiggyék a legátlátszóbb hazugságot a kiszivárgott felvételek kapcsán: Tarr azt állítja, hogy a felvételt mesterséges intelligenciával manipulálták.

A történet egyetlen szépséghibája, hogy az előadást saját maguk töltötték fel a netre, és bár megpróbálták eltávolítani, a mai napig megtekinthető bárki által. Szánalmas magyarázkodás. Alelnök úr, mellékelek néhány mesterséges intelligenciával generált képet, hátha legközelebb felismeri a technikát.”

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala