09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország Putyin Lengyelország bunker NATO

Bunkerépítési láz tört ki Németországban a Lengyelországi orosz drónakció után

2025. szeptember 22. 16:53

A németek attól tartanak, hogy Putyin háborút indíthat a NATO ellen.

2025. szeptember 22. 16:53
null

Bunkerépítési-láz Németországban: január óta 50%-al nőtt a magánbunkerek utáni kereslet, ami az orosz támadás után még tovább fokozódott – írja a BILD cikke alapján a TCH Telegramon.

Mint közölték, a németek attól tartanak, hogy Putyin háborút indíthat a NATO ellen, emiatt hajlandóak hatalmas összegeket is kifizetni magánbunker építésért. A média szerint az árak 30 és 50 000 euró között mozog.

Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

 

SzaboGeza
2025. szeptember 22. 19:00
Az a lényeg, hogy sokba kerüljön az egész bunkeresdi!!!!:))) Mi gyártjuk a bunkereket, MENNYIT SZERETNÉTEK!!!!?? :)))
ineedcoffee-2
2025. szeptember 22. 18:56 Szerkesztve
@Akitiosz Amit írtál, az önmagában igaz. A sugárzás mértéke a robbanás után pár nappal tényleg visszamegy a majdnem normál szintre. Egy bomba esetén. De ha többet hajigálnak, akkor ez már nem pont így van. Az atomrobbanás által termelt legtöbb radioaktív izotóp felezési ideje viszont nagyságrendileg 30 év. Ez ott marad a növényekben, állatokban, vízben, fűben, fában. És ez nem orvosság. És ha te ki is mászol pár hónap után a bunkerből, nagy kérdés, hogy kikkel fogsz még civilizációt építeni. Vagy visszamászunk a fára.
akitiosz
2025. szeptember 22. 18:43
A sugárzás egy atomháború után nem tart 4000-5000 évig, hanem csak pár évig. Lásd Hirosima és Nagaszaki eseteit. Tehát egy bunker elegendő az atomtámadás átvészeléséhez. Egy atombomba nem egy atomerőmű. Egy atomerőműben rengeteg radioaktív anyag van, ráadásul talajszinten, ezért robbanás esetén valóban több ezer évig szennyezi a környezetet. Egy atombombában csak kevés radioaktív anyag van és több száz méter magasan robban a pusztítás maximalizálása érdekében. Így az amúgy is jóval gyengébb sugárzás jó részét elfújja a szél. A terület a robbanástól elpusztul, de a sugárzás 5-10 év alatt a veszélytelen szintre csökken, az élet visszatérhet. Lásd Hirosima és Nagaszaki eseteit.
bagira004
2025. szeptember 22. 18:38
Putyin időnként a frászt rájuk hozza.
