09. 22.
hétfő
háború Putyin Nyugat Oroszország Egyesült Államok

Putyin elszabadult: olyan kijelentést tett az orosz elnök, ami mindent megváltoztathat

2025. szeptember 22. 17:24

Oroszország kész bármilyen fenyegetésre reagálni.

2025. szeptember 22. 17:24
null

Oroszország kész egy évig a 2026. február 5-én esedékes lejárta után is tartani magát a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz–amerikai Új START-megállapodáshoz, ha az Egyesült Államok is így tesz – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács hétfői ülésén. Az orosz államfő szerint a korlátozások betartására az Új START-egyezménnyel összhangban tett lépések akkor lesznek eredményesek, 

ha az Egyesült Államok kölcsönösséggel válaszol.

Oroszország 2023 elején felfüggesztette részvételét az Új START-ban azzal, hogy a szerződésben való újbóli részvételéről az elnök dönthet. Moszkva szerint ez kényszerű döntés volt, azon szankciók fényében, amelyeket a Nyugat Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt bevezetett.

Putyin a hétfői tanácskozáson egyebek között arról beszélt, hogy a hadászati stabilitás a tovább romlik világban, és hogy az Oroszország védelmi képességének megerősítésére irányuló tervek a világ helyzetét figyelembe véve készülnek, és ezek maradéktalanul és időben megvalósulnak. Megállapította, hogy az orosz–amerikai kapcsolatok rendszere a fegyverzet-ellenőrzés terén összeomlott, hozzátéve, hogy a politikai-diplomáciai megoldásokat részesíti előnyben.

Hangsúlyozom, és efelől senkinek sem szabad, hogy kétségei legyenek, hogy Oroszország minden létező és újonnan felmerülő fenyegetésre képes reagálni”

– hangoztatta.

A nukleáris fegyverekkel rendelkező államok közötti párbeszéd alapjainak jelentős meggyengüléséért Putyin a Nyugat „romboló lépéseit” és „fölényre törekvését” tette felelőssé. Hangsúlyozta, hogy Oroszország következetesen hangsúlyozta a fegyverzet-ellenőrzési rendszer lebontásának veszélyességét, és nem érdekelt a fegyverkezési verseny felgyorsításában.

A hadászati fegyverzetek csökkentéséről szóló, Új START, START–3 vagy prágai szerződés néven ismert, tíz évre szóló és legfeljebb öt évvel meghosszabbítható hatályú megállapodást 2010. április 8-án írta alá Oroszország és az Egyesült Államok akkori elnöke, Dmitrij Medvegyev és Barack Obama. A dokumentum mindkét félnek előírta: úgy csökkentse nukleáris arzenálját, hogy hét év elteltével, valamint azt követően a fegyverek összesített száma ne haladja meg a 700 hordozóeszközt (interkontinentális ballisztikus rakétát, tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétát és nehézbombázót), valamint az 1550 robbanótöltetet és a 800 telepített és nem telepített indítószerkezetet.

2021. február 3-án Oroszország és az Egyesült Államok jegyzéket váltott az öt évre szóló meghosszabbítás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárások befejezéséről. Oroszország 2022. augusztus 8-án tájékoztatta az Egyesült Államokat, hogy ideiglenesen kivonja létesítményeit az Új START-szerződés szerinti ellenőrzés alól.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Mihail Metsel

zsugabubus-2
2025. szeptember 22. 19:11
Minden változik, nem biztos semmi sem, Legalább te maradj az nekem!
tikkadt-szocske
2025. szeptember 22. 18:49
Már alig várom az " Olyan időjárás jön októberben, hogy olyat még soha életében nem látott senki és a meteorológusok sem nem hisznek a szemüknek " c. Mandiner - eposzt.
tikkadt-szocske
2025. szeptember 22. 18:38
Elolvastam a címet és bezártam az ablakot, nehogy az elszabadult Putyinnak berepüljön egy rakettája. ( Ami mindent megváltoztat ) Biztos mégis berepült, mert a címhez tartozó cikket nem találtam sehol.
NovaTerra
2025. szeptember 22. 18:37
Mára is jutott valami, ami mindent megváltoztat. Ez az elorigósodás nagyon nem tesz jót az oldalnak.
