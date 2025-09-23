Macron rendőrökkel alkudozott, majd elkeseredetten felhívta Trumpot – mindhiába (VIDEÓ)

Nem mindennapi videót osztott meg a TikTokon a Reuters hírportál. A felvételen Emmanuel Macron francia köztársasági elnök látható, aki jelenleg is az ENSZ Közgyűlése miatt tartózkodik New Yorkban, és kellemetlen helyzetbe került, amikor a rendőrök megállították, miközben épp a francia nagykövetség épülete felé tartott.

Hiába kérte Macron, hogy tegyenek vele kivételt, a rendőr nem engedte tovább arra hivatkozva, hogy az egész utat lezárták, mivel hamarosan a Donald Trump amerikai elnököt szállító konvoj halad át rajta.

Macron ezután felhívta Trumpot, hogy elmesélje neki, milyen kellemetlen helyzetbe került miatta.

Képzeld csak, itt állok az utcán, mert miattad lezárták az egész utat”

– mesélte a francia államfő amerikai kollégájának a telefonban.