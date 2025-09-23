Ft
09. 23.
kedd
New York Emmanuel Macron Donald Trump ENSZ Közgyűlés

Macron rendőrökkel alkudozott, majd elkeseredetten felhívta Trumpot – mindhiába (VIDEÓ)

2025. szeptember 23. 21:35

A francia elnök megpróbált alkudozni egy rendőrrel, nem sok sikerrel.

2025. szeptember 23. 21:35
null

Nem mindennapi videót osztott meg a TikTokon a Reuters hírportál. A felvételen Emmanuel Macron francia köztársasági elnök látható, aki jelenleg is az ENSZ Közgyűlése miatt tartózkodik New Yorkban, és kellemetlen helyzetbe került, amikor a rendőrök megállították, miközben épp a francia nagykövetség épülete felé tartott.

Hiába kérte Macron, hogy tegyenek vele kivételt, a rendőr nem engedte tovább arra hivatkozva, hogy az egész utat lezárták, mivel hamarosan a Donald Trump amerikai elnököt szállító konvoj halad át rajta.

Macron ezután felhívta Trumpot, hogy elmesélje neki, milyen kellemetlen helyzetbe került miatta.

Képzeld csak, itt állok az utcán, mert miattad lezárták az egész utat”

 – mesélte a francia államfő amerikai kollégájának a telefonban.

Macron ezután mindent megtett, hogy mégis átengedjék – még alkudozni is próbált a rendőrrel. Végül harminc perc gyaloglás után sikerült átkelnie az úton.

A felvétel itt tekinthető meg:

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

Nasi12
2025. szeptember 23. 22:44
-De hiszen én a francia elnök vagyok! -Persze, én meg a római pápa :)
Válasz erre
2
0
Hohokam
2025. szeptember 23. 22:13
Erről ez jut eszembe: A fegyverszünetet az Osztrák–Magyar Monarchia 1918. november 3-án kötötte meg az antanttal Padovában. A fegyverszüneti szerződés szerint az antant haderők jogosultak voltak Magyarország bármely, stratégiailag fontos pontját megszállni. Majd jobb feltételek elérése reményében Károlyi Mihály vezetésével egy magyar küldöttség utazott Belgrádba, ahol megjelent Franchet d’Espèrey francia tábornok előtt. A magyar küldöttség tagjai (köztük Jászi Oszkár, Kunfi Zsigmond, stb.) egyszerű utcai utazó ruhában voltak, tehát nem voltak stílszerűen öltözve. A francia tábornok végigmérte őket és ezzel a kijelentéssel kezdte: „Vous êtes tombés si bas?” (magyarra fordítva: „Hát önök ilyen mélyre süllyedtek?”). És végig sem hallgatta Károlyi beszédét. Na kérem - a francia gloire odáig süllyedt, hogy egy US cop elhessenti a francia elnököt.
Válasz erre
0
0
indaniso
2025. szeptember 23. 21:57
Távirazozott a nejének is. Szopatnak drágám stop. Engem is édes, de nekem jól esik.
Válasz erre
0
0
kobi40
2025. szeptember 23. 21:52
Na, hát ez a nagy helyzet, a probléma. EZ EGY KISELEJTEZETT BELPESTI PÁRTTITKÁR. A 18 században a tömeggyilkook kiirtották a polgárságot, az arisztokráciát, az egyház minden vezetőit, és maradtak ezek a bolsevik csökött korcsok, akiknek még az elemi logikából és elemi intelligenciából sem jutott.,
Válasz erre
0
0
