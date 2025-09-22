Bunkerépítési láz tört ki Németországban a Lengyelországi orosz drónakció után

Bunkerépítési-láz Németországban: január óta 50%-al nőtt a magánbunkerek utáni kereslet, ami az orosz támadás után még tovább fokozódott – írja a BILD cikke alapján a TCH Telegramon.

Mint közölték, a németek attól tartanak, hogy Putyin háborút indíthat a NATO ellen, emiatt hajlandóak hatalmas összegeket is kifizetni magánbunker építésért. A média szerint az árak 30 és 50 000 euró között mozog.

Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP